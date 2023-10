[合同会社オルゴール]

10月29日(日)1st LIVEより販売開始



「電音部プロジェクト」エリアの1つである、シンサイバシエリアのオリジナルグッズを合同会社オルゴールがプロデュースすることが決定した。





「ASOBINOTES」が展開している音楽原作キャラクタープロジェクト『電音部』は電子音楽が世界のミュージックカルチャーの中心となった近未来を舞台に、DJに挑戦する少女たちが描かれている人気コンテンツ。





【シンサイバシエリア】は、アキバエリアにも参加している「株式会社ディアステージ(代表:岩崎拓矢)」と電音部のCGモデル開発を担う「株式会社イルカ(代表:岩崎拓矢)」が協力、プロデューサーには多くのアーティストのクリエイティブ及び楽曲プロデュースを手掛ける”もふくちゃん”も名を連ねた、期待の新エリア。



合同会社オルゴール(代表:広瀬基樹)が、シンサイバシエリアの世界観をフィーチャーしたオリジナルグッズの企画プロデュースを行った。伝統的な日本のアイコンとサイケデリックな色彩が融合したシンサイバシエリアのイメージを元に【シンサイバシエリアにあるファミリーレストラン「エイリヤン」で販売されているグッズ】というコンセプトのアイテムは全7種。





すべてのアイテムが、10月29日(日)に行われる1st LIVE “ほな、いこか~!”にて発売される。当日の販売詳細など、詳細は電音部シンサイバシエリア公式Xにて随時発信予定。



■電音部シンサイバシエリア1st LIVE “ほな、いこか~!” 公演概要

【日程】2023/10/29(日) 整列開始 14:00 開演 15:00

【会場】Club JOULE (大阪府) 大阪府大阪市中央区西心斎橋2−11−7

【出演】D.watt , TAMU , Twinfield , 外神田文芸高校from電音部 , 心斎橋演芸高校from電音部



■電音部シンサイバシエリア公式サイト:https://shinsaibashi-area.com

X (旧Twitter) :https://twitter.com/Shinsaibashi_dn

YouTube:https://www.youtube.com/@Shinsaibashi_denonb



■合同会社オルゴールについて

会社名:合同会社オルゴール

所在地:〒106-0047 東京都港区南麻布5‐2-40 日興パレス南麻布 301

公式サイト:https://orgel.inc

代表者:広瀬基樹



(C) DEARSTAGE Inc.

(C) ILCA,Inc.



