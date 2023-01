[株式会社インザパーク]

アパレル、雑貨、フード等の出店者を招いてオールナイトイベントを開催します!



泊まれる公園INN THE PARK 沼津(所在地:静岡県沼津市足高220-4)は、2月25日(土)に「INN THE PARK 夜市(インザパークナイトマーケット)」を行います。当日は22:00にスタートし、アパレルや雑貨、フード等、10店舗が出店。お酒と音楽とともに、真冬の一夜を盛り上げてまいります!









泊まれる公園INN THE PARK 沼津は、静岡県沼津市で30年以上にわたり愛されてきた「少年自然の家」を現代的にリノベーションしたまったく新しいタイプの複合宿泊施設です。



森にひっそり浮かぶ「球体テント」、雨天でも緑を眺めながらゆったりとした時間が過ごせる「サロンカフェ」など自然を身近に感じながらより豊かな時間を過ごしていただくための施設やサービスをご用意しています。







今回、広々とした解放感が自慢の屋内サロンとギャラリーを利用したオールナイトイベント「INN THE PARK 夜市(インザパークナイトマーケット)」を企画いたしました。



静岡市近辺に店舗を構えるアパレル店や飲食店を中心に、10の店舗が出店予定です。シルクスクリーンのライブペイント、“絵描き古着屋”、旅する“薬膳喫茶”、“天城流湯治法”を軸とするマッサージ店など、個性豊かな面々が集結。

当日はDJブースも設置します。心地良い音楽と、真夜中のマーケットをお楽しみいただければと思います。







INN THE PARKは、“焚き火BAR”を営業します。焚き火の揺らめく炎を眺めながら、沼津のクラフトビールやオリジナルのアルコールドリンクをお召し上がりいただけます。暖かな焚き火に当たりつつ、気の置けない方々と語り合う特別な夜をお過ごしいただければと思います。





また、当日の2月25日(土)にご宿泊のお客様は、本イベントに無料でご参加いただけます。

https://asp.hotel-story.ne.jp/ver3d/ASPP0200.asp?hidSELECTCOD1=87390&hidSELECTCOD2=001&hidSELECTPLAN=A77KH&pac=P02&hidSELECTARRYMD=2023/02/25&hidSELECTHAKSU=1&rooms=1&selectptyp=00023&selectppsn=&hidk=&reffrom=&LB01=server2



森に浮かぶ球体テントで過ごすという非日常的体験をご提供するINN THE PARK の、さらに特別な一日となります。夜通し楽しんだら、チェックアウトは今回に限りレイトアウトの12:00なので、しっかりお休みいただけます。





もちろん日帰りでご参加のお客様も歓迎でございます。日帰りの場合、チケットは¥1,000 / 1人(焚き火barで使える1ドリンクチケット付き)。



BARやクラブなどでのオールナイトイベントは数あれど、宿泊施設を貸し切ってのイベントは中々珍しいのではないでしょうか。

イベント詳細は随時、Instagramにてお知らせしてまいります。

多くのお客様のお越しを心よりお待ちしております。

https://www.instagram.com/inn_the_park/





「IINN THE PARKTHE PARK 夜市(インザパークナイトマーケット)」

【日時】2023年2月25日22:00~27:00(翌3:00)

【場所】インザパークサロン・ギャラリー・屋外ダイニング

【料金】¥1,000 / 1人(焚き火barで使える1ドリンクチケット付き)

※ご宿泊者無料

【駐車場】無料駐車場あり



