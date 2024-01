[Constellation Brands, Inc.]

「The Prisoner for FINAL FANTASY XIV



アメリカ・カリフォルニアのワインカンパニー「The Prisoner」と株式会社スクウェア・エニックスは、『ファイナルファンタジーXIV』の10周年を記念し、コラボレーション第二弾を本日発表しました。「The Prisoner for FINAL FANTASY XIV<10th Anniversary Collector’s Box>」は、2024年1月12日(金)より日本国内の限定オンラインショップにて先行販売を開始いたします。カリフォルニアのカルトワイン「The Prisoner」とFFXIVを繋ぐ鎖をモチーフにしたアートワークの豪華なギフトボックス入り。さらにワインボトルには特別な二重ラベルが施され、「The Prisoner」のラベルを剥がすと、「光の戦士」の描き下ろしラベルが出現する仕組みになっています。







『ファイナルファンタジーXIV』とアメリカ・カリフォルニアのカルトワイン

「The Prisoner」がコラボレーション第二弾を発表

「The Prisoner for FINAL FANTASY XIV <10th Anniversary Collector’s Box>」

1/12(金)より発売開始









アメリカ・カリフォルニアのワインカンパニー「The Prisoner」と株式会社スクウェア・エニックスは、『ファイナルファンタジーXIV(以下、FFXIV)』の10周年を記念し、コラボレーション第二弾*を本日発表しました。「The Prisoner for FINAL FANTASY XIV<10th Anniversary Collector’s Box>」は、2024年1月12日(金)より日本国内の限定オンラインショップにて先行販売を開始いたします。また、本商品は後日国内店舗およびアジア地域限定国でも販売を開始する予定です。

*第一弾のコラボレーション:2021年1月日本限定で展開しご好評いただきました。









カリフォルニアのカルトワイン「The Prisoner」とFFXIVを繋ぐ鎖をモチーフにしたアートワークの豪華なギフトボックス入り。さらにワインボトルには特別な二重ラベルが施され、「The Prisoner」のラベルを剥がすと、「光の戦士」の描き下ろしラベルが出現する仕組みになっています。「The Prisoner」ワインづくりのコンセプトである、”伝統に捉われることなく、より大胆な発想でワインを創造し続ける開拓精神”と、FFXIVで描かれている “困難に立ち向かい続ける英雄”のストーリーがリンクしたデザインとなっています。



また、FFXIVの重要人物である「ヴェーネス」のセリフ「Break your chains, shed your burdens─and show me your strength of will!(しがらみは断たれよ、艱難は注げ。汝の意志をここに示さん!)」を箱の内側に刻み、特別な一品が完成しました。







画像左から:ボトル/ The Prisoner ラベル、ピールオフ(イメージ)、ファイナルファンタジーXIVラベル





「The Prisoner」は私にとって魂の分身。伝統を重んじる一方で、如何なる慣習に囚われない。私は、長年に渡りファイナルファンタジーファンです。その価値観に共感できるものがあります。だからこそ、このパートナーシップに誇りを感じています。



トッド・リカード/「The Prisoner」ワイン製造 ディレクター



それは、創業時最初のワインを発表した時から受け継がれている価値観。優良かつ希少なカリフォルニア産ブドウ品種をブレンドした「The Prisoner 」、カリフォルニアのナパ・ヴァレーに最初に移住したイタリア人によって初めて醸造された”ミックスブラック”にひらめきを得ています。創業時のナパ・ヴァレーでは単品種による様々な味の展開が主流であったワイン造りに対し、大胆で革新的な赤ブレンドワインを復活させ、赤ワインの概念を大きく覆し話題を呼びました。ジンファンデルにカベルネ・ソーヴィニヨン、プティ・シラー、シラー、シャルボノという当時としては珍しい組み合わせにより、他には見られない、興味深いブレンドの1本に仕上げるレッド・ブレンドは、世界でも高く評価される地位を確立しています。



※詳細はブランド公式ウェブサイトをご参照ください。



「The Prisoner 」

ウェブサイト: https://theprisoner.wine/jp/

Instagram: @prisonerwineco.jp https://www.instagram.com/prisonerwineco.jp/



「ファイナルファンタジーXIV」

ウェブサイト: http://sqex.to/ff14ft

X:@ff_xiv_jp https://twitter.com/ff_xiv_jp

Instagram:@ffxiv https://instagram.com/ffxiv



ハッシュタグ:

#ThePrisonerXFFXIV

#ThePrisoner

#FF14

#CaliforniaWine

#RedBlendWine



商品概要

商品名: The Prisoner for FINAL FANTASY XIV <10th Anniversary Collector’s Box>



ワイン: THE PRISONER RED BLEND (2021) (ザ・プリズナー レッド・ブレンド)





