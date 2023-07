[MiYO ORGAINC]

循環素材である竹を使用した歯ブラシ、ヘアコーム、綿棒、カミソリ、100%自然由来のへチマボディスポンジなど14種類



株式会社ミヨオーガニック(所在地:愛知県名古屋市、代表取締役:山本美代、以下「MiYO ORGANIC」)は、ザ・リッツ・カールトン福岡(所在地:福岡県福岡市中央区大名2-6-50福岡大名ガーデンシティ、総支配人:ラドゥ・チェルニア)に、竹素材や紙素材を使用することでプラスチックを削減したアメニティを導入しました。2023年6月21日のホテル開業日より、167室のすべての客室に アメニティとして導入が開始されています。







■導入の背景

ザ・リッツ・カールトンホテルブランドの運営を手掛ける「マリオット・インターナショナル」では、サステイナビリティ及び社会的影響に関する取り組み「Serve 360: Doing Good In Every Direction」を推進しています。今回はザ・リッツ・カールトン福岡でプラスチック使用量を減らす取組みの一環としてMiYO ORGANICのアメニティを採用いただきました。MiYO ORGANICは、2020年ブランドローンチ以来、環境に配慮したホテルアメニティとしてサステイナブルかつ、上質な商品展開を行ってきました。今回はラグジュアリーな空間を演出するオリジナルパッケージと商品を展開しています。



■導入アメニティについて



プラスチック削減に寄与するアメニティが導入されています。枯渇しない唯一の循環素材である竹を使用した竹歯ブラシ、竹ヘアコーム、竹綿棒、またボディスポンジには自然素材100%のヘチマを採用。触り心地や使用感などにもこだわりました。パッケージにはFSC認証を取得した紙素材をし、プラスチックは一切使わず、リサイクル可能。糊も使用せずにロックできるような仕様で、資材も削減できています。サステイナビリティに移行してもザ・リッツ・カールトンの高級感を損なわない上質な設計になっています。





■「ザ・リッツカールトン福岡」について

ザ・リッツ・カールトン福岡は、マリオット・インターナショナルとして九州初となるラグジュアリーホテルです。陸・海・空の玄関口でもある「博多駅」、「博多港」、「福岡空港」までは、いずれも車や交通公共機関で15分以内のアクセスを誇る福岡市天神地区に位置し、167の広々とした客室とスイート、6つのレストランやバー、フィットネスジム、スパ、クラブラウンジ、ボールルームや会議室も備え、ゲストの皆様に、快適な滞在と記憶に残る思い出をお届けいたします。

https://www.ritzcarlton.com/jp/hotels/japan/fukuoka



■ザ・リッツカールトン福岡 概要

名称:ザ・リッツ・カールトン福岡

住所:福岡県福岡市中央区大名2-6-5 福岡大名ガーデンシティ

電話:092-401-8888

客室数:167室 (20室のスイートルームを含む)

開業年:2023年6月21日

ホテル運営:マリオット・インターナショナル









■MiYO ORGANICについて

環境に配慮したライフスタイルを実現する日本発のサステイナブルブランド”MiYO ORGANIC(ミヨオーガニック)”。自社開発したオーガニックな竹製歯ブラシを中心に、竹綿棒、竹ヘアコームなどの地球に優しいホテルアメニティを展開しています。ラグジュアリーとサステイナビリティを両立させられるような心地よい使い心地を追求し、2022年にグッドデザイン賞を受賞。使い捨てではなくお客様のギフトになるようなアメニティを展開しています。これまでに150万本以上を販売し、15t以上のプラスチックを削減してきました。また、お客さまに捨てられたアメニティは付加価値のあるものに生まれ変わらせるアップサイクルの取り組みにも挑戦しています。ゴミを出さない仕組みを作り、消費の仕方を考えるきっかけ、「美しい地球を、次の世代へ」残していける社会を目指しています。

https://miyo-organic.com/



■お問い合わせ

株式会社ミヨオーガニック

〒466-0856 愛知県名古屋市昭和区川名町5-5-1

info@miyoorganic.com

https://miyo-organic.com/

Tel:052-761-9858





