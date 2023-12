[and company株式会社]

キャリア支援実績100名以上のプロコーチが伝授



オンラインコーチングと組織開発サービスを提供するmybuddy(マイバディ)/mybuddy for business(マイバディ フォー ビジネス)を運営するand company株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役:孫慶子)は、2023年12月17日、オンラインイベント~後悔したくないあなたへ~ 「やりたい仕事の見つけ方」を開催いたします。









企業のパーパスの重要性が叫ばれる中、個人のパーパスについての認識は一般的にまだそれほど高くありません。世間の価値観や常識に囚われて自分が本当に望む人生に意識を向けることを忘れがちですが、本当にやりたい仕事につながっていくためには、自分のパーパスをまず明確にすることが重要です。





株式会社リクルートの「就業者の転職や価値観等に関する実態調査2022」によると、20代では37.4%、30代では52.8%の人が転職を経験しています。また、現在・転職前ともに「正社員・正職員」の20~50代転職経験者の退職理由上位4位は、「不満」に関連しています(「仕事内容への不満」29.7%、「人間関係への不満」29.2%、「賃金への不満」27.5%、「労働条件や勤務地への不満」23.3%)。参照:https://www.recruit.co.jp/newsroom/pressrelease/2022/0922_11663.html





一昔前までの終身雇用制度が終りを迎え、多様なワークスタイルが確立している現代において、「不満」起点の転職ではなく「自分の人生のパーパス」起点の転職を実現させませんか。本オンラインイベントでは、理想の人生や生き方を明確にしていくワークを通じて、やりたい仕事を見つけていく方法をご紹介します。

自分について知りたい方、望む人生を知りたい方、天職に出会いたい方、是非ご参加ください。





~後悔したくないあなたへ~「やりたい仕事の見つけ方」オンラインイベントについて



アジェンダ





登壇者紹介

人生の目的とは

体験ワーク実施

コーチングについて



こんな方に来て欲しい





20代後半~30代ビジネスパーソン

独立したい、転職したいなど今の環境や自分を変えたいと思っている人

モヤモヤを抱えながら仕事をしているが、行動できずに悩んでいる人



このセミナーに参加して得られること





自分理解を深める方法

人生の目的を明確化し、やりたい仕事を見つける方法



イベント詳細





イベントページ https://mybuddy-seminar-20231217.peatix.com

日時: 2023年12月17日(日)10:30-12:00(5分前からお入りいただけます)

参加費: 無料

参加方法: オンライン zoomミーティング

定員: 限定20名(先着順)

※定員になり次第締め切りとさせていただきます。



登壇者紹介







新村 敦也(にいむら あつや)

プロコーチ/CTI認定プロフェッショナル・コーアクティブ・コーチ(CPCC(R))/国際コーチング連盟(ICF) 認定アソシエイトコーチ(ACC)/国家資格キャリアコンサルタント

1991年生まれ。大学卒業後は富士通株式会社へシステムエンジニアとして入社し、業務システム開発プロジェクトに従事。フィリピンオフショア開発体制の立ち上げや組織改善、プロジェクト管理業務等を通じ、人や組織に向き合い、運用改善や働きがいの向上等を目的とした業務に興味を持ち始める。また在職中に大学生向け就職相談ボランティア活動(延べ300名以上)や、国家資格キャリアコンサルタントの勉強を進める中で、人事の仕事に興味が芽生え、ITメガベンチャーへ転職し人事職へキャリアチェンジ。入社後はエンジニア採用業務を主軸としながら、組織開発プロジェクト、エンジニア採用イベント企画にも携わる。

一方、どこかやりがいを感じきれず、「人事という仕事は本当に自分がやりたい仕事なのか」疑問が芽生え始め、コーチングを受け始める。結果、人の人生に伴走する仕事、まさに「コーチング」を仕事にしたいという強い想いと、自分自身がもっと自由に、自分の足で人生を歩んでいきたいという価値観が自分の中に存在していることに気が付き、30歳のタイミングで独立を決意。

現在は大学でのキャリアアドバイザーを兼業しながら、ライフコーチとして活動中。自分の人生を本気で変え、より充実した人生を歩んでいきたい人に向けてコーチングを提供中。









石丸大樹(いしまるだいき)

プロコーチ/CTI認定プロフェッショナル・コーアクティブ・コーチ(CPCC(R))

大学卒業後、ITシステム販売会社に入社し、法人営業として12年間従事。34歳で、新たな挑戦がしたいと思い、創業半年の人材開発ベンチャーにジョイン。その後、コーチングと出会い、企業にコーチングを広げたいと決意して、コーチング会社に転職。大手企業にコーチングや1on1を活用した人材教育や組織作りを支援。また世界有数のコーチ養成機関CTIにてコーチングを学び、米国CTI認定プロフェッショナルコーチの資格を取得。

36歳でコーチとして独立し、主に30代ビジネスパーソンのキャリア支援や企業内での管理職向けコーチングを行う。34歳まで人生の目標や夢もなく、2年間で3回も転職するほど、キャリアに迷っていたが、コーチングと出会い、天職を見つけることができた。そのような経験から「人はいつからでも人生を変えることができる、自分らしく輝ける場は必ずある」ことを伝えていきたいと思い、コーチとして独立。





and company株式会社について





■会社概要

社名: and company株式会社

本社所在地: 東京都中央区銀座1-12-4

代表取締役: 孫慶子

事業内容: オンラインコーチング プラットフォームmybuddy(マイバディ)

組織開発サービスmybuddy for business(マイバディ フォー ビジネス)の運営

設立: 2022年11月1日

HP: https://www.mybuddy.jp/









企業プレスリリース詳細へ (2023/12/03-10:40)