スマイルワークス、オリコが提供する請求書代行サービスにシステ…
［株式会社スマイルワークス］
～低コストで導入可能なクラウド型の請求書代行サービスで中小企業の業務効率化を支援～
株式会社スマイルワークス（東京都千代田区、代表取締役社長：坂本 恒之、以下「スマイルワークス」）は、株式会社オリエントコーポレーション（東京都千代田区、代表取締役社長：飯盛 徹夫、以下「オリコ」）と提携し、オリコが2023年11月30日より提供を開始する請求書代行サービス「Orico Business payment for SME PLUS（以下、OBSプラス）」にシステム提供します。
OBSプラスとは
～請求書代行サービス「Orico Business payment for SME PLUS（※）」～
「OBSプラス」は、中小規模事業者が、簡単に適格請求書や納品書の発行、売上集計・入金予定管理を行うことができるクラウド型のシステムです。スマイルワークスが提供しているクラウドERP「SmileWorks」のシステムをベースとして、銀行口座の入出金明細データを取り込み、入金処理ができる機能も標準搭載しており、そのデータを会計連動機能によって仕訳データを生成し、現在利用中の他の会計ソフトに仕訳データを連携できる「他会計ソフト連携」機能も標準機能として提供します。
さらに「OBSプラス」で発行する請求書には、OBS（ビジネスカードを利用した事業間取引の請求書カード払いサービス）のお支払方法の案内もあり、利用するお客様の支払手段の選択肢が広がります。
※SME（Small and Medium Enterprise）とは、「中小企業」という意味の英略語です。
株式会社オリエントコーポレーションについて
会社名： 株式会社オリエントコーポレーション（法人番号：9010001070784）
設立 ： 1954年（昭和29年）
所在地： 東京都千代田区麹町5丁目2番地1
代表者： 代表取締役社長 飯盛 徹夫
URL ： https://www.orico.co.jp/
＜主な事業＞
・個品割賦事業
・カード、融資事業
・銀行保証事業
・決済・保証事業
・海外事業
株式会社スマイルワークスについて
株式会社スマイルワークスは、クラウドERP「SmileWorks」を通じて中小企業の生産性向上を支援しているベンチャー企業です。
会社名： 株式会社スマイルワークス（法人番号：1010001083950）
設立 ： 2003年7月
所在地： 東京都千代田区神田猿楽町2-8-16 平田ビル7F
代表者： 代表取締役社長 坂本 恒之
URL ： https://www.smile-works.co.jp/
＜事業内容＞
・企業向けSaaS・クラウド型アプリケーションサービス事業
・会計、給与、販売・仕入管理などのクラウド型の統合業務システム「SmileWorks」の運用および提供
・クラウドシステム開発、運用管理 など
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社スマイルワークス クラウドサービス事業部
問い合わせフォーム： https://www.smile-works.co.jp/form/contact
電話：03-5620-9710
企業プレスリリース詳細へ （2023/12/04-05:40）
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