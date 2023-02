[インフォーマインテリジェンス]

サイトライン・ファーマインテリジェンス・アワード・ジャパン 2023



医薬品産業の調査会社サイトライン(旧ファーマインテリジェンス、インフォーマインテリジェンス合同会社、本社:東京都千代田区、サイトライン事業部代表:新保秀永)は、2023年10月17日にパレスホテル東京で「サイトライン・ファーマインテリジェンス・アワード・ジャパン 2023」を開催します。この賞はイギリスで18年続き、世界的に知られるスクリプ・アワード(Scrip Awards)の日本版です。日本の製薬企業ならびにバイオテク企業による卓越性と革新性を表彰し、世界のヘルスケア産業における日本の重要な役割に光を当てます。前年の業績をともに振り返り、医薬品産業の未来を切り開く企業と個人を業界全体で称えることを目的としています。









■開催要領

【名称】

サイトライン・ファーマインテリジェンス・アワード・ジャパン 2023



【エントリー期限】

2023年7月10日(月)



【エントリー方法】

下記の表彰カテゴリー一覧からエントリーするカテゴリーを選び、7月10日(月)までに所定のエントリーフォームをメールで提出して下さい。



【授賞式日時&会場】

2023年10月17日(火)夜 ※詳しいタイムテーブルは現在調整中

パレスホテル東京・大宴会場「葵」

9月上旬にファイナリストを公表した上で、授賞式当日に最終的な受賞企業および受賞者を発表します。



【本アワードの公式ウェブサイト】

https://pharmaintelligence.informa.com/ja-jp/citelinepharmaintelligenceawards2023



■表彰カテゴリー





Best New Drug

Executive of The Year

Biotech Company of The Year

Best CRO/CDMO

Licensing Deal of The Year

Financing Deal of The Year(新)

Pharma Company of The Year

Lifetime Achievement Award





■審査および審査員

本アワードの審査は日本で豊富な経験を持つ13名の専門家によって行われます。審査員は独立した立場からエントリーを客観的に審査します。



スティーブ・エンゲン(Renexes LLC、CEO )

加納信吾(東京大学大学院新領域創成科学研究科、教授)

久保田文(日経BP、日経バイオテク副編集長、日経メディカル副編集長)

酒井文義(クレディ・スイス証券株式会社、シニアアナリスト/ディレクター)

坂巻弘之(神奈川県立保健福祉大学大学院、教授、医学博士、MBA)

トーマス・ジョンソン(Zinagiコンサルティング、CEO )

成川衛(北里大学大学院薬学研究科、教授、博士(臨床統計学)、薬剤師)

浜野正一郎(ハマノインターナショナル株式会社 代表取締役、薬学博士)

平井敬二(元杏林製薬株式会社 代表取締役社長、AMEDプログラムオフィサー、課題評価委員、医学博士)

藤川和美(シード・プランニング顧問、HMIC代表、(一社)龍の背中代表)

宮田満(宮田総研代表取締役社長、ヘルスケアイノベーション代表取締役社長)

宮田俊男(早稲田大学理工学術院先端生命医科学センター教授、医学博士)

山本昇(国立がん研究センター中央病院 先端医療科長 副院長)





■昨年のアワード授賞式の動画

2022年9月1日に日本で初めて開催し、製薬企業、バイオテク、CRO、投資家、アカデミアの方を中心に約200名が授賞式に参加されました。







※その他の近年開催したアワードのハイライト動画はこちら

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3VnC8xka7-ttMCa37BCQ181_eHY0iv09



■サイトラインについて

サイトライン(旧ファーマインテリジェンス)はイギリスに本社を置く医薬品産業専門の調査会社です。世界で3,000社以上の製薬、バイオテク、CRO、メドテック企業に対して、開発パイプラインや臨床試験情報などのデータベース、コンサルティング、ニュースサービスを提供しています。2022年6月にNorstellaグループ(Evaluate、MMIT、Panalgo、The Dedham Groupの4社で構成される企業)と合併したことで、世界最大の製薬情報ソリューションプロバイダーの1つになりました。進展を続けるヘルスケア産業のニーズに応える情報をワンストップで提供することで、一日も早く患者さんへ新しい治療法が届くことを支援しています。インフォーマインテリジェンス合同会社はサイトラインの日本法人です。



■会社概要

【会社名】

インフォーマインテリジェンス合同会社、サイトライン(旧ファーマインテリジェンス)



【所在地】

東京都千代田区大手町1-9-5 大手町フィナンシャルシティノースタワー21階



【サイトライン事業部・代表者氏名】

新保秀永



【事業内容】

医薬品産業の市場調査、データベース、コンサルティング、ニュースサービスの提供



【ウェブサイト】

https://pharmaintelligence.informa.com/ja-JP



【本件に関する連絡先】

インフォーマインテリジェンス合同会社、サイトライン(旧ファーマインテリジェンス)、マーケティング部

070-1271-1147

inquiry.jp@informa.com

https://pharmaintelligence.informa.com/ja-jp/citelinepharmaintelligenceawards2023



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/27-11:16)