ブレンド: ジンファンデル、カベルネ・ソーヴィニヨン、プティ・シラー、シラー、メルロー、 マルヴェック



アロマ: ビングチェリー、ダークチョコレート、クローブ、ローストしたイチジク



ティスティングノート: ラズベリー、ボイセンベリー、ザクロ、バニラ



アルコール度数: 15.5%



箱: 321mm (長さ) x 105mm (幅) x 101mm (深さ)



内容量: 750ml



価格: 16,940円(税込)









※酒類のご購入には、年齢制限があります。

※未成年者の飲酒は法律で禁止されています。

※20歳未満の方は、酒類のご購入はできません。

※画像はイメージです。実際の商品とは仕様や色味が若干異なる場合がございます。

※詳しくは、販売元のページをご確認ください。



販売情報

MOO:D MARK by ISETAN (2024/1/12より)

https://isetan.mistore.jp/moodmark/product/MM-086003255425.html

ピーロート・ジャパン オンラインショップ (2024/1/22より)

https://www.pieroth.jp/special/prisoner_finalfantasy14



画像データ

(C) SQUARE ENIX and The Prisoner Wine Company, Oakville, CA, USA



画像:ギフトボックス(正面)





画像ギフトボックス(裏)



画像:ギフトボックス・インサイド(ワインメーカーズメッセージ)





画像:ギフトボックス・インサイド(ファイナルファンタジーXIV)

動画:https://www.youtube.com/shorts/J1WuHPjMhKs



ファイナルファンタジーXIV(FF14)について

『ファイナルファンタジーXIV』はオンライン上の広大な世界を舞台に、世界中のプレイヤーと共に冒険ができるRPGです。キャラクターをカスタマイズし、物語の主人公として世界へ降り立てば、『ファイナルファンタジー』シリーズらしい重厚な世界観や魅力的なキャラクターたち、そして、まだ見ぬ冒険者たちとの出会いが待っています。ひとりで冒険に出かけるもよし、仲間とともに強敵に挑むもよし。家を建ててフレンドと一緒にのんびりしたり、美しい景色のなかで釣りをしたり、ときには遊技場でオンライン麻雀に明け暮れることも…… 楽しみ方は無限大です!



RPG3本分のストーリーが無料の「フリートライアル」もあり、まずは多くの冒険者たちが集うこの世界を体験するだけでも、感動や驚きが待っているはず。さあ、この世界の主人公となり、あなただけの冒険へ旅立ちましょう!

今すぐ無料の冒険へ!「ファイナルファンタジーXIV フリートライアル」 https://sqex.to/ff14ft



「ザ・プリズナー」

「ザ・プリズナー」のワインが誕生したのは、いまから20 年以上前。優良かつ希少なカリフォルニア産のブドウ品種を 複雑にブレンドした「ザ・プリズナー」は、赤ワインの概念を誰よりも早く、そして何よりも大きく覆すものでした。それ以来、挑発的なエチケット(ラベルデザイン)を採用したボトルとともに、これまでの常識を一変する多様なワインを提供。多くの愛好家や評論家から、最も大胆で革新的なワインブランドとして賞賛されました。また、カリフォルニア高級ブレンドワインの復活を牽引した結果、「カルトワイン」としての地位を確固たるものにしました。



ブランド名および「The Prisoner Wine Company」(ザ・プリズナー・ワイン・カンパニー)のフラッグシップラベルは、スペインの画家フランシスコ・デ・ゴヤの作品にインスピレーションを得ています。

フランシスコ・デ・ゴヤは、1800 年代初頭、スペイン独立戦争の不正と残虐性に対する視覚的抗議として一連の作品を制作しました。その中の1 枚「Le Petit Prisoner(ル・プティ・プリズナー)」は、創造性とアクティビズム(積極行動主義)が融合する時代を超えた作品として、今日に至るまで、多くの人々にインスピレーションを与えています。この作品こそが、私たち「プリズナー」のビジョンとミッションの源といえます。私たちは、決して自己満足せず、伝統に縛られることのない、より大胆な発想でワインを創造し続けています。



現在、ワイン醸造責任者であるクリッシー・ウィットマンが率いる醸造家たちは、 カリフォルニア北部の100 以上の生産者とともに優れた果実を調達し、伝統にとらわれない革新的かつ魅力的なワインを生産し続けています。The Prisoner Wine Companyは、銘醸地ナパ・ヴァレーの世界的に有名なハイウェイ29号線沿いにあるワイナリーです。通年営業で他では味わうことができない極上のワイナリー体験を提供しています。



企業プレスリリース詳細へ (2024/01/07-16:16)