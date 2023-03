[株式会社 一宝]

~感性を刺激する洗練された香りで、指輪作りに貢献~



株式会社一宝(所在地:北海道札幌市、代表取締役:懸谷 正人、以下 工房スミス札幌店)が運営する、手作り結婚指輪・婚約指輪・ペアリング工房「工房スミス札幌店」は、アットアロマの置き型タイプ業務用アロマディフューザー「all in one type 145s」の「D08 グレイッシュウッド」を導入いたしましたので、お知らせいたします。

このたびのアロマ導入を記念して、3/16~3/17の期間で香りを実際にご体感いただける「香り体感フェア」を開催いたします。是非この機会にご来店ください。













導入背景



嗅覚は、五感の中でも人間の感情に働きかける力が非常に強いと言われています。 アットアロマの置き型タイプ業務用アロマディフューザーを導入したことで、感性を刺激する洗練された空間を演出しました。香りは、大切なシーンに寄り添う「ウッド×スパイスの香り」を採用。ご来店いただいたお客様に少しでもリラックスしていただくと共に、ライフイベントの大切な指輪作りを思い出と記憶に残るものに。非日常空間でお楽しみください。





香りについて







演出の香り:D08 グレイッシュウッド(ウッド×スパイスの香り)

静かさとクリアーな感性を兼ねそなえ、都市の洗練をさりげなく滲ませるクールな香り



ブレンド内容:サイプレス、ロサリナ、ネロリナ、ローレル、クローブ他

ディフューザー:all in one type 145s(ブラック)



エッセンシャルオイル商品リンク:

https://store.at-aroma.com/category/CAT_OIL/OIL_D08_250ML.html

ディフューザー商品リンク:

https://store.at-aroma.com/category/CAT_PRO/PRO_ALL_BLA.html





「香り体感フェア」概要



日程 :2023年3月16日(木)~3月17日(金) 10:00~19:00

お申込:以下Webまたは、お電話にてお申込ください。

(TEL:0800-800-8080 / Web:https://sapporo-smith.jp/contact/)





工房スミス札幌店について







工房スミスだからできる自由で、美しい指輪。結婚指輪や婚約指輪は特別なものだから

ふたりの想いがつまった理想のデザインにしたい。デザイナーと熟練の職人が、ふたりの理想をカタチにします。



住所 :〒060-0062 札幌市中央区南2西10-1 オエノン北海道 BLD1F

営業時間:10:00~19:00(レイトコース 19:00~21:30)

ご予約 :完全ご予約制。お電話かメールにてお問合せください。

(TEL:0800-800-8080 / MAIL:https://sapporo-smith.jp/contact/)

アクセス:地下鉄東西線「西11丁目」駅 3出口から徒歩3分 ※無料駐車場有り

URL :https://sapporo-smith.jp/





会社概要



会社名:株式会社 一宝

所在地:〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西10丁目1 オエノン北海道ビル1F

創設 :2009年5月6日

代表者:代表取締役:懸谷 正人

URL :https://sapporo-smith.jp/



