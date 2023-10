[Habibi株式会社]

(English follows Japanese.)

Habibi株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:元治孝文、以下Habibi社)が運営する越境Eコマースサービス「8mart(エイトマート)」は、2023年(令和5年)6月30日付で株式会社メルカリ(本社:東京都港区、取締役 兼 代表執行役 CEO:山田進太郎、以下 メルカリ社)が運営するフリマアプリ「メルカリ」と業務提携しましたことをお知らせいたします。







この度、Habibi社が運営する越境Eコマースサービス「8mart」は、2023年(令和5年)6月30日付でメルカリ社が運営するフリマアプリ「メルカリ」と業務提携いたしました。日本国外にお住まいの方々が、8martを通じて、メルカリに流通する商品をご購入いただけます。



■ 背景と目的

Habibi社は、越境Eコマースサービス8martを通じて、これまで40以上の国・地域にお住まいの方々に日本の商品をお届けしてまいりました。以前より、8martをご利用いただいている日本国外にお住まいのお客様から、「日本で新発売の商品をすぐに入手したい」、「日本の高品質な中古品をリーズナブルな価格で入手したい」といったお声を多数いただいておりました。

Habibi社は、累計30億点以上の商品が出品され、海外からの"推し活"需要を受け、エンタメ・ホビー関連商品が活発に取引されているメルカリとの業務提携を行います。提携を通じて、日本国外にお住まいの方々が、欲しかった日本の商品に安定してアクセスでき、あらゆる属性のお客さまニーズへの対応に向けての体制を構築することを目的としております。



また、メルカリ社としては、越境販売の経路を拡大し、今後さらにさまざまなお客さまへメルカリでの購入体験を提供することを目的としております。



■「メルカリ」について

2013年7月にフリマアプリ「メルカリ」を開始し、月間利用者数2,260万人超のサービスとなりました。メルカリはテクノロジーの力によって、世界中の個人と個人をつなぎ、誰もが簡単にモノの売り買いを楽しめるサービスです。それにより資源を循環させる豊かな社会、個人がやりたいことを実現できる社会を目指しています。

https://jp.mercari.com/



■「8mart」について

8martはHabibi株式会社が2021年にスタートした越境Eコマースサービスで、これまで40以上の国・地域に日本の商品をお届けしてまいりました。

https://www.8mart.jp/



8martは「安全・お手軽・迅速」なサービス提供をモットーとしており、香港・シンガポールにお住まいの方は8martでのご注文から最短2日、アメリカ・イギリスにお住まいの方は最短3日で日本の商品をお受け取りいただけます*。

* メルカリの出品者様が注文当日にご出荷され、翌日に8martが受け取り、DHL Expressで発送した場合の最短所要日数です。配送先のご住所、配送方法、現地の通関状況等により、お届け日数が変わる可能性がございます。



Trustpilotという世界的に有名なレビューサイト(口コミサイト)において、5点満点中4.8点と世界中のお客様から高くご評価いただいております。

https://www.trustpilot.com/review/8mart.jp



現在、日本国外にお住まいのお客様は、日本語、英語を含む以下の言語で8martをご利用いただけます。

日本語、英語、中国語(簡体)、中国語(繁体)、韓国語、アラビア語、インドネシア語、スペイン語、タイ語、ドイツ語、フランス語、ベトナム語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語(アラビア語以降は五十音順)



グローバル企業の海外赴任者(海外駐在員)様やそのご家族向けの福利厚生制度としてご利用いただける特別プランもご用意しております。



■「Habibi社」について

当社は、「生活に彩りと平和を」をミッションに掲げ、日本が誇るモノや技術を世の中に流通させ、人々の生活がより豊かで充実したものとなることを目指しております。越境Eコマース事業の他、自社商品の販路拡大・開拓をご検討の事業者様向けのご支援・輸出代行業も行っております。



■ Habibi社 概要

社名:Habibi株式会社(英名:Habibi, Inc.)

