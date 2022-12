[D4V]

ファンド設立から16社に投資、経営・デザインの両面で支援



D4V合同会社(本社:東京都港区北、CEO:高野 真、以下「当社」)は、2022年11月、当社が無限責任組合員として運営するD4V2号投資事業有限責任組合(以下D4V2号ファンド)を総額54億円の規模でファイナルクローズしたことをお知らせいたします。当社はスタートアップのパートナーとして、「デザイン」という成長ドライバーを最大限に活用し、成功への道のりを共に歩んで参ります。







D4V(Design for Ventures)は世界的なデザインファームのIDEOとパートナーシップを結び、シード・アーリーステージのスタートアップに投資する独立系べンチャーキャピタルです。当社は2016年の設立以来、投資先スタートアップ企業に対し、資金や助言、グローバルな人的ネットワークの提供をはじめとする経営支援に加え、ブランディングから製品開発、組織づくりに至るまでの多様なデザイン課題を支援する独自の体制を強化して参りました。



D4V2号ファンドは当社2つ目の基幹ファンドとして2021年に立ち上げ、業種・業界を問わず社会にインパクトをもたらすスタートアップに投資しています。とりわけ、日本から国際的なビジネスの展開を目指す起業家を積極的に支援して参ります。この度は D4V1号ファンドに引き続き、当社のビジョンに共感いただいた国内外の官民ファンド、機関投資家、事業法人等のLP投資家の皆様からのご出資を得て、総額54億円のファンドを組成いたしました。



当ファンドは2022年11月現在までに16社(非公開案件含)の投資先企業へ出資し、成長を支援しております。今回のファンド組成完了に伴い、気鋭スタートアップへの投資および支援を加速させると共に、コミュニティの運営等を通じた日本スタートアップ界におけるデザインの力とアントレプレナーシップの啓発に尽力して参ります。





D4V合同会社 概要



本社 :東京都港区北青山3丁目5−29 One Omotesando 7階

代表者 :CEO 高野 真

設立日 :2016年10月

ウェブサイト:https://d4v.com/jp





D4Vの投資実績















D4Vのデザインサポート



D4Vでは投資実行後、スタートアップが直面するビジネス課題とニーズに応じて、デザインの視点からサポートプロジェクトを立ち上げ、ハンズオンでの伴走型支援を実施しています。D4VおよびIDEOの人的資源とナレッジを無償提供し、(1)プロダクト・サービスデザイン、(2)ブランドデザイン、(3)組織デザイン、の3つの観点から、早期PMFの達成や競合優位性の確立、グローバルへの展開等をサポートします。



スタートアップデザイナーコミュニティの運営



D4Vは、スタートアップで活躍することを目指すデザイナーを対象とした短期育成プログラム「Startup First Designer Program」を2021年1月に立ち上げ、現在までに100人超のデザイナーを迎えています。プログラム参加者限定のコミュニティでは実践的な知識やネットワーク、各種勉強会への参加機会などを継続して提供し、日本のスタートアップ界におけるデザイン力の向上と、デザイナー同士が共に学べる環境づくりに取り組んでいます。



