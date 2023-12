[株式会社スマイルワークス]

~低コストで導入可能なクラウド型の請求書代行サービスで中小企業の業務効率化を支援~



株式会社スマイルワークス(東京都千代田区、代表取締役社長:坂本 恒之、以下「スマイルワークス」)は、株式会社オリエントコーポレーション(東京都千代田区、代表取締役社長:飯盛 徹夫、以下「オリコ」)と提携し、オリコが2023年11月30日より提供を開始する請求書代行サービス「Orico Business payment for SME PLUS(以下、OBSプラス)」にシステム提供します。







OBSプラスとは

~請求書代行サービス「Orico Business payment for SME PLUS(※)」~





「OBSプラス」は、中小規模事業者が、簡単に適格請求書や納品書の発行、売上集計・入金予定管理を行うことができるクラウド型のシステムです。スマイルワークスが提供しているクラウドERP「SmileWorks」のシステムをベースとして、銀行口座の入出金明細データを取り込み、入金処理ができる機能も標準搭載しており、そのデータを会計連動機能によって仕訳データを生成し、現在利用中の他の会計ソフトに仕訳データを連携できる「他会計ソフト連携」機能も標準機能として提供します。

さらに「OBSプラス」で発行する請求書には、OBS(ビジネスカードを利用した事業間取引の請求書カード払いサービス)のお支払方法の案内もあり、利用するお客様の支払手段の選択肢が広がります。

※SME(Small and Medium Enterprise)とは、「中小企業」という意味の英略語です。





株式会社オリエントコーポレーションについて





会社名: 株式会社オリエントコーポレーション(法人番号:9010001070784)

設立 : 1954年(昭和29年)

所在地: 東京都千代田区麹町5丁目2番地1

代表者: 代表取締役社長 飯盛 徹夫

URL : https://www.orico.co.jp/

<主な事業>

・個品割賦事業

・カード、融資事業

・銀行保証事業

・決済・保証事業

・海外事業



株式会社スマイルワークスについて





株式会社スマイルワークスは、クラウドERP「SmileWorks」を通じて中小企業の生産性向上を支援しているベンチャー企業です。

会社名: 株式会社スマイルワークス(法人番号:1010001083950)

設立 : 2003年7月

所在地: 東京都千代田区神田猿楽町2-8-16 平田ビル7F

代表者: 代表取締役社長 坂本 恒之

URL : https://www.smile-works.co.jp/

<事業内容>

・企業向けSaaS・クラウド型アプリケーションサービス事業

・会計、給与、販売・仕入管理などのクラウド型の統合業務システム「SmileWorks」の運用および提供

・クラウドシステム開発、運用管理 など



【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社スマイルワークス クラウドサービス事業部

問い合わせフォーム: https://www.smile-works.co.jp/form/contact

電話:03-5620-9710



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/04-05:40)