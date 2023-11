[TS Aromatique株式会社]

アロマ調香デザイン第一人者・齋藤智子によるオリジナルアロマブレンドを水晶に垂らして空間を香らせる、特別なディフューザーがギフトボックス入りで登場。



天然の香りにこだわり、「誰かにとって意味のある香り」を作ることを「アロマ調香デザイン」として、これまで6,000種以上の香りを生み出してきた齋藤智子によるアロマ調香デザインチーム“TOMOKO SAITO AROMATIQUE STUDIO”が生活に溶け込む上質な香りのプロダクトとして、新商品を発売します。









TOMOKO SAITO AROMATIQUE STUDIO 水晶アロマディフューザー ¥24,200 (tax in)







透明で角のない「丸い」硝子容器に、天然のクリスタルの原石を重ね、そこに香りを垂らして空間アロマをお楽しみいただく、TOMOKO SAITO AROMATIQUE STUDIOオリジナルのルームディフューザーです。



器の中にアロマを数滴垂らすと、クリスタルにまとって、ふんわりとさりげなく、そして心地よく空間を香りで彩ります。透明のガラス容器と透明のクリスタルが、置く場所によって光の反射を生み、時の流れの経過もお楽しみいただけます。



香りを十分楽しんだら、蓋をかぶせることで埃などの付着も気にせず、また洗っていただくことで、別の香りをお楽しみいただけるサステナブルなディフューザーでもあります。熱や金属を使わないため、リビング、ベッドサイド、バスルームなど、好きな場所、好きな時に”香る空間“を生み出します。



今回は、TOMOKO SAITO AROMATIQUE STUDIO のシグネチャーセント “ O-zero-”のアロマブレンドをセットしたリミテッドバージョンにて販売いたします。







TOMOKO SAITO AROMATIQUE STUDIO Signature Scent “O -zero-”



始まりは、一滴の水から。

アロマ調香デザイナー 齋藤智子の原点。

京都の山に雨が降り、

ちいさな粒はいのちを育む流れへと形を変え、

樹々を潤していく。

檜、北山杉、芳樟など日本の木から抽出した精油を軸に、

崇高なまでに透明感があふれる

希少な国産の青ベルガモットを使い、

黒文字や柚子など、優しさと奥行きを与えてくれる香りを

ブレンドしました。

ひとつ呼吸をするだけで、ゆっくりと自分に還る香り。







TOMOKO SAITO AROMATIQUE STUDIO MOON -月の満ち欠けー CRYSTAL EDITION ¥13,200 (tax in)







アロマ調香デザイナー・齋藤智子の代表作、【MOON -月の満ち欠け-】に持ち歩けるクリスタルサシェががついた特別セットが新発売。アロマストーンのように香りを滴下してお楽しみいただけるクリスタルと小さなポーチをセットしました。旅先にお好きな香りとお持ちいただくことでお部屋を香らせ、瞬時にパーソナル空間を生み出すことができます。自分にとって“オン”や“オフ”になる香りを、お守りのように持ち歩けるように。そんな想いでギフトにしました。



MOON -月の満ち欠け-

”新月・三日月・満月“と約1か月の月の満ち欠けとマインドの変化を香りで表現しました。

月の満ち欠けの周期は約29.5日。そのリズムは自然の営みに影響を与えるとされ、人は様々な願いを込めて空を見上げてきました。今、改めて大切にしたい月の暦と意味。現代を生きる私たちにとって、心と体の声に耳を澄ますきっかけになるかもしれません。自然の恵みを受けた植物の精油でデザインしたオリジナルブレンドをお楽しみください。





< NEW MOON -新月- >

新月は、始まりの時。気持ちをリセットしたい、人生や仕事にひらめきが欲しい。そんな願いを込めて。

透明感のあるユーカリやグレープフルーツのトップノートから、デトックス効果を持つジュニパーやサイプレスを使ったミドルノートへ。瞑想に最適なフランキンセンスを加え、自然と呼吸が深くなる香りに仕上げました。



< CRESCENT MOON - 三日月- >

精神的にも前向きになり、魅力が伝わりやすくなる時。新しいことに挑戦したくなったら。

柑橘類のトップノートで表現したのは、明るさと親しみやすさ。ミドルノートのタイムやローレルなどのスパイスが快活な印象を与えます。最後に、サンダルウッドのラストノートで温かみのある余韻を残します。



< FULL MOON -満月- >

月が満ち、あらゆる力が放たれると考えられる時。成功したい、自分を表現したい。望むことを恐れないで。

満開の花や大樹を思わせるブレンドは、柔らかなトップに、イランイランやゼラニウムの華やかさと、スプルースブラックの艶が広がり続ける豊かなイメージ。すべてを包み込む自信を与えてくれる香りです。







ABOUT TOMOKO SAITO AROMATIQUE STUDIO







私たちは、アロマ調香デザイン(R)︎ メソッドを使い、クライアントのニーズを満たす、調和の取れた香りをデザインする香りのプロフェッショナルチームです。



小規模から大規模会場の香りのインスタレーション、空間演出、化粧品や商品の香りデザイン、香りマーケティング、執筆、講演会など目的に合わせて機能性とデザイン性のある精油を掛け合わせ、オンリーワンの香りのデザインをいたします。



PHILOSOPHY

「天然の香りで、調える」





檜、杉、白檀、黒文字、柚子、、、

TOMOKO SAITO AROMATIQUE STUDIOの香りの軸にあるのは、日本の森の香り。

私たちが幼いころから触れ、日々の暮らしの中で馴染み、心の記憶にある香り。





私たちは植物の恵みである天然精油を素材から丁寧に選び、目的に合わせて組み立て、

空気のように自然なのに、心を動かす世界にひとつの香りをつくります。





足しすぎず引きすぎず、

できた瞬間から最後の一滴まで心地いい。

触れた人の心に残る、本物の香りをお届けします。





PROFILE

齋藤 智子 / TOMOKO SAITO





アロマ調香デザイナー(R)

TOMOKO SAITO AROMATIQUE STUDIO 主宰

TS Aromatique 株式会社 代表取締役

一般社団法人プラスアロマ協会 代表理事



京都で10代続く家に生まれ、幼い頃から親しんできた白檀の香りに魅かれて調香の世界へ。

15年間で創作した香りは6,000種以上。

代表作Panasonic Exhibition「TRANSITIONS」~ミラノで最も美しい空気~

(with Panasonic, Panasonic Design / Milano design award best technology賞) では

ミラノサローネで60万人の心を動かした。

天然精油にこだわり、国内外で企業やホテル、ブランドなどのアロマ空間演出を手がけるほか、

美術館での創香などアート分野の企画も多い。

近年は化粧品開発における香りのプロデュースや、アロマ調香に関する書籍執筆やセミナーなど

様々な分野からの依頼も増えている。

日本各地の農家や蒸留所との連携、マーケティングやサイエンス分野の研究など香りの可能性を

広げる活動も行う。

著書『アロマ調香デザインの教科書』(BABジャパン出版)、『暮らしの図鑑 香りの作法』(翔泳社)

HP http://ts-aromatique.com / INSTAGRAM @tomoko_saito_aromadesigner



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/02-20:46)