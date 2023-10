[株式会社ヒューリズム / opusr]

挑戦する企業の成長をさらに加速させるために、「opusr」を優待価格でご提供。



ハイクラスクリエイターと企業を繋ぐビジネスマッチングサービス「opusr(オプサー)」を運営する株式会社Heurithm(本社:東京都品川区、代表:多湖 大師)は、株式会社UPSIDER(本社:東京都港区、代表取締役:宮城 徹・水野 智規)が提供する法人カード「UPSIDER」の利用企業向け優待プログラム「Boost Your Business」に参加し、優待サービスの提供を開始しました。







今回の優待プログラムの提供により、法人カード「UPSIDER」を利用する企業の方は「opusr」を初回利用10%OFFでご利用いただくことができます。 ※プログラム適用には条件があります



◆ハイクラスクリエイターと企業ビジネスマッチングサービス「opusr」

https://service.opusr.jp/top



◆成長企業を加速させる特別な優待「Boost Your Business」

https://up-sider.com/lp/boost-your-business.html



opusrの概要





「Create Design Cycle ~デザインで社会を循環させる~」を掲げる「opusr」は、企業とハイクラスなクリエイティブ人材の接点創出に特化したビジネスマッチングサービスです。登録クリエイターの実績を企業が事前に確認することができ、企業の抱えるビジネス課題の解決に適したクリエイターへ直接オファーすることが可能です。

2022年末のクローズドβ版を経て2023年8月にサービスを正式リリースして以降、現在は上場企業や大手スタートアップを中心に100社ほどの企業にご利用いただいています。



UPSIDERおよびBoost Your Businessの概要





「UPSIDER」は、利用限度額や会計処理などの財務課題を解決する法人カードです。最大10億円以上の利用限度額(前払い・後払い)や、バーチャルカードの発行・管理機能、会計処理の早期化を助けるSaaS機能が好評で、アクティブな利用企業は数千社以上、利用継続率は99%以上、累計決済額は1,500億円を突破しています。

2022年11月より展開されている「Boost Your Business」は、法人カード「UPSIDER」利用企業様向けのお得なリワードプログラムです。財務・会計から営業、採用、マーケティングまで、企業の成長を支える120以上のサービスを特別なプランで提供しています。挑戦する企業がさらに成長を加速するための優待サービスを提供するプログラムです。このたび、「UPSIDER」の利用者は、「Boost Your Business」を通じて「opusr」を優待特典付で利用できるようになりました。



優待特典の内容





opusrの初回発注金額10%OFF

※優待特典の対象はopusr登録後1ヶ月以内の発注に限ります

※優待特典の割引額は最大10万円までとなります



※「Boost Your Business」の利用には、法人カード『UPSIDER』へのお申込みが必要です。詳しくはこちらのページをご覧ください。

https://up-sider.com/lp/



株式会社UPSIDERについて





株式会社UPSIDERは、「挑戦者を支える世界的な金融プラットフォームを創る」をミッションに、法人カード「UPSIDER」およびビジネスあと払いサービス「支払い.com」を提供し、両サービスの利用社数は25,000社を超えて成長しています(2023年7月末現在)。



会社名 :株式会社UPSIDER

設立年月 :2018年5月

資本金 :8,794百万円(資本準備金等含む)

代表者名 :代表取締役:宮城 徹、代表取締役:水野 智規

本社所在地:東京都港区六本木7-15-7

事業内容 :法人間決済サービスの企画・運営



株式会社Heurithmについて





株式会社Heurithmはデジタル技術を用いたサービスの企画・開発やデジタルコミュニケーションの企画設計・運用のノウハウを軸に、クライアント企業へ様々なコンサルテーションやソフトウェアサービスを提供しています。

社名の「Heurithm」は「Heuristic(発見的問題解決)」と「Algorithm(数学的問題解決)」という二つの単語に由来しており、企業とクリエイターのビジネスマッチングサービス「opusr」をはじめ、ビジネス課題に対して論理と感性の両面からの解決策のご提供を重視しています。



会社名:株式会社Heurithm(ヒューリズム)

本社所在地:東京都品川区北品川5丁目5−15 大崎ブライトコア 4F

代表取締役:多湖 大師

事業概要:デジタル関連サービスの企画、開発および運営 / マーケティングコンサルティング

設立:2021年10月

ホームページ:https://heurithm.co.jp/



