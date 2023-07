[株式会社アフリカTV]

「2023 HOT6 LoL(League of Legends) 日韓滅亡戦シーズン2 」が7月24日19時より配信開始 ~ 今年5月のシーズン1での敗北を挽回する日本チームのリベンジマッチ ~



AfreecaTV(所在地:Republic of Korea、代表:Jung Chan Yong、以下、 アフリカTV)は、2023年7月24日(月)と25日(火)19時より全2回にわたり、オリジナルesports対決コンテンツ「2023 HOT6 LoL(League of Legends) (以下、LoL)を日韓滅亡戦シーズン2」を配信することを発表した。







【Webページ】 https://bj.afreecatv.com/aftvgame



2023 HOT6 LoL 日韓滅亡戦シーズン2





アフリカTVでは、2023年7月24日(月)と25日(火)の2日間、19時から「HOT6 LoL 日韓滅亡戦シーズン2」を配信すると発表した。この「滅亡戦」は、アフリカTVの人気ゲームBJ(Broadcasting Jockey、1人のメディアパーソナリティ)(以下、BJ)たちが参加し、さまざまなesports競技で対決するアフリカTVの代表的なオリジナルコンテンツである。



日韓の熱い関心を集めて行われた「HOT6 LoL 日韓滅亡戦シーズン1」に続き、今回のシーズン2でも、ライアットゲームズの人気PCオンラインゲーム「リーグ・オブ・レジェンド(League of Legends)」で、アフリカTVで活動する韓国の有名なLoLゲームBJたちが、日本のLJL(League of Legends Japan League)で活躍した元プロゲーマー選手たちとDay1とDay2に分かれて対決する予定である。



まず、24日に行われるDay1では、「HOT6 LoL 日韓滅亡戦シーズン1」で勝利した韓国のBJチームが出場し、25日に行われるDay2の試合では、シーズン1で韓国チームのコーチとして活躍した元LoLプロゲーマーのBJチームが出場する予定である。



また、「2023 HOT6 LoL 日韓滅亡戦シーズン2」の日本語実況は、esportsで活動しているGORIX氏が担当し、解説には過去にLCK(League of Legends Champions Korea)の日本語実況経験があるLoL元プロ選手のDAY1氏が担当する予定である。老練なキャスター陣の中継と滅亡戦を視聴する視聴者を対象に、DROPSイベントも用意される予定であるので、ぜひ日本語配信をお楽しみに。



配信情報





【配信概要】

配信名称:「2023 HOT6 LoL 日韓滅亡戦シーズン2」

開催期間:2023年7月24日(月)から7月25日(火)19時から

配信ページ:https://bj.afreecatv.com/aftvgame



「2023 HOT6 LoL 日韓滅亡戦シーズン2」は、アフリカTVのLoL滅亡戦公式配信を通じて視聴でき、配信スケジュールや参加チームなど、より詳細な情報は「2023 HOT6 LoL 日韓滅亡戦シーズン2」の放送コミュニティ(https://bj.afreecatv.com/aftvgame)やアフリカTVゲーム部(https://twitter.com/aftvgame_jp)で確認できる。



滅亡戦とは







滅亡戦は2014年に韓国で初めて開催されたBJ滅亡戦「天下制覇!滅亡戦 LoL 2014 & オールヒーローズ戦」を皮切りに、さまざまなBJたちが参加して対決を繰り広げる魅力に加え、優勝者と罰ゲーム(滅亡者)を一緒に選ぶ楽しみで、ユーザーから熱い反応を得ている。その後、BJ滅亡戦は2015年のLoL滅亡戦、2017年のサドンアタック滅亡戦などを経て、10年の間に合計13のゲーム種目に拡大し、BJたちの対決を代表する言葉となっている。



アフリカTVについて











株式会社アフリカTVは韓国のストリーミング配信サービス会社である「AfreecaTV」の日本法人です。リアルタイムでBJ(Broadcasting Jockey)とコミュニケーションがとれるだけでなく、esports大会などのライブ配信ほか、韓国の最新トレンドが生み出されることもある、様々なジャンルの放送を配信・視聴ができます



【会社概要】

・社名:株式会社アフリカTV

・日本法人所在地 :〒150-0011 東京都渋谷区東1-26-30K.Tビル

・代表取締役:崔 栄佑

・設立: 2013年1月18日

・事業内容: ライブストリーミング事業



・HP

・アフリカTV公式WEBサイト:http://afreecatv.com

・アフリカTV公式Twitter:https://twitter.com/AfreecaTV_Japan

・アフリカTVゲーム部Twitter:https://twitter.com/aftvgame_jp

・App Store:https://apps.apple.com/jp/app/afreecatv-アフリカTV/id334185830

・Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.co.nowcom.mobile.afreeca



