[Bambuser Japan 合同会社]

~日本発のオリジナルメイクアップブランドの購買体験向上に貢献~



世界有数のビデオコマースツールを開発・提供するSaaS企業、Bambuser(バンブーザー)の日本法人Bambuser Japan株式会社(東京都中央区、日本代表:ハルベルグ 彩、以下「Bambuser」)は、一般公開型ライブ配信ツール「One-to-Many」(ワントゥメニー)が、株式会社コーセー(東京都中央区、代表取締役社長:小林 一俊、以下「コーセー」)のメイクアップアーティストブランド「ADDICTION」のオンラインブティックに導入されたことをお知らせいたします。Bambuserは「One-to-Many」を通じ、「ADDICTION」のお客様のオンライン上での購買体験やエンゲージメントの向上をサポートします。





Eコマースにおける全体の売上の内、ビデオコマースが占める割合は2026年までに10~20%にも上ると想定されています(※1)。このようにビデオコマースへの注目度が高まり続ける中、Bambuserは2007年より16年に渡り磨き続けた高品質かつ高機能のライブ配信技術とともに、それぞれの顧客に合った丁寧なサポートやコンサルティングのサービスを提供しています。このようなBambuserの技術力とサポート力に加え、世界各国で多くの一流ブランドのビデオコマースを支えてきた長年の実績と知見が評価され、この度ADDICTIONでの導入が決定しました。



Bambuserの導入を決めた背景について、ADDICTIONのマーケティング担当である小竹亜紀子氏はは次のように話します。

「ADDICTIONのメイクアップ製品はカラーバリエーションが豊富で、ライブショッピングでは、リップやアイカラーの微妙に異なる色味や質感をお伝えすることが求められています。Bambuserは、簡易的な撮影環境でも高画質なライブ配信が出来るため、よりリアルな使用感を視聴者様にお伝えすることが出来ると考え導入に至りました。優れた画質に加え、Bambuserは画面デザインの自由度が高く、ブランドイメージを表現しやすいことも魅力の一つです。今後はライブショッピングのアーカイブ映像を基に、Bambuserの編集機能で短尺動画を作成しECサイトやSNSにも動画を掲載して、オンライン上でのショッピング体験をより充実させていきたいです。」



今回の導入を受け、Bambuser ABのCEOであるMaryam Ghahremani(マリアム・ガレマーニ)は、次のようにその喜びを表現しています。

「昨今において魅力的な購買体験を実現するためには、インタラクティブで楽しく、視聴者にとって役立つ動画が必要不可欠です。この度、弊社のOne-to-Manyを日本を代表するビューティー企業、コーセーが有するメイクアップブランドの一つであるADDICTION様に採用していただいたことで、同ブランドのオンラインにおける購買体験を高め、さらに活気づけるお手伝いができることを大変嬉しく思います」



Bambuserが提供するビデオコマースのツールを活用することにより、ブランドはリアルな配信を顧客に届け、エンゲージメントを活発化させる顧客体験を創造することができます。そのため、Bambuserのソリューションは確実に売上へのコンバージョンにつなげることが可能です。さらに、Bambuserのツールはプラグアンドプレイ型で、あらゆるEコマースのウェブサイトに実装できるほか、簡単にビデオコマースを導入できるようにさせる優れた主要機能もあります。また、導入後は、リテーラーには多くの重要データのコントロール権限が付与されるため、データに基づいたビデオコマースの戦略を最大限に実行することを可能にします。これらの特長から、Bambuserのビデオコマースの技術はこれまで美容、リテール、ファッション、電子機器、自動車業界など多岐にわたる業界において350社以上ものブランドに採用されてきました。効果としては、インスタグラムと比較して4倍高いエンゲージメントと3倍長いセッション時間、さらには従来のEコマースと比べて10倍高いコンバージョンを達成しています。



Bambuserは今後ともビデオコマースを通じ、ブランドが購買体験やコンバージョンを最大限にできるよう、Eコマースの未来を担ってまいります。



(※1)出典:McKinsey Digital, 2021年7月21日,「It’s showtime! How live commerce is transforming the shopping experience」, (2023年7月12日取得, https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/its-showtime-how-live-commerce-is-transforming-the-shopping-experience).



【参考資料】

一般公開型ライブ配信ツール「One-to-Many」について:https://bambuser.com/packages/one-to-many-japan

「ADDICTION」の製品情報:https://www.addiction-beauty.com







写真:一般公開型ライブ配信「One-to-Many」の配信画面のイメージ((C)Bambuser AB)



Bambuserについて

Bambuserは、業界最大級の顧客数を誇る、世界有数のビデオコマースのツールを開発・提供しているSaaS企業です。2007年にライブ配信のパイオニアとして設立され、2019年からビデオコマースの事業を展開し、動画技術における業界リーダーとして成長を遂げてきました。スウェーデンのストックホルムに本社を置き、東京、ニューヨーク、ロンドン、パリ、トゥルク、ドバイの計7拠点にオフィスを構えており、Nasdaq First North証券取引所に上場しています。62%が女性の経営陣を筆頭に、全拠点で約140名の従業員を擁し、40言語に対応できるグローバルなチームをもっています。Bambuserのビデオコマースツールは、45カ国以上における350社以上もの企業により導入されています。

https://bambuser.com/lp/jp



