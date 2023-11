[天鷹酒造株式会社]

天鷹酒造株式会社(本社:栃木県大田原市、代表取締役社長:尾崎宗範)は、カバー株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:谷郷元昭)が運営する女性VTuberグループ「ホロライブ」所属の「鷹嶺ルイ」とコラボしたオリジナル蜂蜜酒「【九尾】Flora~Rosa~」が、2023年10月31日~11月4日にアメリカで開催された「Mazer Cup International Mead Competition 2023」にて、Experimental Mead-semi部門にて第1位を受賞、それとともに全部門中1位となる最高賞「Best of Show-Mead」を受賞したことをお知らせいたします。









Mazer Cup結果について





・Best of Show-Mead(全部門1位の中から1位を選出する最高賞)

第一位(日本初受賞)

・Experimental Mead-semi部門(実験的なミード:やや甘口)

第一位



参照ページ:https://commercial.mazercup.org/

※出品の関係上、出品登録名が「Tentaka Rose Mead」となっております。



Mazer Cup International Mead Competitionについて





Mazer Cup International Mead Competition(以下、Mazer Cup)は毎年アメリカ合衆国カンザス州にて行われる、世界最大級の蜂蜜酒専門コンクールです。

Mazer Cup2023ではCommercial Competition(企業エントリー)が全32部門に分かれ、エントリー上限である300銘柄がエントリーしました。

「【九尾】Flora~Rosa~」はExperimental Mead-semi(実験的なミード:やや甘口)部門にエントリーし、見事第1位に輝きました。そして日本初の快挙となるBest of Show-Mead(各部門1位の中から1位を決める最高賞)に選出され、エントリーされた300銘柄の頂点に輝きました。



【九尾】Flora~Rosa~について











味わい深く風味豊かな国産の百花蜜と、花の女王とも言われる甘さのある上品な香りが特徴の「ローズレッドペタル」を使用しました。鮮やかなルビーのような緋色と甘く上品な香り、そして蜂蜜の優しい甘さと薔薇の爽やかな酸味をお楽しみいただけます。



・商品名:【九尾】Flora~Rosa~

・品目:その他の醸造酒

・容量:500ml

・アルコール分:7度

・原材料:蜂蜜、グラニュー糖、バラ、クエン酸



購入方法と本数について





今回の受賞を記念し、国内販売を天鷹酒造特設オンラインショップのみとしていましたが、11月9日(木)より天鷹酒造直営店でも【九尾】Floraシリーズを全商品ご購入いただけるようにいたします。

第1弾:【九尾】Flora~Lilium~

第2弾:【九尾】Flora~Osmanthus~

第3弾:【九尾】Flora~Rosa~

また、購入本数も3本上限としておりましたが、11月8日(水)17時より6本へ引き上げいたします。



天鷹酒造特設オンラインショップ:https://tentakashuzo.theshop.jp/

天鷹酒造直営店:栃木県大田原市蛭畑2166(本社敷地内)



会社概要





◆天鷹酒造について

「辛口でなければ酒でない」という創業者の想い、そして「挑戦する酒造り」という伝統を受け継ぎながら「美味しい・安心・楽しい」酒造りにこだわる。平成30年にリリース毎に全く異なるテーマで醸す新ブランド【九尾】を立ち上げる。その一方で、未来に優しく健やかでありたいとの願いから、平成17年にJAS有機認定事業者となり、平成26年には米国、欧州でも有機認証を取得している。

公式HP:https://www.tentaka.co.jp/

オンラインショップ:https://tentaka.com/

天鷹酒造特設オンラインショップ:https://tentakashuzo.theshop.jp/



◆鷹嶺ルイについて

【秘密結社holoX】の女幹部。

総帥にできない交渉を担当しており、実質「組織の司令塔」。

一見クールに見えるが仲間思いで面倒見が良いお姉さん。

しかし、大事な所でミスをするポンコツ。

・YouTube

https://www.youtube.com/@TakaneLui

・X(旧Twitter)

https://twitter.com/takanelui



◆ホロライブプロダクションについて

「ホロライブプロダクション」は、カバー株式会社のシステムを活用して「YouTube」などで動画投稿やライブ配信を中心に活動する女性VTuberグループ「ホロライブ」、男性VTuberグループ「ホロスターズ」が所属するVTuber事務所です。ライブ配信での応援やX(旧Twitter)での交流が出来る次世代のバーチャルタレントが所属する事務所であり、精巧な2D・3Dキャラクターモデルを使用した実況・配信を得意としています。

・ホロライブプロダクション公式サイト

https://hololivepro.com/

・ホロライブプロダクション公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/hololivetv

・ホロライブプロダクション イベント公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/hololive_event

・ホロライブプロダクション公式ショップ

https://shop.hololivepro.com/



