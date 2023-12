[株式会社Bouncy]







熱海のフードデリバリーサービスFooDash、隠れ家的店舗、老舗中華料理店からカフェ店舗まで…続々と提携店を増加

2023年6月スタートのFooDashテイクアウト・デリバリーサービス、提携店舗続々増加でバリエーション豊かに



株式会社Bouncy(本社:静岡県熱海市、代表:伊藤 悠)が運営する、熱海市内飲食店のテイクアウト・デリバリーサービスを提供するFooDashは、2023年11月以降、「伊豆山そば処 木むら」に続き、熱海市内のバラエティ豊かな飲食店との提携をスタートしています。各店舗のデリバリーはもちろん、テイクアウトのモバイルオーダー受注も行っています。





11月以降、新たにFooDashとの提携をスタートしたバラエティ豊かな熱海市内の飲食店

【「FooDash」ウェブページ】http://foodash.co



揚げワンタンから本格麻婆豆腐、チャーハンにラーメン…よりどりみどりの中華系提携店舗

この度FooDashが新たに提携をスタートさせた6店舗のうち、3店舗は中華料理系の店舗。それぞれの魅力についてご紹介します。



【隠れ家ワンタン専門店、「コントンワンタン」】

まず1店舗目は熱海市林ガ丘町の某ホテル内1Fに店を構える、超隠れ家ワンタン専門店、「コントンワンタン」。某ホテルオーナーが中国で受け継いだ極秘レシピをもとに構想5年、試作1年という、長年の研究を経て完成させた唯一無二のワンタン!この最強レシピを現店主に伝えたことが、オープンのきっかけでした。「中国では街の至るところに手作りのワンタンを売る屋台があり、そんな本場のワンタンの美味しさをぜひ熱海にも広めたい」と、店主はコントンワンタンへの情熱を語ってくれました。「揚げワンタン」は、揚げた時に一番美味しい皮の薄さなど細部にまでこだわり抜いた、サクッとした食感が特徴です。同じく研究を重ねた、ごま油香る「棒ぎょうざ」もテイクアウト・デリバリーメニューとして提供しています。











【熱海の老舗中華料理店、「中華飯店 大一樓」】

2店舗目は創業昭和8年、なんと90年の歴史を持つ熱海の老舗中華料理店、「中華飯店 大一樓」。その歴史の長さはもちろん、地域の人々の結婚式や法事、二次会や忘年会など、人生の節目を祝う場所として深く愛されてきました。伊豆近海で水揚げされた新鮮な魚介を取り入れた本格中華料理が自慢で、「のぼせ海老」や「香港焼きそば」、「麻婆豆腐」や炒め物メニューなど定番の中華メニューはもちろん、「中華風クレープ3種」など、大一楼の魅力満載なセットメニューも揃っています。熱海に住む「大一楼ファン」を公言する著名人がいたりと、熱海を代表する中華料理店の一つである大一楼。そんな人気店の定番メニューが、これからは自宅でお楽しみ頂けます。











【昔ながらの中華そば店、「千壽ラーメン」】

中華料理系、3店舗目は渚町、初川沿いに店を構える「千壽ラーメン」。こちらも現在の店舗に移ってからは36年、創業まで遡ると86年の老舗中華そば店で、現在店主を務める吉田宏美さんは3代目です。もとは宏美さんのお祖父様が「光陽亭」という名前で開業、その後宏美さんのお母様が現在の初川沿いに店舗を移し、店名も「千寿」へ変更したそうです。渚町という場所柄、酒を飲んだ後「締めのラーメン」を食べに訪れる人々も多く、深夜遅くまでの営業もされています。宏美さんはFooDashスタート直後からSNSを通して応援して下さっており、今後FooDashが展開を予定している夜20時以降のデリバリーサービスにも、よき助言者として関わっていってくれるでしょう。





















【「コントンワンタン」 店舗概要】



店名:コントンワンタン

電話:070-8987-6884

住所:〒413-0031 静岡県熱海市林ガ丘町13-12

熱海スプリングテラスホテル1F

アクセス:熱海駅より車で4分、徒歩15分

営業時間:15:00~19:30 ※営業時間は変動する場合がございます。

定休日:不定休 (FooDashまたはコントンワンタンのSNSでご確認、またはお電話にてお問い合わせください)

URL:https://tds.rk-sys.jp/foodash/?s=cpK (テイクアウト・デリバリー注文サイト)

https://kontonwantan.shopinfo.jp/ (店舗ウェブサイト)





