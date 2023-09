[株式会社iMyFone]

世界中で200+の権威メディアが推奨されたソフトウェア開発会社iMyFone Technology Co., Ltd.は8月31日(木)より、iOS 17アップデートの関連知識、iOS 17にアップデートした後にあらゆる種類のバグや不具合に対する解決法、iPhoneのデータ転送・復元・削除方法、さらに古いバージョンにダウングレードする仕方をまとめます。







iOS 17アップデート前の準備



★【iPhone/iPadをバックアップ】

新しいiOSシステムにアップデートすると、エラーが発生したり、データが失われる可能性があります。iOS 17をインストールする前にiPhone/iPadをバックアップすることを強くお勧めします。



▼Apple公式サイトのバックアップ方法



・【iCloudを使う】iPhone / iPad をWi-Fiネットワークに接続して、「設定 」>「自分の名前」>「iCloud」に移動します。そして、「iCloudバックアップ」をタップして、「今すぐバックアップ」をクリックします。

・【iTunesを使う】コンピュータでiTunesを開くまたはMacでFinderを開いて、iPhone / iPad をパソコンに接続します。そして、iTunes/Finderでデバイスを選択して、「今すぐバックアップ」をクリックします。



★【iPhoneやiPadの空き容量を増やす】

iPhoneまたはiPadの空き容量が不足すると、iOS 17 アップデートが失敗する可能性があります。アップデート前にiOSデバイスのストレージを確認してクリアする必要があります。



iPhoneデータ消去-「Umate Pro」







Umate ProはワンクリックでiPhoneストレージを最適化、不要なファイル・キャッシュを削除し、重くなったiPhoneの動作を順調にすることができます。



iOS 17 アップデート方法、不具合対策



iOS システムをアップデート・ダウングレードするときにさまざまな問題が発生可能です。幸いなことに、ほとんどの問題には包括的な解決策があります。



iPhone/iPadアップデート&不具合解消-「Fixppo」







★【手動でiOS 17 にアップデート】

通常、iOS 17 が正式にリリースされたら、利用可能なアップデートがあるという通知(ポップアップ)がiPhoneに表示されます。また、手動で更新をチェックすることもできます。FixppoはiPhone/iPadを自由にアップデート/ダウングレードして、iOS/iPadOSを簡単にインストールできます。



★【iPhone/iPad不具合を解消】

Fixppoはアップデート失敗やリンゴループ、フリーズ、起動障害など100種類以上の問題を修復できます。デバイス上の操作は要らず、たった1クリックでリカバリモードを起動、または解除可能です。さらに、既存のデータに影響を与えることもなく、いつでも安心かつ便利に利用できます。



対応状況:

・アップデート中に進行状況バーが進みません

・iOS 17 ダウングレードでiPhoneが文鎮化になります

・iPhoneがフリーズまたは応答しません

・iPhoneの画面が真っ暗/白くなります

・iPhone/iPadから音が出ません

・iPhoneが再起動を繰り返します

・iPhoneアプリが待機中のまま進みません

・iPhoneアプリが頻繁に落ちます

…



iPhoneデータ復元-「D-Back」







★【iPhone/iPadデータを復元】

故障や破損などの突発的な事故でデータが失われてしまっても、ほとんどのデータを復元することが可能です。バックアップがなくても削除したデータを復元できます。専門知識がなくても利用可能、最新技術で高いiOSデータ復元成功率を保証します。



対応状況:

・iPhoneアップデート・ダウングレード後、データが失われました

・iPhoneの写真が消えました

・iPhoneのメモが消えました

…

★【iPhoneデータをバックアップ】

データの損失を防ぐために、アップデートする前にデータをバックアップする必要もあります。D-Backは公式の方法より自由に、iPhoneのデータを選択的にパソコンにバックアップできます。連絡先、メッセージ、ボイスメモなど、iOSデバイスから18種類以上のファイルに対応します。なお、プレビュー機能を備え、初期化しなくてもバックアップから写真などのデータを選択的に復元できます。



iPhoneのロック解除-「LockWiper」







LockWiperは様々なシナリオでiPhone画面ロックを解除できます。パスコードを忘れた場合でも、デバイスを中古で入手して最初から知らなかった場合でも、4桁、6桁パスコード、顔認証、指紋認証などのApple全種類の画面ロックを簡単に解除できます。



対応状況:

・Face IDを利用できません

・iPhoneのパスワードを忘れました

・何回もパスコードを間違えました

・iPhoneが無効で使用できません

…



機種変更完全ガイド



新しいスマホを変更するときに最も悩ましいのは、古いスマホから新しい端末に重要なデータを移動することではないでしょうか。特に、LINEなどの一部のコミュニケーションツールには、非常に重要または貴重なチャット記録が含まれています。機種変更する際に、トーク履歴を引き継ぐことが必要です。



★【アプリのチャット履歴をバックアップ・転送】



LINEデータ転送・バックアップ・PCに保存 - 「iTransor for LINE」







iTransor for LINEはiPhone LINEトーク履歴をより簡単に無制限で無料バックアップ、復元、同/異OS間転送、PCにHTMLやPDF、CSV / XLSなど、多様な形式でエクスポートし保存できます。



★【アプリのデータを復元】



紛失されたLINEデータ復元 - 「Chatsback for LINE」







Chatsback for LINEは削除した/失われたLINEトーク履歴、写真、オーディオ、添付ファイルなどすべてをデバイスストレージ、iTunesバックアップ、Googleドライブから確実にiPhone/Android/PCに復元することができます。



★【iMyFoneについて】



現在100カ国以上、200万人以上のユーザーにご愛用されているiMyFoneは2015年に設立し、日々、直面する複雑な問題をスペシャリストたちがチーム一丸で取り組んでいます。ユーザーの日常生活にあった差別化するニーズをITの力で解決できるソフトウェアを開発しています。



