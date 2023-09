[ワールドアパート 広報部]





(Photo by Yusuke Abe)



麗しのピアニストと形容され、現在、日本で最も勢いのあるピアニスト“五条院凌(ごじょういんりょう)”が、『So Fabulous Autumn Concert 2023』北海道公演を茨城、愛知に続いて9/26(火)に札幌 カナモトホールにて開催した。会場にはたくさんのファンが早くから集結し、開演前から待ちきれないと言わんばかりの期待感が会場に溢れていた。北海道では初となるワンマンコンサートとは思えぬ熱気で地元のファンに迎えられた五条院は感無量の様子を見せ、演奏にも熱が入った。







この日のアンコールでは、北海道出身のシンガーソングライター玉置浩二のバンド「安全地帯」の代表曲「ワインレッドの心」が初めて披露された。大人の情熱と切なさに満ちた名曲が、五条院の力の入った迫力のある演奏でよみがえる一幕となった。







そしてあまりの大歓声に応えるかのように、五条院から「特別にもう1曲披露してもよろしいかしら」と予定外の一言で、先日先行リリースしたばかりの「愛の水中花」を披露し、会場は大きな拍手に包まれた。こちらの2曲は10/25(水)にリリースを控えているカバーアルバム『お愛集』の中に収録されている。







五条院凌は、昨年末に1stアルバム 「Fabulous」をリリースし、それを冠として『So Fabulous Concert 2023』と題したツアーを今年は開催しているが、いまだに全国各地から「ここでもやって!」と沢山の声が寄せられているという。そこで、10/20(金)に配信ライブを行う事が決定した。これについて五条院は「なるべく多くの場所に行きたいと思ったが、全てはお応えできなかったのでこの配信ライブに至った」と語っている。







気になる配信ライブの内容だが、『1st Cover Album 「お愛集」先行お視聴会』と銘打ち、なんとカバーアルバム「お愛集」に収録されている全曲が披露されるという。北海道公演では2曲しか披露されなかった『お愛集』の楽曲がこの日、ついにその全貌を明らかにする。

当然ながらこの配信ライブは世界中のどこからでも視聴可能なので、見逃す手はないだろう。



五条院凌のツアーはこの配信ライブ以外にもまだまだ続き、9/29 (金)には東京 ティアラこうとう、11月には熊本、兵庫、12月には大阪、千葉と各地を回っていく。



五条院凌の楽曲を堪能できるこれらの機会をぜひ見逃さないでほしい。





【LIVE INFORMATION】

【配信ライブ】

『1st Cover Album 「お愛集」先行お視聴会』

2023/10/20(金)

時間:19:00~20:30(予定)

詳細はこちらから→https://gojoinryo.bitfan.id/contents/120758





『So Fabulous Autumn Concert 2023』

チケット一般発中!

【東京公演】

2023/9/29(金)

会場:ティアラこうとう

時間:OPEN18:00 / START19:00

料金:前売¥6,000 / 当日¥6,500 ※全席指定、税込

Info:イズム

Tel:048-872-1113 (平日11:00~17:00)





『So Fabulous Winter Concert 2023』

チケット一般発売開始!

【熊本公演】

2023/11/3(金・祝)

会場:熊本城シビックホール

時間:OPEN16:00 / START17:00

料金:前売¥6,000 / 当日¥6,500 ※全席指定、税込

Info:RONG-Tai FACTORY Inc.

Tel:096-321-6369





【兵庫公演】

2023/11/23(木・祝)

会場:たつの市総合文化会館 赤とんぼ文化ホール 大ホール

時間:OPEN15:15 / START16:00

料金:前売¥3,000 ※全席指定、税込

Info:たつの市総合文化会館 赤とんぼ文化ホール 大ホール

Tel:0791-63-1888





【大阪公演】

2023/12/1(金)

会場:サンケイホールブリーゼ

時間:OPEN17:30 / START18:30

料金:前売¥6,000 / 当日¥6,500 ※全席指定、税込

Info:SMASH WEST

Tel:06-6535-5569





『So Fabulous Concert 2023 ~O Merry O Christmas~』

チケット一般発中!

【千葉公演】

2023/12/24(日)

会場:成田国際文化会館 大ホール

時間:OPEN15:00 / START16:00

料金:一般¥5,500 / 一般ペア券¥10,000 / 友の会一般¥5,300 / 友の会ペア券¥9,600 ※全席指定、税込

Info:成田国際文化会館

Tel:0476-23-1331 (9:00~17:00/休館日を除く)







【RELEASE INFORMATION】

先行配信シングル

「愛の水中花」

2023/9/20(水)Release!





1st Cover Album「お愛集」

2023/10/25(水)Release!

¥3,300(tax in)



Track

1.愛の水中花

2.難破船

3.薔薇は美しく散る

4.シルエット・ロマンス

5.秋桜

6.哀愁情句

7.異邦人

8.ベルベット・イースター

9.みずいろの雨

10.SWEET MEMORIES

11.愛のメモリー

12.愛燦燦

13.ワインレッドの心



1st ALBUM「Fabulous」 通常盤

2023/4/5(水) Release!

¥3,300(tax in)



Track

1. ARTEMIS~美しきお月光に照らされ、君は何を想ふ~(Album ver.)

2. CASTLE~迷宮の城~(Album ver.)

3. Rose Waltz

4. TOCCATA

5. INFERNO GATE~煉獄の門~(Album ver.)

6. Song of Fire~炎の唄~

7. ILLUSION

8. Rondo~輪舞曲~

9. お LOVE(Album ver.)

10. ENDLESS SUMMER

11. echo

12. Lento e cantabile



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/27-19:16)