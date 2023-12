[一般社団法人WAOJE]

世界で活躍する日本人起業家のネットワークと出会いの場を提供する、一般社団法人WAOJEの年次最大イベント"Global Venture Forum(通称:GVF) 2023" の熱い3日間。



一般社団法人WAOJE(所在地:東京都千代田区、代表理事:ハーディング裕子、以下、WAOJE)は、世界で活躍する日本人起業家やビジネスパーソンを対象としたグローバルビジネスカンファレンス「WAOJE Global Venture Forum 2023 (GVF)」を、支部があるインド ベンガルールにて2023年11月22日~24日の期間で開催致しました。





世界で活躍する日本人起業家や海外展開を目指すビジネスパーソンの出会いと学びの場となるGVFは、WAOJE(World Association of Oversease Japanese Entrepreneurs)が主催する年次イベントのハイライト。

盛大に幕を閉じたGVF in バンコク大会に続き、今回はインドのシリコンバレーと呼ばれる「ベンガルール」がその舞台となりました。



インド、タイ、オーストラリア、ハワイ、ブラジル、マレーシア、インドネシア、シンガポール、ミャンマー、カンボジア、中国、イギリス、北米、スリランカ、ドバイ、マルタ、日本など、20ヵ国以上の様々な国で多様なバックグラウンドを持つ日本人起業家が新たなビジネスチャンスの発見や国際的なネットワーク構築を図り、最先端のビジネストレンドを体感した3日間。



大会中は著名なビジネスパーソンや起業家による20以上のセッションが行われ、多様なニーズに合わせた学びが提供されると共に、充実のランチタイム、ティーブレイク、様々なイベント(前夜祭、Cocktail Night, WAOJE NIGHT)などでは、国際市場におけるビジネス拡大の新たな可能性を開くための意義ある交流が行われました。



また歴代理事トークセッションを通しWAOJEの Mission:「日本のために、日本を出る」Vision:「語縁を結ぶ」Value: 「独創的な成長エコシステム」についても話し合われ、参加者全員が改めて「MVV」をキーワードに繋がった、笑顔と活気に満ちたWAOJEらしさが光るイベントとなりました。



基調講演にはインド出身で亀田製菓株式会社 代表取締役会長CEO、ジュネジャ・レカ・ラジュ氏が登壇。1984年初来日から日本のビジネス会にも多大な貢献をされているジュネジャ氏の講演から多くの事を学びました。

登壇後も積極的に参加者と笑顔あふれるコミュニケーションをとるなど、お人柄の良さが際立ったジュネジャ氏のキャリアに大きく影響した出来事の一つとして、「ご縁」というキーワードが多く使われていたのも印象的でした。90分を全く感じさせない講演は「Think "OUT OF BOX"」というメッセージで締め括られ、参加した起業家全員が「既存の発想を超えて突き進め!」というニュアンスの熱いメッセージを頂いた貴重な時間となりました。



GVF 2023 in Bengaluru 大会の様子↓





※国際展開やビジネスの可能性を探求し新たなビジネスの扉を開いたGVF 2023 in BLRの詳細、全ての登壇者の情報については以下の公式ウェブサイトをご覧ください。

※動画ダイジェストバージョン(約3`30")

※前回のバンコク大会の様子

■WAOJE Global Venture Forum 2023 in Bengaluru 開催概要

・日時:2023年11月22日(水)~24日(金)

・参加者数:200名限定

・会場:Sheraton Grand Bengaluru Whitefield Hotel & Convention Center



■一般社団法人WAOJEとは?

WAOJEは「World Association of Overseas Japanese Entrepreneurs」の頭文字を取った名称です。海外を拠点とする日本人起業家のネットワークを構築しており、世界各地で現地に根を張り現地の方々を相手にビジネスをしている日本人起業家が、都市や国を越えてつながることで有意義な出会いや新たなビジネスチャンスを生み出すことを目的としています。現在国内外に32支部、会員総数は約600名。



設立年月日 2016年12月 代表理事 ハーディング裕子

所在地 〒102-0074 東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル5F

HP;https://waoje.net



