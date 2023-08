[ベストフィールド]

大好きだったあのドラマ、心弾ませたあのアニメが、今ここに甦る!



【8月30日発売】

ベストフィールド創立20周年記念企画 第6弾

あの橋の畔(たもと)で コレクターズDVD

https://amzn.to/3MyvRoY



ベストフィールド創立20周年記念企画 第5弾

あしたのジョー Blu-ray <4Kリマスター版> Vol.2

https://amzn.to/43OPlxi



和泉雅子 銀幕の世界 Vol.4 涙をありがとう/夕陽が泣いている

https://amzn.to/3OANjf3



いまに見ておれ コレクターズDVD

https://amzn.to/3ouPiXx





■ベストフィールド公式ホームページ

https://www.bestfield.com





ベストフィールド創立20周年記念企画







第1弾

美しきチャレンジャー Blu-ray

https://amzn.to/3hRjvN5

発売日:2023年3月31日(金)

価格:税込:28,600円/26,000円(税抜)





新藤恵美主演!ボウリングブームに沸いた昭和40年代に、新藤恵美が人気女優としての地位を確立した大ヒットドラマが、放送から50年以上の時を経て、高画質な映像で遂に待望の初Blu-ray化!解説書には、コーチ役を好演した森次晃嗣のスペシャルインタビューも掲載!



【作品内容】

主人公・小鹿みどり(新藤恵美)が、会社のボウリングに入部して高峰コーチ(森次晃嗣)の指導を受けながら、ライバルとの闘いや様々な困難、苦難を乗り越え、ボウリングを通して人間的に成長していく姿を描いた青春根性ドラマ。



初回放送:1971年(昭和46年)4月4日~10月17日/TBS系



(C)国際放映

発売元:ベストフィールド

販売元:TCエンターテインメント



第2弾

レモンの天使 コレクターズDVD <HDリマスター版>

https://amzn.to/3Xs7yNy

発売日:2023年4月28日(金)

価格:税込:28,600円/26,000円(税抜)





吉沢京子主演!「柔道一直線」で一躍アイドル女優の仲間入りを果たした吉沢京子が、白衣の天使を目指して奮闘する少女を好演し大人気となった青春ドラマが、放送から50年以上の時を経て、遂に待望の初ソフト化!



【作品内容】

看護学校を舞台に、白衣の天使を目指して奮闘する少女たちの青春ドラマ。



初回放送:1971年(昭和46年)10月4日~1972年(昭和47年)3月27日/フジテレビ系









(C) 1971 TOHO CO., LTD.

発売元:ベストフィールド

販売元:TCエンターテインメント





第3弾

エイトマン Blu-ray

https://amzn.to/3kEcWz6

発売日:2023年5月26日(金)

価格:税込:36,300円/33,000 円(税抜)





アニメーション黎明期を代表するスーパーロボットヒーローの元祖といわれる『エイトマン』が、放送開始60周年を記念して遂に待望の初Blu-ray化!



【作品内容】

凶悪なピストルギャング・デンデン虫の罠にかかり、車にひき殺された警視庁捜査一課の腕利き刑事・東八郎は、謎の科学者・谷博士によりその研究室に運ばれてスーパーロボット・エイトマンに生まれ変わった。7人ずつ7つの班で組織されている警視庁捜査一課のどの班にも属さない8番目の刑事として正義のために戦うエイトマン。その秘密は田中捜査一課長だけが知っているのだった。



放送期間:1963年(昭和38年)11月7日から1964年(昭和39年)12月24日/TBS系





(C)平井和正・桑田二郎/TBS

発売元:ベストフィールド

販売元:TCエンターテインメント





第4弾

ジキルとハイド コレクターズDVD <HDリマスター版>

https://amzn.to/40OdJgn

発売日:2023年6月30日(金)

価格:税込:22,000円/20,000円(税抜)





丹波哲郎主演!五社英雄がメイン監督をつとめ、錚々たるスタッフが集結して制作された伝説のバイオレンス・カルトドラマ。篠山紀信によるアーティスティックなヌード写真を随所で散りばめるなどのサイケデリックな演出も含め、日本のTVドラマ史上で異色の輝きを放つ野心作。放送から50年の時を経て遂に待望の初ソフト化!



