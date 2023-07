[ADD CBD]

新店舗のオープンにあわせてジャパニーズマゲニーズとのコラボプロダクトを一斉発売!



ADD CBD株式会社(本社:徳島県徳島市、代表取締役:加納利高)が展開する「ADD CBD(アドシービーディー)」は、より多くの方にCBDの素晴らしさを知っていただき、CBDを取り入れたライフスタイルを提案するセレクトショップを、沖縄、大阪、東京をはじめ、直営店・FC店を合わせ全国12店舗にて運営しています。





この度新しく、京都・河原町三条に「ADD CBD KYOTO with 孫GONG」(以下:京都店)を2023年7月15日(土)にグランドオープンします。(なお、2023年7月8日(土)にプレオープン)





京阪本線・三条駅、京都市営地下鉄東西線・三条京阪駅、京都市役所前駅から徒歩4分、河原町商店街に位置する京都店は京都府内初出店(関西エリア5店舗目)となるADD CBDのセレクトショップ。





<店舗概要>

店舗名 ADD CBD KYOTO with 孫GONG

開店日 2023年7月15日(土) ※プレオープンは2023年7月8日(土)

店舗住所 〒604-8031 京都府京都市中京区河原町通三条下ル大黒町38-1 コニーアイランドビル1階

電話番号 075-708-2080

営業時間 11:00~23:45(不定休)

店舗Instagram https://www.instagram.com/add_cbd.kyoto_with.songong/



国内外のCBDブランドを取り扱うだけでなく、自社ブランドの開発・販売を行っているADD CBDでは、新店舗のオープンに合わせ、オリジナルの新商品などを続々発売予定しております。



また、今回オープンする京都店は、地元・京都出身であり日本のヒップホップのアンダーグラウンドシーンにおけるキーマンとして、JAGGLAとのユニット“ジャパニーズマゲニーズ”として活躍中の孫GONGがストアプロデューサーを務める。孫GONGがレコメンドするプロダクトや、ジャパニーズマゲニーズとコラボレーションしたアイテム、オリジナルのグッズなども多数取り揃えております。



さらに今回の京都店のオープンにあわせ、孫GONGが所属する“ジャパニーズマゲニーズ”とコラボレーションし、製品の配合からパッケージの選定に至るまで共同で開発したプロダクトを発売いたします。



孫GONG プロフィール







1987年 京都府京都市出身。圧倒的な存在感とオリジナリティを兼ね備え、ニートTOKYOや各種メディアでも話題騒然となっている京都を代表するラッパー。京都を代表するラップクルー・BACKBONEや、ラッパーISHI-ONEのプロデューサーチーム・TEAM2MVCHなどに所属する傍ら、JAGGLAとのユニット「ジャパニーズマゲニーズ」での活躍も目立ち、関西のストリートシーンだけでなく、日本を代表する注目の存在。映画のような生き様がそのまま投影されたリリックと、侠気溢れるフロウはまさに目が離せない。





■新商品情報



ジャパニーズマゲニーズ×ADD CBD THC-Hリキッド 42.0% Extreme



●MINTS(ミント):

甘い香りとともにフレッシュな爽やかさを感じられるスッキリとしたフレーバー

メンソールを主とするクールな香りは気分のリフレッシュに最適

●GELATO(ジェラート):

イタリアンジェラートのようにクリーミーでほのかに感じる甘み

甘くフルーティーな味と香りはアロマのようでハッピーな気分に









ジャパニーズマゲニーズ×ADD CBD THC-Hワックス



●LARRY OG(ラリーオージー):

純粋なレモンやシトラスのような柑橘系の香りと、ピネン系のパイニーな香りが広がる









ジャパニーズマゲニーズ×ADD CBD HERB JOINT[THCH]



●GORILLA GLUE(ゴリラグルー):

豊かでさわやかなキリッとした酸味のある香り

●FIRE OG(ファイヤーオージー):

すっきりとなめらかなフレーバーはOG Kush系統の中ではもっとも強力な品種



※当商品は京都店、ならびにADD CBD TAKATSUKI with TORNADO(高槻店)のみの限定発売となります。













■ADD CBDとは



「いいもの×いいもの=シナジー効果でよりいいものになる」をコンセプトに、より多くの方にCBDの素晴らしさを知っていただくだけでなく、CBDを取り入れたライフスタイルを提案。多くの人にCBDを日常的に使用していただきたいという思いから、他の健康成分や効果を発揮するもの(いいもの)にCBDをADD(追加)したプロダクトの展開を行っています。







