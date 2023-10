[株式会社KTSアソシエーション]

2,200円というリーズナブルな価格帯から本格のフレンチをご提供



株式会社KTSアソシエーション(代表取締役:山下智司)、THE VILLA HAMANAKO(〒431-0411静岡県湖西市入出字長者1380 支配人:山本昌弘)に11月6日(月)フレンチレストラン「THE MARINA」がオープンします。

【湖西市の景観地区】にも認定された山の尾根や浜名湖の湾曲と四季折々の風景をレストラン会場より眺望いただきつつ

お手頃な価格帯で幅広い層の方々に楽しんでいただけるよう‘‘カジュアルフレンチ‘‘をご用意いたします。









レストラン【THE MARINA】は国内リゾート結婚式場THE VILLA HAMANKO内にございます。

THE VILLA HAMANAKOは新郎新婦様の挙式、披露宴を主に担当させて頂いております。

ご結婚式の料理はグランシェフ八色料理長が作るフレンチです。

海×山×川に囲まれた自然の恵み溢れる浜名湖エリアの厳選された食材を

本来のポテンシャルを引き出す調理法で仕上げた「浜名湖キュイジーヌ」をご提供いたします。

日替わりにて肉・魚料理を変えたり、季節のイベントの際は期間限定メニューも企画しております。

また、当館パティシエール特製デザートもご用意させて頂きますのでカフェとしてもお気軽にご利用頂けます。

そんな美味しいフレンチを浜名湖を180度パノラマでご堪能いただけるレストラン会場にて

日常の喧騒を忘れ、ゆっくりと流れる時間をお愉しみいただけます。









【コース料理】

●ル・シエル 2,200円

前菜プレート・スープ・パン・ポワレ

●ラ・テール 3,000円

前菜プレート・スープ・パン・ヴィアンド

●エクラン 4,000円

前菜プレート・スープ・パン・ポワレ・ヴィアンド

●パティシエール特製デザート 700円



【メニュー例】

前菜プレート

マグロとしらすのタルタル サラダ仕立て

スープ

マッシュリームのスープ カプチーノ仕立て

ポワレ

ズッキーニで包んだ白身魚のバプール

ヴィアンド

仔羊背肉のロースト 焦しバターソース













【店舗情報】

THE VILLA HAMANAKO レストラン「THE MARINA」

静岡県湖西市入出字長者1380 THE VILLA HAMANAKO 2F

営業 木~月(定休日:火・水曜日)

営業時間 11:30~14:30(L.o.13:30)

インスタグラム:https://www.instagram.com/the._.marina/



【会社情報】

株式会社KTSアソシエーション

代表 代表取締役社長 山下智司

住所 〒432-8036 浜松市中区東伊場1-1-26

設立 1948年

業務内容 ホテル事業/ウェディング事業/レストラン事業/指定管理事業/保育事業

URL https://www.kuretakeso.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/23-18:46)