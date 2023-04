[株式会社キタムラ]

元町各ショップでのお買い物で、母娘で楽しめるホテル宿泊券やアフタヌーンティー招待券などが当たるチャンス



株式会社キタムラ(代表取締役社長:北村宏)は、2023年5月3日(水・祝)~5月7日(日)の期間、店舗限定にてゴールデンウィーク特別イベント「横浜を楽しもう!プレゼントキャンペーン」を開催いたします。









約3年ぶりに行動制限なくお出かけやお買い物を楽しめる、今年のゴールデンウィーク。

キタムラでは横浜をより楽しんでいただける特別イベントとして、期間中、元町各店と横浜港大さん橋店にて税込5,000円以上ご購入で抽選くじにチャレンジしていただけます。当選された方には「ザ・カハラ・ホテル&リゾート横浜 ザ・カハラグランド宿泊券」「横浜ベイホテル東急 ソマーハウスのアフタヌーンティー招待券」「横浜マリンタワー 展望入場チケット」をプレゼントいたします。



今年のゴールデンウィークは、異国情緒漂う横浜元町ショッピングストリートにお越しいただき、キタムラ元町各ショップだけの特別イベントをぜひお楽しみください。

https://bit.ly/3AruLWe

開催概要





名称:「横浜を楽しもう!プレゼントキャンペーン」

開催期間:2023年5月3日(水・祝)~5月7日(日)

開催場所:キタムラ元町本店、クロコダイルショップ、キタムラ元町3丁目店、キタムラ元町メンズショップ、

横浜港大さん橋店

内容:期間中、元町各店と横浜港大さん橋店にて税込5,000円以上ご購入で1回抽選くじをひいていただけます。

当選された方、総勢38組76名様に招待券をプレゼントいたします。





プレゼント内容





◆「ザ・カハラ・ホテル&リゾート横浜」宿泊券 3組6名様

ルームタイプ:ザ・カハラグランド

1泊2名様/朝食付き







◆「横浜ベイホテル東急」アフタヌーンティー招待券 15組30名様

2Fラウンジ「ソマーハウス」/1組2名様



























◆「横浜マリンタワー」展望入場チケット 20組40名様

展望入場チケット(デイチケット)/1組2名様



photo 森正(TADASHI MORI.)

【キタムラについて】 キタムラは明治15年創業の横浜元町発祥のオリジナルバッグブランドで、現在は全国に28店舗展開、Amazonや楽天、サービスエリアにも出店しています。”やさしさ、かわいらしさ、上品さ”をキーワードに、ハンドバッグや小物からお洋服まで、すべてにこだわった商品づくりを行っております。また、おもてなしの気持ちを基本とする接客や保証期間なしで承るお手入れや修理などのアフターフォローまで、すべてのお客様に喜んでいただきたいという思いでキタムラは常に進化し続けています。









【Kitamura -New Label-デビュー】 バッグからお洋服まで、キタムラだからこそできるトータルコーディネートをより楽しんでいただくため、2022年秋冬コレクションより、若年層をターゲットとしたお洋服のニューライン〈Kitamura -New Label-〉がデビューしました。キタムラのコンセプトである‟やさしさ、かわいらしさ、上品さ”を残しつつ、「後ろ姿まで可愛い」さりげないデザインをプラスしたシンプルなデザインとシルエットの美しさで、長くたのしんでいただけるようこだわっています。 Kitamura -New Label-公式Instagram:https://www.instagram.com/kitamura_newlabel/ 【会社概要】 会社名:株式会社キタムラ 代表者:代表取締役社長 北村宏 所在地:横浜市中区元町4-178 TEL:0120808089 事業内容:オリジナルハンドバッグおよび小物・アパレル等の企画、製造、販売 公式オンラインショップ:https://www.motomachi-kitamura.com/ LINE:https://page.line.me/nfh7125z?openQrModal=true Instagram:https://www.instagram.com/kitamura_bag/ Facebook:https://www.facebook.com/kitamura.motomachi Twitter:https://twitter.com/kitamura_bag/



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/26-19:16)