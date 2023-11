[株式会社ホステック]

台北のエンタメ聖地・信義「ATT 4 FUN」7 階、日本と台湾の魅力を相互発信



「夢叶えるプロジェクト」の運営を行う株式会社ホステック(本社:東京都新宿区、代表取締役:松岡 佳那)は、株式会社クレドインターナショナル(本社:東京都新宿区、代表取締役:白井浩一)が運営するレストラン『SAKURA』に対し様々なコンテンツ提供を行う契約を締結しました。

『SAKURA』は、台北市出身のタレント林襄(リン・シャン)氏とライセンス契約を結び、リン・シャン氏をオーナーとして、台北信義区「ATT 4 FUN」7 階に大型エンターテイメントレストラン『SAKURA JAPANESE ENTERTAINMENT DINING(SAKURA 日式餐酒館)』を 2023 年 11 月 24 日にグランドオープンします。





リン・シャン プロデュース。“ネオ・ジャパン”大型エンタメレストラン

株式会社ホステックは、株式会社クレドインターナショナルが運営するエンターテイメントレストラン『SAKURA』に対し店舗プロデュース、様々なコンテンツ提供を行う契約を締結しました。

『SAKURA』は、日本でも人気の台北市出身タレント、リン・シャン氏とライセンス契約を結び、リン・シャン氏をオーナー 兼 総合プロデューサーとして、新たに台北の中心地・信義区の「ATT 4 FUN」7階に、大型エンターテイメントレストラン『SAKURA JAPANESE ENTERTAINMENT DINING』を11月24日にグランドオープンします。また当社は、株式会社クレドインターナショナルが運営するエンターテイメントレストラン『SAKURA』3店舗(歌舞伎町、銀座、六本木)に対しても店舗プロデュース、様々なコンテンツ提供を行う契約を締結しました。





11月24日グランドオープン スケジュール

当日は、オーナーのリン・シャン氏によるテープカットを行うほか、DJ ハローキティによる演出、

専属ダンサーによるステージイベントなどを多数開催します。



18:00 鏡開 / 記者会

19:00 入場受付開始

19:30 SAKURA DANCERS (新井風味)ショー第1部

20:45 和風マジックショー

21:00 DJ Hello Kitty

22:00 GLAMOR DANCERS

23:00 DJ Hello Kitty

24:00 SAKURA DANCERS (新井風味)ショー第2部

1:00 GLAMOR DANCERS



「夢叶えるプロジェクト in 台湾大会」オーディションで『SAKURA』専属ダンサー発掘!

『SAKURA JAPANESE ENTERTAINMENT DINING』は、日本の美食や魅力を台湾に伝える場となる一方で、台湾の魅力を日本に発信する拠点でもあります。アイドルやパフォーマーを発掘するオーディションの舞台としても活用する予定で、その第1弾として、オープン前に、「夢叶えるプロジェクト in 台湾大会」を開催しました。「夢叶えるプロジェクト in 台湾大会」では『SAKURA』専属ダンサーオーディションを実施、11月6日に開催したプレオープニングパーティでは、オーディションで選ばれた専属ダンサーによる日本舞踊とモダンダンスを融合させたステージをはじめ、本格和食、創作和食、寿司バー、そしてSAKURA自慢のスイーツバーなどを来場者にお楽しみいただきました。





日本での芸能活躍を全面サポート

『SAKURA JAPANESE ENTERTAINMENT DINING』は、日本を愛するリン・シャン氏が「日本で体験した美食や感動を台湾に広めたい」との思いを込めて、メニュー、内装、デジタルアート、パフォーマー、音楽などを総合プロデュースしています。今後、『SAKURA JAPANESE ENTERTAINMENT DINING』を舞台に、オーディションも開催していく予定です。アイドルグループやダンスチームを発掘・結成し、リン・シャン氏プロデュースの楽曲で日本進出、T-POPをはじめとする台湾文化を日本に広めることも計画しています。



『SAKURA』の運営を行う株式会社クレドインターナショナルは2022年より、当社運営の日本最大級のエンタメビジネスコンテスト『夢叶えるプロジェクト』の冠スポンサーをしており、タレント、ダンサー、ライバー、スタートアップ経営者などを発掘してきました。

リン・シャン氏と提携し、『SAKURA JAPANESE ENTERTAINMENT DINING』を「夢叶えるプロジェクト」の台湾オーディションの場としても活用していきます。オーディションで選出したグループは、当社が運営する『SAKURA歌舞伎町店』への出演や、銀座のサイネージへの登場など、日本進出を全面的にサポートします。



「夢叶えるプロジェクト」とは

株式会社ホステックが運営を行なっている「夢叶えるプロジェクト」は、飲食・観光・WEB・ファッションなど部門別にグランプリを決め、「夢にチャレンジする」人たちをバックアップしていく、夢を持つ全ての人を応援する日本最大級エンタメビジネスコンテスト。今年3月27日に帝国ホテルにて“夢叶えるプロジェクト授賞式”が開催され、特別審査員を務めるゆうこすやはじめしゃちょー、アパホテル社長の元谷芙美子などに出席して頂きました。配信や動画・書類などの予選を経て最終審査、全10部門から1名ずつグランプリが決定しました。今年度も「夢叶えるプロジェクト2024」を開催中。今年度は株式会社クレドインターナショナルが運営するエンタメレストランSAKURAが冠スポンサーとなり、日本全国で様々なオーディションやイベントを開催していく予定です。



【会社概要】



社名 株式会社ホステック

代表 松岡 佳那

本社 東京都新宿区西新宿1-13-12 西新宿昭和ビル10F

HP https://hostechjapan.com/



【事業内容】

夢叶えるプロジェクト運営事業

エンタメレストランSAKURAのイベントプロデュース事業

サウナメディア事業

夢プロアプリ事業

モビリティ事業

LED設置・販売事業

イベント企画事業

新規事業立ち上げ代行事業



【代表プロフィール 松岡 佳那】



慶應義塾大学法学部政治学科卒業後、新卒で中国ネット通販大手アリババグループに入社、その後現職に至る。

Z世代として、日本文化の美しさやおもてなしの精神を世界に広める使命を感じており、

日本のおもてなしと最先端テクノロジーを掛け合わせた、新たな価値創造と唯一無二の事業を展開していく。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/23-16:46)