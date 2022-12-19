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介護専門、就職・転職エージェント【介護求人ラボ】利用者15,000名突破

［株式会社ファミリーサポート］

介護職の就職・転職を支援する介護求人ラボの利用者が15,000名を超えました。（運営会社：株式会社ファミリーサポート）

保育士・介護士・歯科衛生士に特化した人材紹介事業を行う株式会社ファミリーサポート （本社：大阪市西区）は介護専門の就職・転職エージェント『介護求人ラボ』（https://kaigo-labo.com）の利用者が15,000名を突破いたしましたので、お知らせします。





介護求人ラボ　

URL：https://kaigo-labo.com/

【介護求人ラボ】は介護系人材の転職・就職を支援する介護専門エージェントです。厳選された介護専門のアドバイザーが希望の条件や待遇をヒアリング、面接～入職まで完全サポート。非公開の介護系求人のご紹介などあなたの希望のキャリアを実現します。

求人件数：17,000件以上
利用者数：15,000名突破




今後の展望


今後はサービス対応エリアを順次拡大予定。

また、介護系ハイキャリア職種に特化した就職・転職サービス【介護求人ラボ＋】（https://kaigo-labo.com/plus）もサービス開始しております。

求職者の就職・転職サポート、企業の採用サポート、双方に貢献できるようサービスを提供していきます。


当社サービス一覧


【保育求人ラボ】https://hoiku-labo.com/
保育士・保育系職種に特化した就職・転職サービス

【保育求人ラボ＋】https://hoiku-labo.com/plus
保育系ハイキャリア職種に特化した就職・転職サービス

【介護求人ラボ】https://kaigo-labo.com/
介護士・介護系職種に特化した就職・転職サービス

【介護求人ラボ＋】https://kaigo-labo.com/plus
介護系ハイキャリア職種に特化した就職・転職サービス

【歯科求人ラボ】https://shika-labo.com/
歯科衛生士・歯科系職種に特化した就職・転職サービス


公式SNS一覧

保育求人ラボ 公式Instagram：https://www.instagram.com/hoiku.labo/

介護求人ラボ 公式Instagram：https://www.instagram.com/kaigo_labo/

歯科求人ラボ 公式Instagram：https://www.instagram.com/shika.labo/

保育求人ラボ 公式Twitter：https://twitter.com/hoiku_labo

介護求人ラボ 公式Twitter：https://twitter.com/kaigokyujinlabo

保育求人ラボ 公式TikTok：https://www.tiktok.com/@hoiku.labo

保育求人ラボ 公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCHwMZQTCeEBEbg-8Dqyvgqg


運営会社

社名：株式会社ファミリーサポート
住所：大阪府大阪市西区新町1-4-26 四ツ橋グランドビル10F
TEL：06-6585-9991［代表］
FAX：06-6585-9997
MAIL：info@family-support.co.jp
事業内容：保育士・介護士・歯科衛生士に特化した人材紹介事業
URL：https://www.family-support.co.jp/

企業プレスリリース詳細へ （2022/12/19-17:16）

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