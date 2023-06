[株式会社Pay forward]





Guava JAPAN ローンチ委員会は、スペイン発のニューバイクブランドGuavaバイクより日本限定モデルの予約販売の開始とローンチイベントをご案内します。

フルカスタムのハンドメイドからワールドツアーチームが使用する自転車を25年以上に渡って関わってきたメンバーによりプロデュース。



出資にはサッカー界のマエストロ、アンドレス・イニエスタ(以下、イニエスタ)が共同創立者であるNSN Ventures(以下、NSN)。







この度、FCバルセロナとヴィッセル神戸との親善試合を記念して台数限定で、特別ローンチイベントを開催します。

特典としてイニエスタのサイン入り特製サイクリングジャージ、イニエスタも同席するローンチパーティーへのご招待、そして6月6日(⽕)に開催されるFCバルセロナ対ヴィッセル神戸の親善試合へのご招待を準備しました。



Guavaバイクは、ロードからラフなオフロードまであらゆる路面に適応しカーボンフレームを使ったオール・ロードモデルのSpot。3種類のスペックで展開します。



・周辺パーツをアルミ製パーツで構成されたオフホワイトのモデルと特別イニエスタモデル。

・周辺パーツをハイエンドのカーボンパーツで構成されたブラックのモデル。

・ブレーキと変速ケーブルは内装式でハンドル周りがスッキリし、ダウンチューブツールケース収納と専用ツールケースが付属。ブランドメッセージの刻印などが細かな部分まで配置されたオリジナルスペック。



Guava Spotオールロードは車でいうとSUVのような自転車です。コンクリートジャングルでの通勤では

「いつも」から外れて寄り道をしたくなり、山では走行中に良さそうな脇道を見つけては入ってみる

自由なサイクリストにピッタリの自転車です。

ジャンルを問わずサイクリングライフを全開に楽しみたい人のためにデザインされています。



スペインでは年明けにローンチし、すでに多くのサイクリストが楽しんでいます。その中には元FC

バルセロナとヴィッセル神戸のボージャン・クルキッチもおり、この度日本で新しいオーナーとなる

サイクリスト達とは来日の機会があれば一緒にライドしたいとコメントをいただいております。





【予約販売の詳細】

Guavaの特設サイトにてメール登録していただきましたらキャンペーン詳細をお送りいたします。



https://guavabike.com/



※予約には50,000円(税別)の手付金が発生します。納車時には残高の支払いのみとなります。

予約の受付は規定台数が満たされましたら終了し、キャンセル待ちリストへ入ります。

キャンセル待ちの場合は手付金は発生しません。予約後にキャンセルされた場合の手付金の返金はございませんこと予めご了承ください。キャンセルされますと、その枠はキャンセル待ちリストの方へと以降されます。

納車は、7月中旬の準備にて進めております。



見本バイクは入荷次第展示を検討しております。特設サイト、特別取扱店舗、見本バイク展示情報な

どはメールに登録された方に、最新の情報をお送りいたします。



お問い合わせ先: Guava JAPAN ローンチ委員会 japan@guavabikes.com



■購入されたお客様向けの特典

・イニエスタと会える特別ローンチイベントへのご招待(日程調整中、会場は神戸にて予定、購入者と別で1名招待可能)

・イニエスタサイン入り特製サイクリングジャージ

・FCバルセロナ vs. ヴィッセル神戸親善試合へのご招待(6月6日(⽕)国立競技場1台購入につき1枚)



Guava Spotのスペック:

イニエスタスペシャルモデル

フレーム:カーボン、ヴィッセル神戸カラーの特別塗装

ハンドルバー/ステム/シートポスト:アルミ

コンポーネント:シマノ GRX600/800

ホイール:Volte 28mm アルミ

定価:658,680(税込)

スタンダードモデル

フレーム:カーボン、マットオフホワイト/ターコイズロゴ

ハンドルバー/ステム/シートポスト:アルミ

コンポーネント:シマノ GRX600/800

ホイール:Volte 28mm アルミ

定価:548,900(税込)





ハイエンドモデル

フレーム:カーボン、マットブラック/ターコイズロゴ

ハンドルバー/ステム:一体型カーボン

シートポスト:カーボン

コンポーネント:シマノ GRX600/800

ホイール:Volte 28mm ハイモデュラスカーボン

定価:704,000(税込)

その他共通スペック:

・内装ケーブル

・ボトルマウント x 3

・トップチューブケースマウント

・フェンダーマウント

・ラックマウント

・マグネット開閉式ダウンチューブツール収納 + 専用ツールケース

・最大700x45c、650x50cタイヤ装着可







■Guava Bikesについて

今年2023年にスペインのバルセロナにて立ち上がったGuava Bikes。Guavaでは3つのことにフォーカスをあてました。

まずはサイクリストたちのいい体験とサイクリング、特にグラベルサイクリングの素晴らしい体験。第⼆に、誰もが歓迎される、楽しくてインクルーシブなブランドであること。そして最後に、誰にとっても価値は重要であり、優れた自転車を適正な価格で提供することです。

サイクリングの最大の魅力は、自転車そのものよりも、自転車がもたらしてくれる経験や感動にあります。ルート、目的地、

仲間、心を解放する時間。ここGuavaでは、サイクリストの体験に徹底的にこだわっています。















■NSNについて

NSN (Never say Never) は、スポーツとエンターテインメントの領域において、ブランドとタレントを結び新たな機会を創出することに特化したグローバル企業です。

アンドレス・イニエスタのマネージャーであるジョエル・ボラスによって2018年にNSNが設立されました。サカービジネスにおける代理・仲介エージェント事業を⽪切りに、アンドレス・イニエスタ、ブラヒム・ディアス、ボージャン・クルキッチ、セルジ・サンペール、ジュニア・フィルポといった選手たちと契約しています。設立5年を経て、その活動は現在、サッカー選手の代理人のみにならずクリエイティブコンテンツの制作、Capittenなどの自社プロジェクトの推進、Vicioなどの新興企業への投資、LaLigaとの共同で制作したOMGなどのエンターテイメントイベントの開催、RCD EspanyolやRealSociedadなどのクラブのeSportsアカウントマネジメントなど多岐に渡ります。

NSNは現在、フィリップス、ソニー・ピクチャーズ、楽天、アイフィール、コナミ、スプリングフィールド、CDテネリフェなどのクライアントのサービス、コミュニケーション、コンテンツニーズに応えることを真髄とし、他とは異なる価値を発揮するグローバルエンターテインメント&スポーツマーケティング企業です。

バルセロナ、マドリッド、神戸(日本)、リマ(ペルー)、ソウル(韓国)、メキシコシティ、ニューヨーク(米国)、アブダビ(アラブ⾸長国連邦)にてビジネスを展開しています。





本件に対するお問い合わせ先

Guava JAPAN ローンチ委員会(株式会社pay forward内)

japan@guavabikes.com



株式会社pay forwardはGuava JAPAN ローンチ委員会を構成してる会社の一つです



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/04-16:16)