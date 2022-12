[株式会社帝国書院]

このたび、株式会社帝国書院(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:佐藤清、以下「帝国書院」)は、Google Cloud Partner Advantage プログラム(※1)において、Google for Education(Chromebook(TM) とGoogle Workspace for Education から構成される教育機関向けソリューション)の Build パートナー(※2)に認定されたことをお知らせします。









【帝国書院の取り組みと今後提供するデジタルコンテンツの特色】





デジタル教科書・教材ビューア「超教科書」のGoogle Workspace for Education最適化



2021年4月より、Google Workspace for Education を利用している学校組織内のGoogleアカウントで、当社が共同開発しているデジタル教科書・教材ビューア「超教科書」にシングルサインオン(SSO)することが可能になっております。この連携により、教師・児童生徒はGoogle Workspace for Educationと当社発行のデジタル教科書・教材をシームレスに利用できます。





Google Workspace for Educationと連携・活用した教師用指導書Webサポートを展開予定



2023年4月より、当社発行高等学校教科書に準拠した教師用指導書付属のWebサポート内でGoogle Workspace for Educationと連携したコンテンツやサービスを利用することができるようになる予定です(※3)。

〈提供サービス例〉

1.Google フォーム™を使用した一問一答

2.Google スライド™を使用した授業スライド

〈対象教科書〉

・高等学校 新地理総合

・高校生の地理総合

・明解 歴史総合

・高等学校 公共

・新詳地理探究

・新詳世界史探究



※1 Google Cloud Partner Advantage プログラム

https://cloud.google.com/partners

※2 Google Cloud Build パートナー認定

https://cloud.google.com/partners/become-a-partner

※3 教師用指導書を購入した学校のみご利用いただけます。



Google for Education、Chromebook、Googleフォーム、GoogleスライドはGoogle LLCの商標です。



【株式会社帝国書院について】

帝国書院は、1917(大正6)年創業。現在は、地図帳・教科書をはじめデジタル教科書やデジタル教材の開発にも本格的に力を入れ、同時に一般向けの地図帳や書籍などの発刊も手がけています。

私たちは、次世代が豊かで明るい未来を築いていけることを望み、

地図帳や教科書等の出版活動をとおして、その一翼を担い社会に貢献してまいります。



【会社概要】

社名:株式会社帝国書院

代表:代表取締役社長 佐藤清

本社所在地:〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-29

TEL:03-3262-4795(代)

FAX:03-3262-7770

HP:https://www.teikokushoin.co.jp



