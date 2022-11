[株式会社ブルーノート・ジャパン]

~モダンアメリカンの料理とナチュラルワインなど上質なドリンクとともに、テーブルチャージで気軽にライブ・DJによる音楽が楽しめる空間。スペシャルアーティストによる有料ライブイベントも開催~



株式会社ブルーノート・ジャパン (本社:東京都港区 代表取締役 伊藤洋翔)は、2022年12月6日(火)、新業態のダイニング『BLUE NOTE PLACE (ブルーノート・プレイス)』 を恵比寿ガーデンプレイス内にオープンします。









1988年に開業した南青山「ブルーノート東京」を中心に、ブルーノート・ジャパンでは、ライブレストラン、カフェ、ダイニングなど「音楽と食」を融合させた空間と体験をプロデュースしてまいりました。 コロナ禍を経て、私たちが目指すのは新しい時代のスタンダード。多様な価値観、ライフスタイルの人々が集う恵比寿ガーデンプレイスで、食と音楽と文化をシンクロさせながら、肩の力を抜いて集える風通しのよい場所を創ります。



旧ビヤステーション恵比寿跡地、200席以上を有する吹き抜け2階建ての大型店舗には、ダイニング、バー、ラウンジ、個室、テラスと多様なシーンに対応するスペースを完備。開放的な雰囲気の中、テーブルチャージ(席料)で上質なライブミュージックやDJプレイを、食事とともにカジュアルに楽しむスタイルを提案します。



料理は「モダンアメリカン」をテーマに、良質な素材をシンプルに仕上げ、スパイスやディップでアクセントを加えた、オリジナリティ溢れるメニューをご提供。スタンドコーナーではこだわりのテイクアウト商品を販売します。ドリンクは厳選したナチュラルワインやクラフトビールを中心に、飲み心地のよいラインナップを充実させるとともに、バーテンダーによる本格カクテルが寛ぎの時間を演出します。



1FダイニングエリアのステージとDJブースでは、曜日ごとに異なる多彩なジャンルテーマでライブ演奏やDJプレイが毎晩繰り広げられるほか、不定期で海外アーティストを迎えたチケット制の有料ライブイベントも開催。本格的なサウンドシステムが食空間を彩ります。



恵比寿の街の一角に、音楽と食で新しいリズムと賑わいをもたらす『BLUE NOTE PLACE』。新たなアドレスの誕生に、どうぞご期待ください。





BLUE NOTE PLACE 施設概要





恵比寿ガーデンプレイス、旧「ビヤステーション恵比寿」の風格あるレンガの躯体を活かしつつも、現代的で開放感溢れる店舗設計は、乃村工藝社A.N.D.小坂竜氏を中心としたデザインチームによるもの。時間の移り変わりを感じながら、ご利用シーンにあわせたスペースでリラックスした時間をお過ごしいただけます。







フロア構成

1F店内(138席)/ ダイニング・ライブステージ・DJブース・バー・ラウンジ・個室

1F屋外テラス /スタンド(50席)

2F店内(66席)/ バー・ラウンジ・ライブラリー・スタジオ



店舗概要

店舗名:BLUE NOTE PLACE (日本語表記:ブルーノート・プレイス)

所在地:東京都渋谷区恵比寿4-20-4

電話番号:03-5789-8818 ※12.3 sat.~

店舗面積:1,253.60平方メートル (379.21坪)

営業時間:月-土 11:30am-11:00pm /日祝11:30am-10:30pm ※不定休

official site : http://www.bluenoteplace.jp

Instagram : https://www.instagram.com/bluenote_place

店舗設計:乃村工藝社A.N.D.

プロデュース・運営:株式会社ブルーノート・ジャパン









FOOD





料理は「モダンアメリカン」がテーマ。こだわりの生産者による食材や自社農園の野菜を中心に、良質な素材をシンプルに仕上げ、スパイスやディップでアクセントを加えた品々が並びます。BBQやバーガー、ガンボなど、アメリカらしいメニューも、フレンチベースの技法でブルーノート流にブラッシュアップ。ナチュラルワインやクラフトビールとのペアリングを自由に楽しめる構成は、食べ心地、飲み心地の良さも特徴。ジャンルを超えた発想と遊び心のあるアレンジで、音楽とともに味わう新たな食体験をお届けします。





