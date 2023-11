[YOOX株式会社]



イギリス発ラグジュアリーECサイト「THE OUTNET(アウトネット)」では、人気ブランドの小物アイテムが充実しています。12月のホリデーギフトシーズンや1月の一粒万倍日に向けて、気分を上げるアイテムを選んでみるのはいかがでしょうか。



ホリデーギフトにおすすめアイテム







人気ブランドや注目のデザインのアイテムが勢揃い。選りすぐりのアイテムで感謝の気持ちを込めた特別なホリデーギフトを送りましょう。





(上段)WOMAN

VANINA ¥36,664 / SERGIO ROSSI ¥42,844 / MARNI ¥93,565 / JIL SANDER ¥80,725

(下段)MAN

PAUL SMITH ¥23,241 / MONTBLANC ¥51,530 / DEREK ROSE ¥20,341 / JW ANDERSON ¥11,259



■ 商品掲載ページ

WOMAN

https://www.theoutnet.com/ja-jp/shop/list/%E3%82%AE%E3%83%95%E3%83%88

MAN

https://www.theoutnet.com/ja-jp/shop/mens/%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88/%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%A6%E3%81%AE%E3%82%AE%E3%83%95%E3%83%88





11月23日(木)と24日(金)は一粒万倍日!2024年1月1日には「最強開運日」も







11月23日(木・祝)、24日(金)は一粒万倍日。お気に入りのお財布の購入に良い吉日です。また、2024年の元旦には一粒万倍日と天赦日が重なる最強の開運日が待っています。縁起の良いラッキーデーに合わせて、新しいお財布を見つけてみるのはいかがでしょうか。





(上段)WOMAN

TORY BURCH ¥30,630 / SEE BY CHLOE ¥30,809

(下段)MAN

MONTBLANC ¥34,593 / DUNHILL ¥32,700





■ 商品掲載ページ

WOMAN

https://www.theoutnet.com/ja-jp/shop/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B5%E3%83%AA%E3%83%BC/%E8%B2%A1%E5%B8%83

MAN

https://www.theoutnet.com/ja-jp/shop/mens/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E5%B0%8F%E7%89%A9/%E8%B2%A1%E5%B8%83





<THE OUTNETについて>

THE OUTNETは350を超える世界のラグジュアリーブランドを最大70%OFFでご提供するショッピングサイトとして2009年にスタートいたしました。各ラグジュアリーブランドとの強力な関係を築き上げ、THE OUTNETで取り扱う商品の90%以上はロンドンのバイイングチームが直接ブランドから購入しています。また、有名ブランドとのコラボレーションによる限定カプセルコレクションやオリジナルブランド「Iris & Ink」、ここでしか手に入らないユニークな商品のほか、直近ではメンズアイテムもラインナップに加えています。THE OUTNETでは日本語、アラビア語、ドイツ語を含む各言語でのサイト閲覧や、お住まいの国/地域にあったチェックアウトシステム、PCやスマートフォン、タブレットなど各端末でのショッピングをお楽しみいただくことができます。さらに、トレンド情報満載のエディトリアル記事も充実。世界100以上の国/地域への配送が可能な他、24時間年中無休のカスタマーケアサービスは11か国語にて皆様のショッピングをサポートいたします。THE OUTNETは、YOOX NET-A-PORTER(ユークス・ネッタポルテ)の一員です。

https://www.theoutnet.com/ja-jp



公式アプリでは通知設定をONにすることでプロモーション情報をいち早く入手することができ、新入荷のご案内やアプリ限定のお得な情報を配信中。また、アプリのダウンロードでの初回購入が15%OFFになる【APP15】コードもプレゼント。

※プロモーションコード【APP15】は予告なく終了する場合がございます、予めご了承ください。

THE OUTNET APPLE with Click:https://l.linklyhq.com/l/1uomi

THE OUTNET Google Play with Click:https://l.linklyhq.com/l/1uomh



