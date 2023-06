[株式会社セカイスタジオ]

「株式会社マインド・アーキテクト」は「株式会社セカイスタジオ」へと社名変更いたしました。





海外向け各種ウェブメディアを運用する株式会社マインド・アーキテクト(本社:東京都渋谷区 代表取締役社長:松野泰治)は、2023年5月末をもって「株式会社セカイスタジオ」へと社名を変更致しました。



社名変更に伴い、世界的な人気を誇るYouTuberであるクリス・ブロード(Abroad in Japan)とシャーラ(Sharmeleon)を経営パートナーとして迎えております。彼らと共に世界へ向けて日本の優れた文化や知られざる魅力について情報発信して参ります。



株式会社セカイスタジオは日本の企業と、世界中に熱量の高いファンを持つインフルエンサーをつなぐ架け橋となり、日本企業の活躍の場を世界へ広げることをミッションとして掲げております。私たちは、日本企業とグローバルクリエイターが、世界を舞台にサクセスストーリーを描くお手伝いをします。



今後、クリエイター及び日本企業とこれまで以上に強力なパートナーシップを築き、より大きなインパクトをもたらす為、新たなステージへと進んで参ります。私たちの新たなステージへの一歩を応援いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。



クリス・ブロード(アブロード・イン・ジャパン)について

クリス・ブロード(Abroad in Japan)は、イギリスのYouTuber、映画制作者、ポッドキャストのホストです。日本の文化・料理・旅行について紹介する映像コンテンツ制作を得意とし、2012年から日本に在住、YouTubeの登録者数はメインチャンネルで284万人、サブチャンネルで60万人を超えています。日本での生活をユニークかつユーモラスに表現することで、高い評価を得ています。旅行ガイド、文化的洞察、語学、個人的な体験をダイナミックに組み合わせた彼の映像コンテンツは、世界中の何百万人もの人々を魅了し、日本のデジタルコンテンツシーンにおける主要なインフルエンサーとしての地位を確立しています。



俳優 渡辺謙氏とのコラボレーションの様子







ロックミュージシャン HYDE氏とのコラボレーションの様子









シャーラについて

シャーラは、Sharmeleon(登録者76万人)やSharla in Japan(登録者60万人)として知られるカナダ人YouTuberです。2011年から日本での生活について英語で情報発信するパイオニア的存在です。日本への情熱は10代の交換留学生の頃から始まり、日本文化を幅広くカバーする彼女の魅力的なコンテンツに反映されています。文具サービス「ねこねこポスト」、クリス・ブロードなど著名クリエイターとのコラボレーションによる「Journey Across Japan」シリーズへの出演や、ハリウッド映画の翻訳等、幅広く活躍しています。



日本の猫ホテルの紹介動画







秋田県の乳頭温泉の紹介動画











株式会社セカイスタジオについて



会社名:株式会社セカイスタジオ(旧社名:株式会社マインド・アーキテクト)

住所:150-0012 東京都渋谷区広尾5-4-16 3F

代表者:松野 泰治、クリス・ブロード

資本金:20,000,000円(2023年5月末日現在)

取引銀行:三菱東京UFJ銀行 六本木支店、日本政策金融公庫 東京中央支店

事業内容:インフルエンサーマネジメント、映像制作、デジタルマーケティング、ウェブメディアの開発・運営