※金額表記は全て税込となります

※メニュー内容/金額は仕入れの状況等により、予告なしに変更となる可能性がございます



<ディナーメニュー 抜粋>

[Table snack / Starter / Salad / Dumpling]

・シーフードプラッター (2人前~) ¥3,800~

・BNPスライダー(牛100% / 自家製バンズ) ¥2,000

・海老のスパイシーオイルマリネ ¥1,800

・村上農場のポテトブラバス(牧場ディップ/タンギーソース) ¥1,000

・ヒラメのセビーチェ グレープフルーツマンゴー ¥2,300

・自家農園野菜と穀物のサラダボウル 柑橘ドレッシング ¥2,200

・ダンプリング

鴨とフォワグラ (2個入)¥1,400

海老と干し貝柱 (2個入)¥1,400

マッシュルームとパルメザン(2個入) ¥1,200

・アボカドとハーブのグリーンフムス ¥1,200

・ビーツの岩塩ロースト ナツメのディップ ¥1,400



[Main / Soup / Rice / Noodle]

・十勝ハーブ牛のハラミ BBQスタイル ¥5,600

・ロブスター&スクランブル ¥4,200

・ラムハンバーグ(石田めん羊牧場ラム使用) ¥3,800

・シーフードガンボ ¥1,400

・チキンヌードル(S) ¥800

・土鍋窯だき雲丹ライス(2人前) ¥3,600



[Dessert]

・ダッチパンケーキ ¥1,200

・季節のタルト ¥1,400~







スタンドではテイクアウト商品を販売。ジャズ発祥の地、アメリカニューオーリンズの名物として人気のスイーツ「ベニエ」や、NYやボストンで愛されるスープ「クラムチャウダー」などをご提供します。



コーヒーは、サステナビリティとトレーサビリティを意識し、時季とコーヒー豆の個性に寄り添った焙煎にこだわる、京都のロースタリーラボ「北大路焙煎室」のブルーノート・プレイス オリジナルブレンド。パナマのコーヒー革命集団CREATIVA COFFEE DISTRICT(通称CCD)のAgustin Gomez M24をはじめ、厳選された素材を使用したブレンドは、高級チョコのような上品な甘さと南国フルーツを思わせる酸味が特徴の香り豊かな味わいです。店頭にてコーヒー豆も販売予定。(¥1,350/100g ¥2,500/200g)



<スタンドメニュー例>

・ベニエ ¥250~/1個

・クラムチャウダー ¥700

・コーヒー(ICE/HOT) ¥550 /カフェオレ(ICE/HOT) ¥650

・BNPレモネード(ICE/HOT) ¥650

・ブルーノートエール(クラフトビール/ドラフト) ¥800 他







DRINK





モダンアメリカンの食事に合わせて厳選したナチュラルワイン、クラフトビールを中心とした豊富なドリンク・ラインナップをご用意。ナチュラルワインは、料理に合わせてペアリングをお楽しみいただけるよう、グラスでのご提供も充実させてまいります。バーではジャズミュージシャンにちなんだオリジナルカクテルや約200種類以上のウイスキーなどをご提供いたします。







<ワインリスト 抜粋>

・レオナルド・ブッソレッティ / コッレ・ムレッロ 2020 Glass ¥1,210 / Bottle ¥7,480

・ジャン・クロード・ラパリュ / タンタシオン 2020 Glass ¥1,540 / Bottle ¥8,690

・カンティーナ・マルゴ/レージョ・ビアンコ 2020 Bottle ¥7,040

・ドメーヌ・ソーヴテール / ペットナット 2020 Bottle ¥10,780

・ファビオ・ジェア / ヴィーノ・ロザート グリニョスカ2020 (微泡) Bottle ¥10,890

・ラ・カステラーダ / ビアンコ・デッラ・カステラーダ 2014 Bottle ¥11,000

・クリスチャン・ケベル/ブルダ 2018 Bottle ¥12,100

・アルス・ヘルピンス / ルスク 2020 ¥18,150







MUSIC







ブルーノート・プレイスでは、ライブレストランよりもカジュアルに食と音楽を楽しめるスタイルで、ディナータイムにライブ演奏・DJライブを実施。曜日ごとにジャンルテーマを設けて行う「レギュラーライブ」は、テーブルチャージ(¥1,100/お一人様)でお食事とともに気軽にお楽しみいただけます。不定期で海外アーティストを中心としたチケット制の有料ライブイベント「プレミアムライブ」も開催。ブルーノート・グループが仕掛ける新たなベニューとして、音楽と食を融合させた企画に取り組んで参ります。



▼LIVE SCHEDULE

https://www.bluenoteplace.jp/live/



<Pick up shows>



現代UKミュージック・シーンの最前線をゆく、

新世代ビートメイキング・デュオが待望の初来日!



