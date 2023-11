[SRAジャパン]

一般社団法人 日本サステイナブル・レストラン協会(代表理事:下田屋 毅、以下:SRAジャパン)は、2023年11月20日(月)、ザ・キャピトルホテル 東急において、第3回目となる、「FOOD MADE GOOD Japan Awards 2023」の授賞セレモニーを開催しました。

【Webページ】 https://foodmadegood.jp/food-made-good-japan-awards-2023/







FOOD MADE GOOD Japan Awards 2023」は、英国サステイナブル・レストラン協会が提唱する、飲食店・ホスピタリティ業界のグローバルスタンダードの評価指標である、「FOOD MADE GOODスタンダード」のレーティングにおいて高得点を獲得したSRAジャパン加盟店の中から、有識者による審査会を経て、大賞と部門賞(調達・社会・環境)、特別賞(リサイクル、フェアトレード)の受賞店舗を決定するものです。



目的





本アワードの目的は、SRAジャパンに加盟するレストランが、創意工夫と努力によってサステイナビリティを推進してきたことを称え、優れたリーダーシップや取り組みを行った店舗を表彰するとともに、今後も継続的な変化を促すために、仲間とのつながりを築く機会としています。



受賞レストラン







【大賞】

PIZZERIA GTALIA DA FlLIPPO (東京都練馬区)



【調達部門】

・BEST調達賞

野生のピッツェリア SELVAGGIO(愛媛県松野町)



・調達部門 ファイナリスト

Oppla da Gtalia(東京都練馬区)

ニセコチセガーデン(北海道ニセコ町)

福山オリエンタルホテルcafe rest montrose(広島県福山市)

【社会部門】

・BEST社会賞

ザ・キャピトルホテル 東急 オールデイダイニング「ORIGAMI」(東京都千代田区)



・社会部門 ファイナリスト

Sens & Saveurs(東京都千代田区)

PIZZERIA GTALIA DA FILIPPO(東京都練馬区)

BOTTEGA BLU.(兵庫県芦屋市)



【環境部門】

・BEST環境賞

トラットリア ケナル(岡山県真庭市)



・環境部門 ファイナリスト

トラットリア ケナル(岡山県真庭市)

ニセコチセガーデン(北海道ニセコ町)

BOTTEGA BLU.(兵庫県芦屋市)



【特別賞】

・BESTリサイクル賞 Sponsored by 全国牛乳容器環境協議会(容環協)

厚木エリア(神奈川県厚木市:フィーコディンディア、イタリアンバール Dari)



・BESTリサイクル ファイナリスト

茅ヶ崎エリア(神奈川県茅ヶ崎市:ル・ニコ・ア・オーミナミ、共恵一丁目バル Oggi)

練馬エリア(東京都練馬区:PIZZERIA GTALIA DA FILIPPO、Oppla da Gtalia)

*昨年新設された、サーキュラーエコノミー賞を改称



・BESTフェアトレード賞 In collaboration with 特定非営利活動法人 フェアトレード・ラベル・ジャパン

haishop cafe 渋谷スクランブルスクエア店(東京都渋谷区)



・BESTフェアトレード ファイナリスト

cafe rest montrose(広島県福山市)

こだま食堂(長野県松本市)

ボッテガブルー(兵庫県芦屋市)

*本年度新設



・BESTフェアトレード ノミネートレストラン

イタリアンバール Dari(神奈川県厚木市)

イタリア食堂 ヴェッキオ・トラム(栃木県高根沢町)

Oppla da Gtalia(東京都練馬区)

オールデイダイニング「ORIGAMI」(東京都千代田区)

Caferest montrose(広島県福山市)

サンス・エ・サヴール(東京都千代田区)

SELVAGGIO(愛媛県松野町)

中国料理「星ヶ岡」(東京都千代田区)

トラットリア ケナル(岡山県真庭市)

naturam(東京都世田谷区)

ニセコチセガーデン(北海道ニセコ町)

日本料理「水簾」(東京都千代田区)

PIZZERIA GTALIA DA FILIPPO(東京都練馬区)

フィーコディンディア(神奈川県厚木市)

ベーカリーズキッチンオハナ二子玉川店(東京都世田谷区)

星のキッチン(東京都港区)

BOTTEGA BLU.(兵庫県芦屋市)

La Naturalite -ナチュラリテ-(山形県鶴岡市)

Restaurant L’EAU(東京都港区)



審査員





石川史子:フードビジネスプロデューサー

石田一郎:社会課題解決サポーター

井出留美:食品ロス問題ジャーナリスト

加藤 祐:ハーチ株式会社 代表取締役

佐藤 寛:開発社会学舎 主催

潮崎真惟子:特定非営利活動法人 フェアトレード・ラベル・ジャパン 事務局長

ニールセン北村朋子:aTree代表 Cultural Translator 文化翻訳家

村上春二:株式会社UMITO Partners代表取締役

山口真奈美:一般社団法人日本サステナブル・ラベル協会 代表理事

山本謙治:農畜産物流通コンサルタント&農と食のジャーナリスト



サステナビリティに配慮された料理とお飲み物を提供

今回のセレモニーで提供された料理は、スポンサー企業から提供された食材を使用しました。ザ・キャピトル東急ホテル 曽我部俊典総料理長によって、「サステナブル」をテーマにした美しくおいしい料理に仕上げていただきました。また「FOOD MADE GOODスタンダード」の3つの柱である「調達」「社会」「環境」をカバーする10の項目のうち、どの項目を取り入れているかが一目でわかるメニューカードを使い、一目でサステナブルなポイントを確認いただける工夫をしました。

【Webページ】 https://foodmadegood.jp/food-made-good-japan-awards-2023/



協賛企業/団体

・会場 スポンサー

ザ・キャピトルホテル 東急

・アワードスポンサー

全国牛乳容器環境協議会



・ゴールド スポンサー

株式会社富藤製作所

株式会社Bo Project.

ニッコー株式会社



・シルバー スポンサー

あおいと創研株式会社

株式会社 定松

株式会社 森奈良漬店

ヴァローナ ジャポン 株式会社

パタゴニア プロビジョンズ



・ブロンズスポンサー

株式会社コルノマカロニ

株式会社U-POWER

合同会社 シーベジタブル

CHOCOLATE ORANDA

栃木県酒蔵酔って見っけ協議会

BAR芦屋日記

BALIISM Japan株式会社

有限会社クックたかくら

ユナイテッドピープル株式会社



後援

グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン



■団体概要

「一般社団法人 日本サステイナブル・レストラン協会」

食のアカデミー賞と称される「世界のベストレストラン50」でサステナブル・レストラン賞の評価も行う英国本部と連携し、格付けやキャンペーンを実施。生産者、サプライヤーやレストラン、消費者コミュニティの構築を通して、フードシステムの課題解決に取り組み、食の持続可能性を推進しています。



公式サイト:https://foodmadegood.jp/

Instagram:foodmadegoodjp

facebook:@FoodMadeGoodJP



■本件に関するお問い合わせ

一般社団法人 日本サステイナブル・レストラン協会

担当: 野村

Mail:info@foodmadegood.jp



