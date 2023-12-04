時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

スマイルワークス、オリコが提供する請求書代行サービスにシステ…

スマイルワークス、オリコが提供する請求書代行サービスにシステム提供で提携

［株式会社スマイルワークス］

～低コストで導入可能なクラウド型の請求書代行サービスで中小企業の業務効率化を支援～

株式会社スマイルワークス（東京都千代田区、代表取締役社長：坂本 恒之、以下「スマイルワークス」）は、株式会社オリエントコーポレーション（東京都千代田区、代表取締役社長：飯盛 徹夫、以下「オリコ」）と提携し、オリコが2023年11月30日より提供を開始する請求書代行サービス「Orico Business payment for SME PLUS（以下、OBSプラス）」にシステム提供します。


オリコ、スマイルワークス企業ロゴ
OBSプラスとは
～請求書代行サービス「Orico Business payment for SME PLUS（※）」～


「OBSプラス」は、中小規模事業者が、簡単に適格請求書や納品書の発行、売上集計・入金予定管理を行うことができるクラウド型のシステムです。スマイルワークスが提供しているクラウドERP「SmileWorks」のシステムをベースとして、銀行口座の入出金明細データを取り込み、入金処理ができる機能も標準搭載しており、そのデータを会計連動機能によって仕訳データを生成し、現在利用中の他の会計ソフトに仕訳データを連携できる「他会計ソフト連携」機能も標準機能として提供します。
さらに「OBSプラス」で発行する請求書には、OBS（ビジネスカードを利用した事業間取引の請求書カード払いサービス）のお支払方法の案内もあり、利用するお客様の支払手段の選択肢が広がります。
※SME（Small and Medium Enterprise）とは、「中小企業」という意味の英略語です。
「OBSプラス」サービス概要図

株式会社オリエントコーポレーションについて


会社名： 株式会社オリエントコーポレーション（法人番号：9010001070784）
設立　： 1954年（昭和29年）
所在地： 東京都千代田区麹町5丁目2番地1
代表者： 代表取締役社長　飯盛　徹夫
URL　： https://www.orico.co.jp/
＜主な事業＞
・個品割賦事業
・カード、融資事業
・銀行保証事業
・決済・保証事業
・海外事業

株式会社スマイルワークスについて


株式会社スマイルワークスは、クラウドERP「SmileWorks」を通じて中小企業の生産性向上を支援しているベンチャー企業です。
会社名： 株式会社スマイルワークス（法人番号：1010001083950）
設立　： 2003年7月
所在地： 東京都千代田区神田猿楽町2-8-16　平田ビル7F
代表者： 代表取締役社長　坂本 恒之
URL　： https://www.smile-works.co.jp/
＜事業内容＞
・企業向けSaaS・クラウド型アプリケーションサービス事業
・会計、給与、販売・仕入管理などのクラウド型の統合業務システム「SmileWorks」の運用および提供
・クラウドシステム開発、運用管理　など

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社スマイルワークス　クラウドサービス事業部
問い合わせフォーム： https://www.smile-works.co.jp/form/contact
電話：03-5620-9710

企業プレスリリース詳細へ （2023/12/04-05:40）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

こんな記事も

PR TIMES

もっと見る
ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
11月号の特集は「米大統領選まであと１年」。 前回と同じ顔合わせで大接戦となりそうだ。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