【作品内容】

日本でも有数の総合病院の副院長・慈木留博士(丹波哲郎)は、幻覚作用のある薬の改良に没頭していた。そして、遂には自らを実験台にして、改良した薬を飲んだ瞬間に、背奴(ハイド)という全く別人格の人間となってしまい、凶悪な暴力事件と強姦を繰り返すのだった。だが、慈木留博士に再び戻ると、その間の記憶は全くないのであった…。



初回放送:1973年(昭和48年)1月9日~4月24日/フジテレビ系



(C) 1973 TOHO CO., LTD.

発売元:ベストフィールド

販売元:TCエンターテインメント





第5弾

あしたのジョー Blu-ray <4Kリマスター版> Vol.1・Vol.2



Vol.1 https://amzn.to/41oHhSr

発売日:2023年7月28日(金)

価格:税込:30,800円/28,000円(税抜)



Vol.2 https://amzn.to/43OPlxi

発売日:2023年8月30日(水)

価格:税込:30,800円/28,000円(税抜)





スポーツマンガの金字塔『あしたのジョー』のTVアニメ版が、4Kレストア版リマスターの高画質なBlu-rayで登場!Vol.2には宿命のライバル力石徹との対決やカーロス・リベラとの凄惨な死闘を描いた第41話~最終話(第79話)を収録!



★4Kレストアによる空前の高画質化、安定化を実現!

★ファン待望!第33話以降は初のBlu-ray化がついに実現!

★次回予告を欠落することなくすべて収録!

★最高視聴率29.2%(ビデオリサーチ関東地区調べ)を記録し、今なお愛され続ける不朽の名作アニメ!

★出崎統の監督デビュー作!

★尾藤イサオが歌うテーマ曲も当時大人気に!





【作品内容】

泪橋と呼ばれる橋を渡ると広がる下町のドヤ街に、ある日フラリとひとりの少年・矢吹丈が訪れるところから物語は始まる。生まれついての風来坊である彼は、そこで喧嘩の腕を披露して、ヤクザにからまれている少女・サチを助ける。それを見ていた拳闘狂の丹下段平から、丈は、ボクシングヘの道を勧められるが、その申し出をあっさりと断る。ところが、慈善家の財閥令嬢・白木葉子からお金を騙し取ったことが原因で丈は少年院に送られ、そこで後のライバル・力石徹と出会うことに。力石のパンチに沈み、初めての敗北感を味わった彼は、俄然ボクシングに対する興味を燃やし、段平の特訓を受けることを決意する。かくして、ふたりの若者の想像を絶する闘いの日々は始まった。



初回放送:1970年4月1日~1971年9月29日/フジテレビ系



(C)高森朝雄・ちばてつや/TMS

発売元:ベストフィールド

販売元:TCエンターテインメント





第6弾

あの橋の畔(たもと)で コレクターズDVD

https://amzn.to/3MyvRoY

発売日:2023年8月30日(金)

価格:税込:26,400円/24,000円(税抜)





近藤正臣・大谷直子の共演により、”すれ違いの恋”を描いて社会現象を巻き起こした人気ドラマが、放送から50年を記念して遂に待望の初ソフト化!



【作品内容】

熱愛する恋人同士が、様々な試練に巻き込まれながらも耐え抜き、その愛を貫いてゆく愛情の強さを描いたドラマ。ある日、東京・御茶ノ水・聖橋の畔で偶然に出会った建築家を目指す学生・菅野光晴(近藤正臣)と建設会社のOL・新村葉子(大谷直子・御影京子)。二人は、光晴の卒業を待って結婚する約束をしていたが、葉子の兄(穂積隆信)と兄の会社の上司(津川雅彦)の策謀により、葉子は望まない結婚を余儀なくされてしまった。そして光晴は失意の中、旅先での不慮の事故で記憶喪失になってしまった…。



