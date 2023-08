[株式会社Apas Port]

NFT発行やコミュニティ運営などを行うWeb3クリエイティブプロデュースする株式会社Apas Port(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:佐々木大輔、以下「当社」)にて、『YogaPetz』のファウンダーであるKakarotさんと『Rosentica』のコミュニティマネージャーであるMaytohokuさんがApas Portの新たなグローバルアンバサダーに就任したことをお知らせいたします。



有識者からのアシストを得て、Apas Portをグローバルに展開していくことを狙いとしています。







Kakarot プロフィール/コメント







■プロフィール

『YogaPetz』のファウンダー。今後は、『YogaPetz』を通してNFTとトークンで次世代のコミュニティを立ち上げることを予定している。その他にも、テクノロジートレンドやeスポーツでの事業展開経験もあり、2017年には、香港で初となる全女子eスポーツチームを設立し、3つのチャンピオンシップを獲得。さらに、2019年にはオリンピックeスポーツフォーラムにも出場し、eスポーツの認知拡大に貢献。

X:https://twitter.com/Kakarot_F23



■コメント

I am humbled and excited to take on the role of Global Ambassador for the esteemed Apas Port. As Kakarot, I see this as an incredible opportunity to bridge the rich heritage of Japanese intellectual properties with the cutting-edge world of Web 3. Our mission revolves around infusing the digital landscape with the profound concept of 'kandou' - the art of evoking deep emotions. In collaboration with Apas Port, my aim is to not only introduce foreign projects to the Japanese audience but also to embed the global Web 3 community with the essence of Japanese creativity. By undertaking this role, I aspire to ignite innovation, foster daring experimentation, and above all, spread happiness by resonating with people's emotions across cultures. Together, we embark on a journey to explore uncharted territories, where the boundless potential of Web 3 intertwines with the core of human expression.



【日本語訳】

この度、Apas Portのグローバルアンバサダーを務めることになりました。日本の豊かなIPと、Web3という最先端の世界を繋ぐ素晴らしい機会にご一緒できることを光栄に思います。今後の私たちの使命は、デジタルな世界に深い『感動』をもたらす芸術を注入することです。



Apas Portと連携し、私は日本の方々に、国外のプロジェクトを紹介するだけでなく、日本の創造性の本質や魅力をグローバルなWeb3コミュニティへ、今よりもさらに示していくことを目指します。また、グローバルアンバサダーを通じて、革新と大胆な実験を促進し、異なる文化を超えて人々に感情をもたらすことで幸福を広めたいと願っています。

私たちは共に、Web3の限りない可能性と表現の核心が交差する未知の領域を探求する旅に出るのです。



■『YogaPetz』とは

ウェルネスをテーマにしたNFTプロジェクトである『YogaPetz』は、単なるNFTプロジェクト以上の意味を持ち、より充実した人生を築くためのエコシステムを構築しています。このプロジェクトはWeb3上で最大のコミュニティの一つであり(ツイッターフォロワーは23万人以上)、その力強さを誇っています。



『YogaPetz』は、エコシステムを導入することで、トークン報酬を通じてウェルネスの習慣を奨励し、ヨガや瞑想などの健康習慣を促進します。これにより、参加者は自身の健康と共に成長する環境を育みながら、持続可能なウェルビーイングを追求することができます。

『YogaPetz』X:https://twitter.com/Yogapetz



maytohokuプロフィール/コメント







■プロフィール

エンジニアリングの学位を保有し、前職ではBMWにて勤務。その後、2021年頃よりWeb3領域に参入し、コミュニティマネージャーやアドバイザーとして幅広い領域でプロジェクトに携わる。また、アニメやマンガの大ファンであることから、それらに関連するテーマのWeb3プロジェクトに情熱を注いで活動中。今後の目標は、Web3テクノロジーを通じて日常生活とのつながりを深めるプロジェクトを増やし、同じ志を持つ人々と交流できる活気あるコミュニティの形成を支援すること。

X:https://twitter.com/may_tohoku



■コメント

I have always been impressed by Apas Port team's work ethic after witnessing all the successful projects that they have helped launch before. I’m absolutely ecstatic to be onboarded as an ambassador and work with such wonderful people.



【日本語訳】

数々のプロジェクトで成功を収めている、Apas Portチーム。彼らの創造性には、日々深い感銘を受けています。このような素晴らしいチームと共に、グローバルアンバサダーとして活動できることは非常に喜ばしいです。



グローバルアンバサダーへの期待





Kakarotさんとmaytohokuさんのグローバルアンバサダー就任により、Apas Portはその存在を世界中に知られる一大ムーブメントへと成長させるチャンスを得ました。グローバルアンバサダーと共に、Apas Portのブランドメッセージを広めることで、新たな支持層を獲得し、グローバルな認知度の向上を目指します。



また、Kakarotさんがファウンダーを務めるYogaPetzではNFTである『YogaPetz』をリリースした後、『$PRANA』というトークンをリリース予定。クリエイティブなコミュニティと共に未来へ向けた革新的な取り組みを期待しています。



グローバルアンバサダー就任を記念して、AMAを実施





今回のグローバルアンバサダー就任を記念して、Kakarotさんとmaytohokuさんを迎えたAMAを実施いたします。AMAでは『YogaPetz』についてや、Web3に対しての考えなどをテーマにお話しします。



■AMA with Kakarot&maytohoku 概要

配信日時:2023年9月6日(水)9:00 JST

配信:Apas Port 公式 Xにて配信予定

https://twitter.com/i/spaces/1kvKpmyRnQMGE



会社概要





会社名:株式会社Apas Port(アーパスポート)

代表者名:佐々木 大輔

所在地:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前六丁目23番4号

事業内容:NFT演出プロデュース、グローバルコミュニティの設計運営、Web3ブランド創出

公式サイト:https://apasport.xyz

公式X:https://twitter.com/apas_web3



〈Apas Portでは一緒に働く仲間を募集しています〉





【業務内容】

■募集職種:Web3演出プランナー

■主な業務内容::NFTなどを活用したWeb3プロジェクトの企画・運営における演出プランニング、デザイン、コンテンツ制作のサポートなど



【必須スキル】

- Google Slide・SpreadSheetなどのオフィスツールを活用したプレゼンテーションやデータ管理スキル

【歓迎スキル】

- 英語のコミュニケーションスキル(読み書き)

【その他特徴】

- フルリモート勤務



▼エントリーフォーム

https://forms.gle/ic1qUm9RbQ7q5vLm9



本件及び当社に関するお問い合わせ





会社名:株式会社Apas Port

Email:info@apasport.xyz

※Web3プロジェクトに関するご相談やお問合せは案件の概要を記載していただけますと幸いです。



