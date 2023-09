[アビームコンサルティング株式会社]

タイ味の素社にSAP(R) Analytics Cloud、SAP(R) Datasphereを導入



SAPジャパン株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:鈴木 洋史、以下SAPジャパン)とアビームコンサルティング株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:山田 貴博、以下 アビームコンサルティング)は、味の素株式会社(社長:藤江 太郎 本社:東京都中央区、以下 味の素)のグループ社である、Ajinomoto Co., (Thailand) Ltd.(以下 タイ味の素社)にSAP S/4HANA(R)、SAP(R) Analytics Cloud、SAP(R) Datasphereを導入し2023年4月に稼働したことを発表します。





味の素グループは、創業以来一貫して事業を通じた社会課題の解決に取り組み、社会・地域と共有する価値を創造することで経済価値を向上し、成長につなげるための「ASV(Ajinomoto Group Creating Shared Value)経営」を推進しています。2023年2月より、新パーパスを「アミノサイエンス(R)で、人・社会・地球のWell-beingに貢献します」へと進化させ、全社のマネージメント変革にも取り組んでいます。



タイ味の素社はASEAN地域における最重要拠点として活動しており、全社マネージメント変革の一環としてデータドリブン経営の実現、また、基幹システムの保守期限対応などを背景に、SAP S/4HANAへの移行、SAP Analytics Cloud、SAP Datasphereを導入しました。システム導入・開発はSAP支援のもとアビームコンサルティングが推進しました。



これにより、SAP S/4HANA などにあるデータをSAP Analytics CloudとSAP Datasphereを連携活用することで、複数軸での業績管理と分析、予算・見込みデータと連携し予測シミュレーション機能への活用も可能となりました。また、SAP S/4HANAへの移行に伴い、クラウド化とアドオン削減も実施したことで、維持運用コストも大幅に削減しました。



今後、タイ味の素社は、予測・機械学習を含めたSAPのソリューションを最大限に活用し経営管理の高度化を図り、更にタイ味の素社のソリューションを他のASEAN拠点へ展開することも見据えています。



詳細については、事例とブログもご確認ください。

事例:https://sap.com/japan/asset/dynamic/2023/08/f66d2c6a-867e-0010-bca6-c68f7e60039b.html

ブログ:https://www.sapjp.com/blog/archives/49536





