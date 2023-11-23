『東京ｅスポーツフェスタ2024』eスポーツ競技大会6種目開…
［東京eスポーツフェスタ2024］
予選・決勝大会の開催日程が決定しました！
ｅスポーツの普及と関連産業の振興を目的として、ｅスポーツの競技大会と関連産業展示会等で構成するイベント「東京ｅスポーツフェスタ2024」
東京ビッグサイトで行うｅスポーツ競技大会6種目の決勝大会等の開催日程が決定しました。
【決勝大会等の開催日】
「WBSC eBASEBALL(TM)パワフルプロ野球」
エントリー＆オンライン予選
オンライン予選１. ：2023年12月4日(月)12:00～2023年12月10日(日)23:59
オンライン予選２. ：2023年12月11日(月)12:00～2023年12月17日(日)23:59
当日リアル会場予選：2024年1月27日(土)
東京ビッグサイト南１・２ホール
決勝大会 ：2024年1月27日(土)
東京ビッグサイト南１・２ホール
「グランツーリスモ７」
エントリー ：2023年12月10日（日）～2024年1月7日（日） 23:59
オンライン予選 ：2024年1月13日（土）
決勝大会 ：2024年1月27日（土）10:30～
東京ビッグサイト南１・２ホール
「太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル」：【一般部門】
エントリー＆オンライン一次予選
：2023年12月4(月)～2024年1月3日(水)23：59
オンライン二次予選：2024年1月8日(月)～2024年1月14日(日)23：59
当日リアル会場予選：2024年1月28日(日)
東京ビッグサイト南１・２ホール
決勝大会 ：2024年1月28日(日)
東京ビッグサイト南１・２ホール
「太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル」：【親子部門】
エントリー&オンライン一次予選
:2023年12月4(月)~2024年1月3日(水)23:59
オンライン二次予選 :2024年1月8日(月)~2024年1月14日(日)23:59
事前リアル会場予選：2024年1月7日(日)
京王百貨店 新宿店 Lounge K
当日リアル会場予選：2024年1月28日(日)
東京ビッグサイト南１・２ホール
決勝大会 ：2024年1月28日(日)
東京ビッグサイト南１・２ホール
「パズドラ」
エントリー ：2023年12月初旬 ※後日発表
オンライン予選 ：2023年12月初旬 ※後日発表
ゲーム内ランキングダンジョンにて実施
決勝大会 ：2024年1月27日（土）
東京ビッグサイト南１・２ホール
セガ公式大会「ぷよぷよカップ」（ぷよぷよeスポーツ）
エントリー ：2023年12月1日(金)～2024年1月21日(日)23：59
当日リアル会場予選：2024年1月28日(日)
東京ビッグサイト南１・２ホール
決勝大会 ：2024年1月28日(日)
東京ビッグサイト南１・２ホール
「モンスターストライク」【一般部門】
エントリー ：2023年12月1日(金) ～ 2024年1月21日(日) ～23：59
当日リアル会場予選：2024年1月28日(日)
決勝大会 ：2024年1月28日(日)
東京ビッグサイト南１・２ホール
「モンスターストライク」【親子部門】
エントリー ：2023年12月1日(金) ～ 各予選会1週間前 23:59
事前リアル会場予選：2024年1月7日(日) 10:30～20:00
京王百貨店 新宿店 Lounge K
オンライン予選 ：2024年1月13日(土) 14:00～
当日リアル会場予選：2024年1月28日(日)
決勝大会 ：2024年1月28日(日)
東京ビッグサイト南１・２ホール
ｅスポーツの普及と関連産業の振興を目的として、ｅスポーツの競技大会と関連産業展示会等で構成するイベント「東京ｅスポーツフェスタ2024」では、東京ビッグサイトで行うｅスポーツ競技大会6種目の決勝大会等の開催日程が決定しました。
当日は事前に登録していない方も参加いただけます。
Official licensed videogame of World Baseball Softball Confederation
"eBASEBALL"は、株式会社コナミデジタルエンタテインメントの日本および
その他の国と地域における登録商標または商標です。
(C)Konami Digital Entertainment
(C)2023 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital Inc. Manufacturers, cars, names, brands and associated imagery featured in this game in some cases include trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners. Any depiction or recreation of real-world locations, entities, businesses, or organizations is not intended to be or imply any sponsorship or endorsement of this game by such party or parties. All rights reserved. “Polyphony Digital logo”, “Gran Turismo” and “GT” are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.
太鼓の達人(TM)ドンダフルフェスティバル ＆ (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
(C)SEGA
(C)MIXI
東京ｅスポーツフェスタ2024の競技大会は、以下の6種目で実施し、
各種目・部門の 優勝者には “東京都知事杯”を贈呈いたします。
〇 WBSC eBASEBALL(TM) パワフルプロ野球
〇 グランツーリスモ７
〇 太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル
〇 パズドラ
〇 ぷよぷよeスポーツ
〇 モンスターストライク
【東京ｅスポーツフェスタ2024開催概要】
名 称：東京ｅスポーツフェスタ2024
日 程：令和５年（2024）１月26日（金曜日）から1月28日（日曜日）まで
会 場：東京ビッグサイト南１・２ホール（江東区有明3-11-1）
公式ＷＥＢサイト（ https://tokyoesportsfesta.jp ）
動画配信サイト（YouTube、ニコニコ生放送、OPENREC.tv、Twitch等）
主 催：東京ｅスポーツフェスタ2024実行委員会
［東京都／(一社)日本ｅスポーツ連合／(一社)コンピュータエンターテインメント協会／(一 社)日本オンラインゲーム協会／(株)東京ビッグサイト］
企業プレスリリース詳細へ （2023/11/23-17:16）
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