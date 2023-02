[熊本ヴォルターズ]

来場者3,333人を目指し、多くのヴォルターズレッドと共にアルティーリ千葉に挑む



Bリーグ2部に所属する、熊本ヴォルターズ(熊本バスケットボール株式会社/熊本市中央区)は、2023年3月12日(日)に開催されるホームゲーム(2022-23SEASON 第25節 GAME2 vsアルティーリ千葉)にて「3,333(クアッドスリー)チャレンジ」と名づけた企画を開催します。

“3”月唯一の“サン”デー(日曜)ホームゲームとなるこの日は、今シーズン最多となる3,333人以上の来場を目指します。チームは2023年2月17日現在で西地区3位につけており、東地区1位のアルティーリ千葉とのこの日の戦いで、多くの方にご来場いただき、チームにパワーを送っていただきます。











【「3」にちなんだ、スリーチケットを販売】



3人以上でご来場の方は、2階自由席がお得に買える!

・大人 3,200円 → 2,000円

・学生 2,700円 → 1,300円 ※高校生、大学生、専門学校生

・子ども 2,100円 → 330円 ※3歳~中学生



▽チケット購入はコチラ

https://bleague-ticket.psrv.jp/sales/KV/20230312





【今シーズン観客動員】

1.2023年1月2日(月) vs 愛媛オレンジバイキングス / 2,323人

2.2022年10月2日(日) vs 長崎ヴェルカ / 2,217人

3.2022年10月1日(土) vs 長崎ヴェルカ / 2,145人



