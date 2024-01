[NIX EDUCATION JOINT STOCK COMPANY]

産学連携IT人材育成プログラム(Global Talent Program for Japanese language & IT (G-JIT)が国際交流基金ベトナム日本文化交流センターの助成金を受給







当プログラムは、ベトナムの学生に日本語教育を中心に提供する一方で、ITスキルの習得も目指しています。このプログラムの核となるのは、日本文化への理解を深めつつ、IT分野で即戦力となる能力を養成することです。

国際交流基金(The Japan Foundation)は、日本外務省が管轄する団体であり、国際的な文化交流の促進に取り組んでいます。ベトナム拠点では、日本とベトナムを「文化」、「言語」、そして「対話」を通じて結びつけ、両国間の交流を促進しています。

GJITプログラムは、大学のカリキュラムに日本語授業と情報通信技術教育を統合しています。さらに、日系企業が積極的に参画し、応用を重視したカリキュラムや専門科目との連携、ブレンデッドラーニングの導入を推進しています。

この度、国際交流基金の支援を受け、日本語教育とITスキルの獲得を通じて異文化理解と技術の融合を図っています。このような取り組みにより、学生たちは実践的なスキルを習得し、国際的な視野を拡げる貴重な機会を得ています。それにより、学生たちは日本文化を深く体験し、言語学習へのモチベーションを高め、異文化理解を深めることが期待されています。

これらの成果を踏まえ、今後も政府機関の支援を活用し、外国籍の高度人材を育成するために力を注いでいく予定です。

【プログラムの歴史】



- 2022年3月:ダナン大学傘下の越韓情報通信技術大学と戦略的パートナーシップ覚書調印

- 2022年5月:VKU&NiX Education社共同運営「即戦力となるシステムエンジニアのための日本語教育プログラム(Global Talent Program for Japanese language & IT (JIT))」設立

- 2022年8月:VKU・1期生GJITクラス 33名決定・開講

- 2022年10月:日系企業交流会 第1回実施

- 2023年5月:日系企業交流会 第2回実施

- 2023年8月:VKU・2期生GJITクラス 38名決定・開講

- 2023年9月:フォンドン大学(PDU)と戦略的パートナーシップ覚書調印

- 2023年10月:PDU・1期生GJITクラス 23名決定・開講

- 2023年10月:国際交流基金ベトナム日本文化交流センターによる助成金を受給(第1回・VKU実施)

- 2023年12月:国際交流基金ベトナム日本文化交流センターによる助成金を受給(第2回・PDU実施)



NiX Educationとは



当社は日本国内のIT市場の以下の課題に着目し、ITエンジニアに特化した教育サービスを展開しています。



<日本国内のIT市場の課題>

【採用課題】IT人材不足、必要とした人数を採用できない

【新人育成課題】一人前になるまで育成するのにコストとリードタイムがかかる

【外国人活用課題】オフショア開発を活用したが、コミュニケーションに課題を感じる



日本の商習慣にフィットしたIT人材創出の為、情報通信学科の大学生に日本語教育+日本企業とのOJTの取り組みを提供しています。



長期実践型リモートインターン



ベトナム在住の学生をリモート環境でインターンとして活用できるスキームを提供していますので、コストを抑えながら、採用母集団の形成が可能となります。



▼導入企業側のメリット

- 自社の業務の特徴にフィットしたエンジニアを1名~数十名単位で採用できる

- 必要とするスキル・研修内容を大学と一緒に本採用の手前で教育できる

- 3ヵ月ー6ヵ月の新人研修と2年間の1人前になる時間とコストの節約



会社概要



会社名:NIX EDUCATION JOINT STOCK COMPANY

代表者:CEO グエン・チョン・ニア

所在地: 【ハノイ 本社】

住所:Tầng 5, Tòa nha NIC, Ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Ha Nội

URL :https://nix-education.com/

問い合わせ先:info@nix.edu.vn



企業プレスリリース詳細へ (2024/01/09-10:16)