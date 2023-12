[SHIFT ASIA]

ベトナムで開発会社を経営するCEOが、多国籍企業の組織づくりとマネジメントをテーマに語り合います。



ベトナムでソフトウェア開発およびソフトウェアテストサービスを提供するSHIFT ASIA CO., LTD.(本社:ベトナム ホーチミン、CEO:伊藤 隆介、以下SHIFT ASIA)は、同じくベトナムにてインターネットサービス開発を行うMoney Forward Vietnam Co., Ltd.(本社:ベトナム ホーチミン、CEO:永井 七奈、以下Money Forward Vietnam)のCEO永井七奈さんをお招きし、2023年12月21日(木)に「【CEO対談】海外開発会社のCEOが語る、多国籍企業の組織づくりとマネジメント」と題した無料セミナー(オンライン・オフライン同時開催)を開催します。



イベントの詳細・お申込みはこちらから:https://shiftasia.connpass.com/event/304540/







イベント概要





本イベントでは、マネーフォワードのグローバル開発拠点であるMoney Forward VietnamのCEOを務める永井七奈さんをお招きし、ベトナムでオフショア開発を展開するSHIFT ASIA CEOの伊藤との対談をお届けします。

対談のなかでは、多国籍企業における組織づくりやマネジメントに関するさまざまなテーマについて語ります。





またオープニングプレゼンテーションには、チャンネル登録者数18万人のベトナムでYoutuber/女優として活躍する中谷 茜理さんをお招きします。映画女優として、多国籍チームでの作品づくりに携わってきた経験をテーマとした発表を予定しています。





オンラインとオフラインでの同時開催となり、オフラインでは対談後にSHIFT ASIAホーチミンオフィスにて軽食付きの懇親会を行いますので、オフライン参加の方はぜひ懇親会にもご参加ください。





本イベントの詳細・お申込みページはこちら

https://shiftasia.connpass.com/event/304540/



開催概要





【日時】2023年12月21日(木)18:30-20:00(日本時間) 16:30-18:00(ベトナム時間)

【会場】オンライン(Zoom)/オフライン(SHIFT ASIAホーチミンオフィス)

【参加費】無料

【詳細・お申込み】https://shiftasia.connpass.com/event/304540/



CEO対談登壇者





永井 七奈|Money Forward Vietnam CEO

2005年からHRサービスとITサービスに携わる。2014年より東南アジアへ拠点を移し、ベトナムでのITオフショアサービスやシンガポールを拠点としてアジアに展開するアプリ事業者向けプロダクトのビジネス立上げ等を行う。2021年1月にマネーフォワードベトナム法人COOとして入社、2022年6月から同法人CEOに着任。2023年7月からマネーフォワード株式会社グループ執行役員にも就任。





伊藤 隆介|SHIFT ASIA CEO

2003年より日系大手SIerにて、システムエンジニア、プロジェクトマネージャーとして勤務。2010年に中国拠点立ち上げとオフショア開発案件PMを担当。2015年インドネシア拠点を設立、現地責任者として駐在。2017年よりSHIFTに参画し、現在はSHIFT ASIAのCEOなどを務める。



オープニングプレゼンテーター





中谷 茜理|YouTuber/女優

チャンネル登録者数18万人のYouTubeチャンネル「aNcari Room」にてベトナムで活躍する日本人YouTuber。堪能なベトナム語を武器に活動し、2022年公開のベトナム映画「Em Va Trịnh」にメインキャストとして出演。ベトナムのアカデミー賞とも言われる「Ngôi Sao Xanh 2022」では最優秀助演女優候補者としてノミネートされ、トップ3に選ばれた。日越外交関係樹立50周年の公式PR動画のナビゲーターも勤め、8月にはホイアン日本文化交流祭りの観光親善大使にも任命されている。



こんな方におすすめ





・多国籍なメンバーでの組織作りやマネジメントに興味がある方

・海外進出や海外人材・海外企業とのビジネスに関わっている・検討されている方

・外国人のマネジメントに悩んでいる方

・グローバル開発やオフショア開発に興味がある方



SHIFT ASIAについて





SHIFT ASIAは、ソフトウェア品質保証・第三者検証のリーディングカンパニーである株式会社SHIFTの海外拠点として、2016年にベトナム・ホーチミン市で設立されました。

SHIFTの品質保証ノウハウとベトナムの優秀なエンジニアスキルを結集し、何よりも品質を徹底的に大切にしながら、世界中のお客さまに高品質なソフトウェア開発とソフトウェアテストサービスを提供しています。



会社概要





会社名:Money Forward Vietnam Co., Ltd.

CEO:永井 七奈

設立:2018年8月

事業内容:インターネットサービス開発

URL:https://careers.moneyforward.vn/





会社名:SHIFT ASIA CO., LTD.

CEO:伊藤 隆介

設立:2016年5月

事業内容:ソフトウェアテスト・品質保証、ソフトウェア開発

URL:https://shiftasia.com/ja/



お問い合わせ先





担当:Business Development Div. 木村

Email:csteam@shiftasia.com

TEL:+84-28-3822-3341