Blue Lab Beats

12.6 tue., 12.7 wed., 12.8 thu., 12.9 fri.,

Charge:¥7,700(税込)

Guest/DJ:TBA

後援:J-WAVE

https://www.bluenoteplace.jp/live/blue-lab-beats-221206/





世界初!インコグニートのメンバーによる

人気ナンバーのインストライブ



INSTnito

"INSTrumental groove of INCOGNITO"

12.10 sat., 11 sun.

https://www.bluenoteplace.jp/live/instnito-221210/









黒田卓也選りすぐりの楽曲を中心に繰り広げるジャズライブ

プレイヤーが入り混じるエキサイティングな一夜



THE “SHED” by TAKUYA KURODA

12.30 fri.

https://www.bluenoteplace.jp/live/takuya-kuroda-221230/





<曜日別テーマ(ジャンル)>

MONDAY:PIANO SOLO

TUESDAY:LIVE EXP#

WEDNESDAY:JAZZ

THURSDAY & FRIDAY:DJ

SATURDAY & SUNDAY:LATIN/BRAZIL/WORLD



■DEC 2022

12.6 tue., 12.7 wed., 12.8 thu., 12.9 fri. Blue Lab Beats

12.10 sat., 12.11 sun. INSTnito "INSTrumental groove of INCOGNITO"

12.12 mon. 草田一駿 "Solo"

12.13 tue. Roomies

12.15 thu. SWINGING LONDON - Special DJ Night by Rambling RECORDS-

12.17 sat. "Samba & Choro from BRASIL" Grupo Cadência feat. Machiko Watarumi

12.18 sun. Tact Yamada & Leaping Strings

12.23 fri. A special Christmas Evening with Emi Meyer

12.24 sat. A special Christmas Evening with TENDRE

12.30 fri. THE “SHED” by TAKUYA KURODA

12.31 sat. TAKUYA KURODA presents NEW YEAR PARTY “Flight to 2023”



■JAN 2023

1.9 mon. David Bryant

1.12 thu. Captain Vinyl

1.23 mon. 小沢咲希



■恵比寿ガーデンプレイスとの共創について

1994年の開業以来、住宅・オフィス・ホテル・文化施設などを有し、ワンランク上の上質な暮らしを届けてきた複合商業施設「恵比寿ガーデンプレイス」。開業から約30年を機に、今年11月に商業エリア「センタープラザ」、ミニシアター「YEBISU GARDEN CINEMA(恵比寿ガーデンシネマ)」をリニューアル・再オープン。 「日々を自分らしく楽しむ」恵比寿近辺の住民や働く人、来街者を「ライフクリエイターズ」と称してコアターゲットに据え、人々が集い、ゆるやかに交流する拠点「ライフクリエイターズ・リビング」をリニューアルのコンセプトに、“暮らす”“働く”“遊ぶ”が融合する新しい「すごしかた」を創造するまちに生まれ変わります。ブルーノート・ジャパンは「BLUE NOTE PLACE」の開業や、施設でのライブイベント企画制作を通じ、文化共生に取り組みます。



<ブルーノート・ジャパンについて>

今年でオープン34年目を迎える南青山のジャズクラブ「ブルーノート東京」をはじめ、ライブレストラン2店舗、ダイニング&カフェ4店舗、バー1店舗を運営。(直営店舗のみ、フランチャイズ店舗を除く)。

人と音楽と食をコネクトし、さりげなく遊び心のある豊かで上質な空間、そこでの出会いと喜びを生み出すことをヴィジョンに掲げています。



[会社名]株式会社ブルーノート・ジャパン(BLUE NOTE JAPAN, INC.)

[事業内容]

・エンタテインメント事業/ライブ・イベントの企画・制作・運営、コンテンツの企画・制作・運営

・飲食事業/企画・店舗開発、店舗運営、ケータリング

[所在地(本社)]東京都港区南青山6-3-16

[関連会社]

・株式会社ブルーノートホールディングス(BLUE NOTE HOLDINGS, INC)

・BNJ USA Corp.(米国法人)

[ウェブサイト] https://bluenotejapan.jp/