【「中華飯店 大一樓」 店舗概要】



店名:中華飯店 大一楼

電話:0557-81-3767

住所:〒413-0015 静岡県熱海市中央町4-2

アクセス:熱海駅より車で5分、徒歩15分

営業時間:11:45~20:00 ※営業時間は変動する場合がございます。

定休日:不定休 (FooDashのSNSでご確認、またはお電話にてお問い合わせください)

URL:https://tds.rk-sys.jp/foodash/?s=uwB (テイクアウト・デリバリー注文サイト)

http://www.daiichirou.com/ (店舗ウェブサイト)



【「千壽ラーメン」 店舗概要】

店名:千壽ラーメン



電話:0557-82-2346

住所:〒413-0014 静岡県熱海市渚町20-15

アクセス:熱海駅より車で7分、徒歩18分

営業時間:11:11~19:40 ※営業時間は変動する場合がございます。

定休日:不定休 (FooDashまたは千壽ラーメンのSNSでご確認、またはお電話にてお問い合わせください)

URL:https://tds.rk-sys.jp/foodash/?s=7Ut (テイクアウト・デリバリー注文サイト)

https://senjuramen.rwop.jp/ (千壽ラーメンデリバリーメニューサイト)



グルテンフリーの米粉ピザや手作り生パスタ、オリジナルドリンクから自家製パイまで…カフェ飯の本気を見よ!

「カフェ系」店舗も2店、FooDashを通したテイクアウト・デリバリー販売をスタートさせました。



【シニアソムリエプロデュース、「blue nine cafe」】

「blue nine cafe」は、長年シニアソムリエとして活動し飲食店経験も豊富な箱守勇氏がプロデュースを手掛ける、サンビーチ沿いのカフェレストランです。小麦粉を使わないグルテンフリーの米粉ピザや、お店で手作りのリングイネ生パスタなど、新鮮で美味しいこだわりメニューが魅力です。ピザやパスタの他にも,ワインにピッタリ合いそうなナチョスやチーズなどのおつまみメニュー、大人数用のオードブルや揚げたてのチュロスまで、多種多様な品揃えです。さらに熱海市内に数少ないワンちゃん入店OKのお店として、ワンちゃん用メニューも提供しており、なんとメニューの開発は自身もドッグオーナーの若手スタッフが自ら担当しているそうです。ユニークで多様なメニューを、ぜひデリバリーでもお楽しみください!













【人と人を繋ぐ場所、「あいぞめ珈琲店」】

カフェ系もう一店舗は135号線沿いに店を構える、「あいぞめ珈琲店」。2021年7月に発生した伊豆山土石流災害のボランティア活動をきっかけに、中野裕基氏がスタートした喫茶店。土石流災害のショックで自宅に篭りがちになっていた地域住民の憩いの場・新たな出会いや希望の場所になればと、災害で損壊した伊豆山の「逢初橋 (あいぞめばし)」からも名前を取って生まれた喫茶店です。日替わりのコーヒーはもちろん、ご当地食材「丹那牛乳」等を使った彩り豊かなオリジナルドリンクや自家製のパイ、手作りのフレンチトースト等、ホッとするカフェスイーツをご用意しています。遅めの朝食やブランチ、おやつにピッタリなあいぞめ珈琲店のメニューを、これからテイクアウト・デリバリーでも楽しめます。



















【熱海の食卓のヒーロー、「太陽から揚げ店」】

東京都日野市に本店を構え、2021年にオープンした「太陽から揚げ 熱海店」。「食卓のヒーロー」をモットーに、食欲をそそるジャンボなから揚げ弁当を始め、様々な惣菜メニューをリーズナブルに展開。まさに仕事に家事に忙しい地元民の救世主、頼りがいある街のから揚げ屋さんです。オーナーの草下竜一朗氏は縁あって熱海を訪れるようになり、釣りなどを通して街が大好きになりました。日野市の本店に続き店舗の改装工事なども自ら手伝い、お弁当の大量受注までパワフルにこなされる店主の山田氏と、二人三脚でお店を切り盛りされています。パックの蓋が閉まらないほどボリューミーでインパクトたっぷり、大満足間違いナシのジャンボなから揚げメニューを、これからは玄関先で受け取れます。











【「blue nine cafe」 店舗概要】



店名:blue nine cafe (ブルーナインカフェ)

電話:0557-55-9180

住所:〒413-0012 静岡県熱海市東海岸町4-11 2F

アクセス:熱海駅より車で5分、徒歩11分

営業時間:10:00~22:00 ※営業時間は変動する場合がございます。

定休日:不定休 (FooDashまたはblue nine cafeのSNSでご確認、またはお電話にてお問い合わせください)

