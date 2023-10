[株式会社ディーステップ]

地域に根差し永く愛されるお店を目指して、これからもアップデートを続けてまいります。



株式会社NON-STYLE(本社:愛知県日進市、代表者:山川渉)がプロデュースするカフェ「Farmer’s Kitchen THE gram」の店舗アップデートをお知らせいたします。ペット同伴でカフェを楽しめる屋内テラス席と、高温で本格ピザを焼き上げる特注石窯を新たに導入し、さらにおいしく楽しい空間をつくってまいります。





建築デザインのプロが運営する、サンディエゴの雰囲気を満喫できるカフェ。







「Farmer’s Kitchen THE gram(ファーマーズキッチン ザ・グラム)」は、2017年に愛知県日進市・竹の山エリアにオープンしました。建築デザイン会社である株式会社NON-STYLEがコンセプトメイクから内装デザイン、メニュー開発、運営まですべて手掛けており、入った瞬間から「海外らしさ」を感じられるこだわりの空間で、アメリカン、メキシカン、イタリアンなど、バラエティ豊かで本格的な多国籍料理をお楽しみいただけます。



「楽しさと居心地の良さ」まで計算された空間デザイン。







アメリカ・サンディエゴのカフェをイメージした、ヴィンテージモダンで洗練された空間デザイン。開放的なオープンキッチンを構え、広いショーケースカウンターには、色とりどりのデリとサラダがずらりと並んでおり、海外のカフェ気分を味わうことができます。





全120席の広々とした店内では、座るお席によって異なるデザインが楽しめます。「パートナーやお友達とゆっくり食事と会話を楽しめる場所」というコンセプトから、隣の席が気にならないテーブル配置、長時間座っていても疲れない椅子の高さまで、建築デザイン会社ならではのテクニックで心身ともにくつろげる空間を設計しました。



THE gramからのお知らせ





お客様の声を取り入れながらインテリアやお店づくりを常に改善し、より居心地の良いカフェづくりを続けているTHE gramから最新アップデートをご紹介いたします。



特注の石窯を導入。高温でカリッと焼き上げる本格ピザを提供中!



THE gramの入口をくぐると、すぐ目に入るのが白いタイル貼りが特徴的な大きな石窯。こちらは新しく導入したこだわりの特注品です。本場イタリアのチーズとレシピを使用し、約500℃の高温石窯で焼き上げる本格ピザメニューをぜひご賞味ください。



ペット同伴OK!年中いつでも快適に過ごせる屋内テラス席がOPEN



お客様からご要望の多かったペット同伴でのご来店を叶えるため、屋内テラス席を増設いたしました。全席にリードを繋げるようになっており、ペット同士の目線が合いづらい空間設計になっているため、気兼ねなくゆっくりとお過ごしいただけます。ワンちゃんのお散歩の合間にもぜひご利用ください。



おすすめメニューのご紹介





THE gramはバラエティ豊富なメニューをご用意しておりますが、どのお料理も一切妥協せず、こだわって開発した本格メニューを提供しております。味と品質はもちろん、テーブルに運ばれてきた時に思わず嬉しくなるフォトジェニックな見た目も自慢です。五感で楽しむTHE gramのおすすめメニューをご紹介いたします。



THE gramの看板メニュー「オリジナルプレートランチ」





THE gramのランチで一番人気の彩り豊かなオリジナルプレートランチ。大きなショーケースから地元の農家さんで採れた10種類以上の野菜と前菜、好きなメイン料理、スープ、パン、ご飯などを選んで、何十種類にもカスタマイズ可能なランチプレートです。自分だけのオリジナルプレートランチを作ることができます。



特注石窯で焼き上げる本格イタリアンピザ



約500℃の石窯でオーダーをいただいてから焼き上げる10種類のイタリアンピザ。イタリア産チーズを使用した、焼きたてピザをお楽しみください。



みんなのお腹を満たすボリューム満点のメイン料理



ビーフ、ポーク、チキン、ラムの各種ステーキやシーフードのグリルなど、ボリューム満点のメイン料理、女性だけでなく、しっかり食べたい男性にもご満足いただけるメニューです。



お酒が進むこと間違いなしのメキシコ料理



定番のタコス、ナチョスはもちろん、カラマリ(イカのフリッター)、カルネアサダフライ(牛肉とフレンチフライの料理)など、楽しいお酒のおともにぴったりなメキシコ料理もご用意しております。



こっくり濃厚なイタリアンジェラート



入口にあるショーケースには、さまざまなフレーバーの自慢の濃厚イタリアンジェラートをご用意しています。カップやコーンで食べるのはもちろん、ジェラートで作るシェイクもおすすめです。



店舗インフォメーション





Farmer’s Kitchen THE gram

□ 所在地:〒470-0136 愛知県日進市竹の山2-1901

□ 営業時間 日~木:11:00~22:30(L.O.21:30) 金・土・祝前日:11:00~24:00(L.O.23:00)

□ 定休日:不定休

□ 公式WEBサイト:https://farmerskitchenthegram.owst.jp

□ Instagram:https://www.instagram.com/thegram__61/

□ 電話番号:0561-75-5959

□ 駐車場:店舗横に5台完備(第2・第3駐車場もございます)

□ アクセス: リニモ 「杁ケ池公園」駅より徒歩29分 「長久手古戦場」駅より徒歩32分 「はなみずき通」駅より徒歩36分



株式会社NON-STYLEについて





株式会社ディーステップのグループ企業である株式会社NON-STYLE(https://nonstyle5.com)は、愛知県の日進・長久手エリアで人気の「THE SANROKUGO STAND」「THREE LITTLE PIGS」など、飲食店舗の運営・プロデュースを手がけています。「Farmer's Kitchen THE gram」における店舗設計・ブランディング・運営・プロモーションを全面的に手がけております。



