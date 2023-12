[Cafune Limited]





この度、現代女性のライフスタイルに寄り添うアクセサリーブランド CAFUNE / カフネ が、2024年1月4日(木)~1月9日(火)博多阪急1Fにてポップアップを開催するはこびとなりました。



CAFUNE は、NYでバッグデザインの経験を積んだクイニー・ファンと、建築業界でキャリアを積んだデイ・ラウによって2015年に設立されました。厳選されたハイクオリティな素材に、汎用性、マインドフルネス、持続性を理念に、独創的なアプローチで新しい可能性を探究し続けてきました。オリジナルのデザイン美学からなる構造や細部に至るまで考えられたタイムレスなデザインと遊び心のあるシルエットが、モダンかつクラシックな印象です。2024年初のポップアップは福岡・博多阪急。イタリア製スエードを使った2023 A/W collection の Stance や、期間限定 Mini Stance Box Set 、 Egg Long Wallet などの新作をはじめ、定番アイテムもラインナップします。2023 A/W のテーマは「The Serenity of Nature's Wonder - 大地を抱き、静穏に戻る - 」。 冬の大地からインスピレーションを受けた、こっくりとした深みのあるカラーとリッチな素材のシグネチャーバッグたちが並びます。ウッドブラウン ( Aged Mahogany ) 、夜空を象徴するダークブルーなどのカラーパレットが、冷え込むこの季節のスタイリングに優しく上品な印象を与えます。通常はEC展開を主とする CAFUNE のコレクション実際に手にとってご覧いただける機会となりますので、ぜひ足をお運びください。





CAFUNE POP UP store at Hakata Hankyu

期間:2024年1月4日(木) - 1月9日(火)

営業時間:10:00~20:00

場所:博多阪急 1階 メディアステージ

〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1−1





CAFUNE 公式Website:https://www.ca-fune.com/ja

CAFUNE 公式Instagram:https://www.instagram.com/cafune.official/



