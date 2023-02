[三叶商事株式会社]

Dahua デジタルホワイトボード「DeepHub」を販売する三叶商事株式会社(東京都文京区)は学校や学習塾への支援事業者を主な対象に販売代理店の募集を2023年2月より開始します。三叶商事では昨年5月から企業や学校向けの電子黒板(デジタルホワイトボード)を販売していましたが今後の需要拡大を見込み、販売代理店を広く募り、多数の協業パートナーと連携しつつデジタルホワイトボードの本格普及をめざします。





代理店契約を結んだ企業や学校は通常価格よりも割安で電子黒板を購入できるので会社や学習塾などが代理店契約を結んだ上で導入し、自分たちで使用することも可能。業務拡大やサイドビジネスとして代理販売事業を行えばデジタルホワイトボードを割引価格で入手した上、プラスアルファの収入を得られることになります。

(ただし、代理店販売契約を結ぶことのできる事業者数はエリア・地域ごとに限りがあります。詳しくはお問い合わせください)









すでに三叶商事では学校や企業へ多数の導入実績があるので販売ノウハウや同社で使用している営業ツールなども使用可能。また、開発・製造会社直属の日本人スタッフがいるため、故障・設置トラブルにも素早く対応でき、アフターサービスも充実。契約代理店が設置や技術サポートを行う必要はありません。



【対象となる主な企業・団体】





学校や学習塾に教育機材・機器を納入する事業者

サイドビジネスを模索中の塾や予備校

デジタルホワイトボードの導入を検討している企業・団体

地域に根差したオフィス、企業、学校と多数の接点を持つB to B事業者





【代理店特典】





「DeepHub」を割引価格で導入可能

地域・エリアに出店できる代理店数を制限しているので競合リスクが少ない

販売ノルマあり





Dahua(ダーファ)社とは?

Dahua Technology Co., Ltd.(通称:ダーファ)

「2020年度 a&s セキュリティ世界企業50」で 世界第2位を記録しています。

世界180ヶ国以上で製品が販売されているグローバル企業です。

年間売上げの約10%を研究開発費に投資し続ける技術を大切にするメーカーです。







DeepHubの特長



1.必要な機器・機能が1つに

「DeepHub」はWeb会議やプレゼンテーションなどに必要な機能がすべてそろったAll in Oneタイプのデジタルホワイトボードです。プロジェクター、ホワイトボード、スピーカー、マイク、コンピュータが搭載されているので、各機器を個別につなぐ必要はありません。そのため接続や互換性の検証が不要で購入後、すぐに使い始められます。



2.臨場感あふれるコミュニケーション

「DeepHub」は4800万画素の高解像度ディスプレイ 、最大104°FOV-Hの広角カメラを搭載、半径8m先まで集音可能な高性能マイク、ステレオスピーカーなどを内蔵。高品質のオーディオとビデオパフォーマンスは、参加者の表情や細やかな発言もリアルに伝えられるためオンライン、リアルの双方で臨場感あふれるコミュニケーションが実現できます。



3.タッチペンでも、指でも、滑らかな書き心地を実現

本体の4Kディスプレイはタッチパネルになっており、ペンや指で文字や図形を滑らかに書き込むことができます。ガラスとLCDディスプレイの間に空気層を無くす「空気層ゼロ技術」を採用しているため、書き心地がスムーズ。また、ボード画面には画像や動画などを表示でき、最大10カ所まで同時に書き込みができます。消去、グラフィックの挿入、ズーム、ドラッグ操作も簡単。操作性に優れているため、業務の効率アップが期待できます。



4.最大9台のデバイスをワイヤレス接続

シェアリングケーブルや専用アプリを使用することで、OSを問わずノートパソコン、タブレット、スマートホンなど最大9台の端末をワンタップでワイヤレス投影可能です。面倒なケーブル接続はいりません。











製品HP

DeepHub商品 HP:https://dahua.mikyo.co.jp/



お問い合わせ

三叶商事株式会社

〒113-0022 東京都文京区千駄木4-1-16

お問い合わせフォーム:

https://www.dahua.mikyo.co.jp/contact



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/04-17:40)