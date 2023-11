[株式会社マルゴット・エ・バッチャーレ]

ハワイ最大の新聞社StarAdvertiser社主催Ilima Award2023でBest Honolulu Restaurat賞に輝く



西麻布トリュフ専門レストランMargotto e Baciareの姉妹店であるMargotto Hawaiiがハワイ州ホノルル市で最高のレストランという称号を手にした。現地最大の新聞社StarAdvertiser誌が毎年選出するハワイの最高のレストランを表彰するIlima Awarにて記念すべき第25周年にあたる2023に、日本から進出したMargotto Hawaiiがホノルル最高のレストラン部門で見事優勝に輝いた。尚、 Margotto Hawaiiは2022年6月に開店、初年度にはIlima AwardのBest New Restaurant賞を受賞している。これでマルゴットハワイは全米最大新聞社USATodayによるBest Restauranl in Hawaii、世界最大のワインメディアWine SpectatorによるAward of Excellenceとハワイで受賞可能な3大タイトルを受賞したことになる。Accessible Luxuryと称してより手の届きやすいアラカルトメニューもスタートしており、様々な国からの旅行者に門戸を開いている







「Aloha!今回このようなハワイで一番歴史のある重要な賞を頂けた事を心から感謝申し上げます。Truffle Magic, Accessible Luxury(トリュフの魔法と手に届く贅沢)をコンセプトに日本の誇る世界最高水準の味とホスピタリティでお客様をお迎えし、日本の誇る食文化をハワイだけでなく世界に向けて伝えていければと考えております。」堀主知ロバート・マルゴットハワイ代表

「西麻布マルゴットは日本で開始以来17年連続ミシュラン3星を獲得している日本料理かんだの神田氏の元で修行した私、加山賢太が総料理長を務め開業以来本年で10年を迎えます。このような節目の年に日本のシェフの料理の質と日本のレストランのホスピタリティが認められた事を大変嬉しく思い、アメリカで日本を代表できるレストランになれるようますますチームの実力を磨いて精進して参りたいと思います。日本の皆様、ハワイにお越しの際には、我々料理チームが腕によりをかけた最高級のグランドコースとお手軽価格でお楽しみいただけるアラカルトメニューでお待ちしております。ハワイのマルゴットでお会いしましょう!」加山賢太・マルゴットグループ総料理長

マルゴットハワイは、日本のクオリティを世界でという事もさることながら、ハワイ店ではwhere Hawaii meets france, italy, japanというコンセプトも持っており、積極的に地元の文化との交流をはかっております。毎月ハワイ初のマスターソムリエに選出されたChuck Furuya氏を招いてのChuck's Supper Clubというワインペアリングのイベントを開催、またハワイローカルのスパイスのマジシャンと呼ばれるLady Kaiとコラボレーションしたメニュー開発、ハワイの伝説のシェフAlan Won氏を招いてのコラボディナー、ハワイで最も人気の寿司職人Angie of Tsuki MakiのPopUpなど日本を押し付けるのではなく、ハワイの素晴らしいものとどんどん握手をしてコラボレーションによって日本+ハワイによる新たな価値を提供しております。特別なイベントにはハワイ交響楽団による演奏が行われ、店内アートはKalihi出身アーティストSaumolia氏による絵画で埋め尽くされております。



円高で中々敷居の高くなりつつあるハワイですが、リーズナブルなアラカルトとワインリストを準備して、日本の心を持つ人がたくさん居てるハワイで日本の皆様をお迎えできますよう準備しておりますので、ぜひ次の休暇の際はマルゴットハワイにお越しください。