本社所在地:東京都渋谷区松濤1-28-2

事業内容:越境Eコマース事業、輸出代行業

URL:https://habibi.jp/



【本リリースに関するお問い合わせ先】

Habibi株式会社(担当:元治)

TEL:070-4406-5058(平日9時~18時)

E-mail:contact@habibi.jp

* 人材紹介会社様、システム開発会社様からの情報交換・営業を目的としたご連絡は固くお断りいたします。



Announcement of Business Partnership Between Cross-Border E-Commerce Service “8mart” and Flea Market App “Mercari”



Cross-border e-commerce service 8mart, operated by Habibi, Inc. (headquartered in Shibuya, Tokyo; Takafumi Genji, Representative Director; “Habibi”), announces that it has entered into a business partnership with flea market app Mercari, operated by Mercari, Inc. (headquartered in Minato, Tokyo; Shintaro Yamada, Director, Representative Executive Officer and CEO; “Mercari”), as of June 30, 2023.



Habibi’s cross-border e-commerce service 8mart has entered into a business partnership with Mercari’s flea market app Mercari as of June 30, 2023. Customers residing outside of Japan can now purchase products sold on Mercari through 8mart.



■ Background and Objectives

Habibi has been delivering Japanese products to customers residing in over 40 countries and regions through its cross-border e-commerce service, 8mart. We have received numerous requests from our overseas 8mart customers for “immediate access to newly released products in Japan” and “opportunities to buy high-quality used items from Japan at affordable prices”.

Mercari has a cumulative total of more than 3 billion items listed, and entertainment and hobby-related products are actively traded due to “Oshikatsu” demand from overseas. Through this business partnership, Habibi aims to provide customers of all demographics residing outside of Japan with consistent access to the Japanese products they want and to establish a system that meets their needs.



Mercari aims to expand cross-border sales channels and bring the Mercari shopping experience to an even broader customer base.



■ About Mercari

Mercari, the flea market app, was launched in July 2013 and has grown into a service with over 22.6 million monthly users. Mercari is a service that harnesses the power of technology to connect people around the world and make it easy for everyone to buy and sell goods. Through this, the company strives to create a resource-circulating, thriving society where individuals can realize their aspirations.

https://jp.mercari.com/



■ About 8mart

8mart is a cross-border e-commerce service launched by Habibi, Inc. in 2021, delivering Japanese products to over 40 countries and regions.

https://www.8mart.jp/







8mart’s motto is “safe, easy, and fast” service. Residents of Hong Kong and Singapore can receive their orders from 8mart in as little as 2 days, while residents of the United States and the United Kingdom can receive their Japanese products in as little as 3 days(*).

* Fastest delivery time when a Mercari seller ships an order on the day of purchase, 8mart receives the product the following day, and DHL Express handles shipping. Delivery times may vary depending on the shipping address, delivery method, and local customs clearance processes.



We have received a high rating of 4.8 out of 5 based on feedback from customers worldwide on Trustpilot, a globally recognized review website.

https://www.trustpilot.com/review/8mart.jp



Currently, customers residing outside of Japan can use 8mart in the following languages.

Japanese, English, Chinese (simplified), Chinese (traditional), Korean, Arabic, French, German, Indonesian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Thai, and Vietnamese(in alphabetical order after Arabic)



We also offer special plans that can be used as employee benefits for global company expatriates (overseas assignees) and their families.



■ About Habibi

With a mission to “bring color and peace to your life”, we enhance and enrich people’s lives by distributing Japan’s esteemed products and technologies worldwide. In addition to our cross-border e-commerce activities, we provide assistance and export agency services to businesses seeking to expand and explore new product sales channels.



■ Habibi Overview

Name: Habibi, Inc.

Headquarters Address: 1-28-2, Shoto, Shibuya-ku, Tokyo

Business Details: Cross-border e-commerce business, export agency business

URL: https://habibi.jp/



[For Inquiries Regarding This Press Release]

Habibi, Inc. (contact: Genji)

TEL: 070-4406-5058 (weekdays 9:00-18:00)

E-mail: contact@habibi.jp



