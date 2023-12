[POLYMERIZE合同会社]

山田知哉がカントリーマネージャー就任 / AIの革新的な新機能の追加 / 日本の展示会への出展



マテリアルズ・インフォマティクスのクラウド型プラットフォームを提供しているPOLYMERIZE(ポリマライズ)合同会社(所在地:東京都港区、社長:クナル・サンディープ、以下、当社)は、アジアに拠点を置き、特に日本市場におけるお客様のニーズの対応に注力しており、マクセル株式会社および東洋インキグループのトーヨーケム株式会社で当社のプラットフォームが採用されるなど、日本市場での大きな飛躍を遂げています。当社は以下の重要なマイルストンを達成いたしましたので、ここにお知らせいたします。





<山田知哉がカントリーマネージャーに就任>

この度、山田知哉が新しく日本法人のカントリーマネージャーに就任いたしましたことを発表いたしました。山田は化学およびエレクトロニクス業界において長いビジネス経験があり、特に機能材分野においては、貴重な専門知識とビジネスリーダーシップの実績があります。当社入社以前は、スリーエム(3M)タイにてカントリーセールスリーダーとして活躍し、同社の収益基盤拡大と顧客満足度向上に貢献しました。山田のビジネスリーダーとして培った能力を活かし、当社日本法人の事業を推進するとともに、日本国内のお客様へのサービスを一層向上させ、当社のプレゼンスを高めていきたいと考えています。



山田知哉のコメント:

「私はこれまで、機能材の分野において事業開発、事業統括等の経験を積み重ね、新製品開発のプロセスにも関わってまいりました。それらの経験を活かして、研究者様のニーズに的確に応え、最適なサポートを迅速にご提供できるよう努めてまいります。」



<AIエンジン新機能「Poly GPT」の導入>

また当社は、AIエンジンの新機能である「Poly GPT」を導入しました。この機能により、研究者が簡単かつ迅速に、論文や特許などの技術文書を分析することが可能になり、より効率的な研究開発プロセスを実現します。 この新機能は、「AIの力によりお客様の研究開発をスピードアップする」という当社の使命を具現化したものでもあります。



<日本の展示会への出展>

さらに当社は日本市場での活動を更に強化するため、2023年11月28日~12月2日に幕張メッセで開催された「国際プラスチックフェア2023」に出展しました。今後も全国各地の展示会に出展し、革新的なソリューションをより多くの方に届けられるよう活動してまいります。



当社社長、Kunal Sandeepのコメント:

「POLYMERIZE合同会社は設立以来、お客様に卓越した価値を提供するべく、日本市場への投資を倍増させてまいりましたが、その成果が現れてきていると実感しております。当社の最優先事項の一つは、日本市場のお客様に対し最適なソリューションを提供することであり、デジタルトランスフォーメーション(DX)の分野から、より積極的に産業全体が抱える課題の解決に貢献していきたいと考えております。」



Polymerizeについて:

「AIで材料開発に変革を-マテリアルズインフォマティクスのPolymerize(ポリマライズ)」

Polymerizeは本社をシンガポールに置く、グローバル企業です。東南アジアはもとより、欧米、そして日本のお客様とともに、素材開発の新たな可能性を追求するべく、日々研究開発活動を行っております。当社では日本の素材セクターを非常に重要な市場と捉えており、本年5月に独自の営業拠点として、日本法人であるPOLYMERIZE合同会社を設立、日本のお客様に対して、一層のサービスをご提供する体制を整え、積極的に展開しております。

「マテリアルズ・インフォマティクス」の必要性が高まる一方で、「どのように始めればいいのかわからない」、「本当に投資価値はあるのだろうか」という声も多くある状況です。このようなお悩みに対して、当社はお客様の状況に即した、最適なアプローチをご提案させていただきます。

本社がシンガポールに立地している特徴を活かし、今後もグローバルスタンダードと日本のスタンダードの双方を取り入れた、ワンランク上のマテリアルズ・インフォマティクスプラットフォームづくりを推進してまいります。当社の最新情報につきましては、当社LinkedInページにてぜひご確認ください。



【Polymerizeに関するお問い合わせ】

POLYMERIZE合同会社 営業・マーケティング担当

MAIL:anri.uozumi@polymerize.io



【日本法人 会社概要】

社名:POLYMERIZE合同会社

本社所在地:〒105-6415 東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15F

代表者:Kunal Sandeep

事業内容: SaaS型マテリアルズ・インフォマティクスプラットフォームの販売、およびカスタマーサーポート

設立: 2023年5月

HP:https://polymerize.jp/

LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/polymerize-japan



【グルーバル本社 会社概要】

社名:Polymerize Pte Ltd

オフィス所在地:Twenty Anson #11-01, 20 Anson Road, Singapore 079912

代表者:Kunal Sandeep (Co-Founder and CEO)

Abhijit Salvekar (Co-Founder and CTO)

設立:2020年5月

HP:https://polymerize.io/