URL:https://tds.rk-sys.jp/foodash/?s=vRC(テイクアウト・デリバリー注文サイト)

https://blue-nine.cafe/ (店舗ウェブサイト)





【「あいぞめ珈琲店」 店舗概要】

店名:あいぞめ珈琲店

電話:0557-88-5733

住所:〒413-0002 静岡県熱海市伊豆山579-37 4F

アクセス:熱海駅より車で6分、徒歩23分

営業時間:11:00~17:00 ※営業時間は変動する場合がございます。

定休日:毎週水曜、木曜 (2023年12月は、12/28まで休まず営業)

URL:https://tds.rk-sys.jp/foodash/?s=LpP(テイクアウト・デリバリー注文サイト)

https://aizome-coffee.com/ (店舗ウェブサイト)



【「太陽から揚げ店」 店舗概要】



店名:太陽からあ揚げ店 熱海店

電話:080-7282-0770

住所:〒413-0021静岡県熱海市清水町6-27 ニュー山田ビル 1F

アクセス:熱海駅より車で9分、徒歩20分

営業時間:9:30~18:30 ※営業時間は変動する場合がございます。

定休日:毎週月曜

URL:https://tds.rk-sys.jp/foodash/?s=kei(テイクアウト・デリバリー注文サイト)

https://taiyokaraageten.rwop.jp/ (太陽から揚げ店 熱海店デリバリーメニューサイト)





熱海市内のフードデリバリーサービス「FooDash」について

「FooDash」は静岡県熱海市内でフードデリバリーを提供する、デリバリー専門サービスです。熱海の地元の飲食店のお料理をご指定の場所までお届けする他、テイクアウトのモバイルオーダーサービスも提供しています。



東京出身の伊藤悠が2022年11月に運営会社を設立し、翌年2023年6月よりサービスの試験運用を開始しました。今回新たに6店舗を迎え、全10店舗の提携店舗のお食事のデリバリーを行なっています。



2024年も引き続き提携店舗を増やしていく他、熱海市内に増加している貸別荘や民泊など、素泊まりが基本の宿泊施設のためのサポートサービスの展開を予定しています。内容は宿泊客へのデリバリーサービスはもちろん、出張シェフの手配やお買い物代行サービスまで多様なニーズに応えられるよう、準備を進めています!





「FooDash」創業者 伊藤 悠コメント



「約6年前に熱海へ移住してきた私ですが、一貫して民泊施設の運営・管理業務に携わってきました。新型コロナウイルスの流行から人々の旅行スタイルが大きく変化したこともあり、近年は熱海市内にも素泊まりが基本の、泊食分離型宿泊施設が激増しています。民泊というとゲストハウスのような施設から、より高級志向の一棟貸し施設まで様々ですが、運営に携わる管理人様達は共通した悩みを抱えていることに気付きました。今後はこのような民泊施設のオーナー・管理人様達との連携にも一層尽力していく予定です。宿泊客の方々へのFooDashテイクアウト・デリバリーサービスのご案内はもちろん、BBQ用の新鮮な食材や記念日用ケーキのお届け、その他の物品調達にも便利なお買い物代行サービス等。熱海へ到着後、車や土地勘がなくてもお客様ご自身でスマートに食事やパーティーの手配ができるようになるためのサービスです。管理人様達の負担を少しでも減らし、宿泊のお客様には地元のお食事を堪能しつつ、せっかく借りた施設内での時間も目一杯楽しんでもらえるサポートができたらと考えています。」



【サービス情報】



FooDash

電話:050-5536-5949

住所:〒413-0006 静岡県熱海市桃山町23-25

営業時間:11:00~19:30 ※注文受付時間は各提携店舗により異なります。

定休日:毎週水曜

URL:https://www.foodash.co/

SNS:IG https://www.instagram.com/foodashatami/

X https://twitter.com/FooDash_atami

Facebook https://www.facebook.com/FooDash.bouncy/



株式会社Bouncyについて

静岡県熱海市内のフードデリバリーサービス・テイクアウトのモバイルオーダーサービス、FooDashを運営。その他、一棟貸し別荘施設などの管理・運営、イベント貸しの際の企画も行う。





【会社概要】

社名:株式会社Bouncy (バウンシー)

本社所在地:〒413-0006静岡県熱海市桃山町23-25

代表取締役:伊藤 悠

事業内容:フードデリバリー・イベント企画・別荘管理・民泊運営、管理

設立: 2022年11月

HP:https://www.foodash.co/