初回放送:1972年(昭和47年)1月31日~6月5日/日本テレビ系



(C)松竹

発売元:ベストフィールド

販売元:TCエンターテインメント





第7弾

九重佑三子のコメットさん Blu-ray

https://amzn.to/46dbpD3

発売日:2023年9月29日(金)

価格:税込:39,600円/36,000円(税抜)





宇宙からやって来たお手伝いさんが魔法を使って大騒ぎ!1960年代のトップアイドル・九重佑三子を主役に起用し、特撮、アニメーション、人形アニメーションを駆使して制作された大人気特撮テレビ映画が、遂に待望の初Blu-ray化!封入特典の解説書には『九重佑三子 スペシャルインタビュー』を掲載!



【作品内容】

アンドロメダ星座β星からやって来たコメットさんは、星の学校でイタズラが過ぎたため、校長先生に追放されて小型ロケットにしばりつけられて地球にやって来た。そして、ひょんなことから理論物理学専攻の大学教授・河越順一郎宅にお手伝いさんとして住み込みで働くことになった。困りごとが起きるとバトンをひと振りして魔法の力で解決していくコメットさん。河越家でのイタズラ盛りな二人の子供たちとのふれあいや、様々な人たちとの出会いを通じて、徐々に人間社会に溶け込んでいく様子をコミカルに描いている。



初回放送:1967年(昭和42年)7月3日~1968年(昭和43年)12月30日/TBS系



(C)国際放映

発売元:ベストフィールド

販売元:TCエンターテインメント





第8弾

探偵 神津恭介の殺人推理シリーズ コレクターズDVD Vol.1・Vol.2



Vol.1 https://amzn.to/3Do0XLJ

発売日:2023年10月27日(金)

価格:税込:24,200円/22,000円(税抜)



Vol.2 https://amzn.to/46PWrD8

発売日:2023年11月29日(水)

価格:税込:24,200円/22,000円(税抜)

























本格推理小説の巨匠・高木彬光原作の傑作探偵シリーズをパッケージ化!近藤正臣が難解な謎を解く名探偵・神津恭介を好演しハマリ役となった人気シリーズ!全11作を2巻にわけて2ヵ月連続リリース!10月発売のVol.1には第1作~5作の5作品を収録!



【作品内容】

江戸川乱歩の「明智小五郎」、横溝正史氏の「金田一耕助」と並び、日本三大探偵と称される高木彬光氏の「神津恭介」。犯人が仕掛けた殺人事件の巧妙なトリックや数々の難事件を、神津恭介(近藤正臣)が得意の推理を働かせて見破っていく。



★近藤正臣の代表作となった名探偵シリーズ!

★江戸川乱歩の「明智小五郎」、横溝正史氏の「金田一耕助」と並び、日本三大探偵と称される高木彬光氏の傑作探偵シリーズ!

★近藤正臣、大和田獏、森口瑤子などのレギュラー陣に加え、豪華キャストがゲスト出演するのも見どころ!























【Vol.1 収録話】

1)「高木彬光の刺青殺人事件」

初回放送:1983年9月24日(テレビ朝日系)

2)「影なき女」

初回放送:1985年2月2日(テレビ朝日系)

3)「魔笛に魅せられた女」

初回放送:1985年9月7日(テレビ朝日系)

4)「初夜に消えた花嫁」

初回放送:1986年3月1日(テレビ朝日系)

5)「血ぬられた薔薇」

初回放送:1986年8月23日(テレビ朝日系)



【Vol.2 収録話】

6)「私は殺される」

初回放送:1987年9月26日(テレビ朝日系)

7)「呪縛の家」

初回放送:1987年12月26日(テレビ朝日系)

8)「伊豆下田海岸に赤い殺意が走る」

初回放送:1988年8月13日(テレビ朝日系)

9)「こだま号遠隔マジック!?」

初回放送:1990年5月26日(テレビ朝日系)

10)「白魔の歌」

初回放送:1990年9月29日(テレビ朝日系)

11)「密室から消えた美女」

初回放送:1992年9月5日(テレビ朝日系)



(C)松竹

発売元:ベストフィールド

販売元:TCエンターテインメント









