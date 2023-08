[株式会社Stellify]

応募前から社長や事業責任者などの人柄や仕事観がわかる「ボスに惚れ込む求人サイト」が登場!



スタートアップ・ベンチャー企業向け採用支援を行っている株式会社Stellify(愛知県名古屋市 代表取締役:鈴木和広)は、スタートアップ・ベンチャー企業の採用に特化した新しい求人サイト「MY BOSS(マイボス)」のリリースをお知らせ致します。





MY BOSS(マイボス) とは







MY BOSSはスタートアップ・ベンチャー企業向けの求人サイトです。

「ボスに惚れこむ、求人サイト」をコンセプトにしており、すべての求人にボス(社長や事業責任者)の人柄や仕事への情熱、人生観がわかるロングインタビューが掲載されています。



「どんな人生を歩んできたのか」「どんな苦労を乗り越えてきたのか」「どんな夢を描いているのか」

ボスのインタビュー記事を通して、本当に働きたいと思う会社を見つけることが出来ます。



心の距離がグッと近づき

「なんとなく応募」「とりあえずカジュアル面談」しないと判断できなかった従来の求人探しを卒業し、

「感動と情熱で選ぶ」シゴト探しを実現します。



(※MYBOSSに掲載している企業は、スタートアップ・ベンチャー企業が中心ですが、大手・中堅企業でも新たな取り組みをしている企業や、新規事業に取り組んでいる企業は掲載をしております。)



MY BOSS(マイボス)ができること





理想の恋人を探すように、理想のボスを探す

どんなに外見が素晴らしくても、内面や人間性に共感できない人は、理想の恋人とは呼べません。

仕事探しも同じで、実は求人票の条件だけでは、本当にあなたに合う会社なのか判断は難しいものです。

入社後、会社の雰囲気が合わず、後悔をした経験がある人は少なくないはず。



MY BOSSは、「こんな情熱を持ったボスがいるんだ、自分と似ているな」「このボス、出身地も趣味も私と同じ!事業や仕事への考え方もすごく共感できる!」という探し方もできるので、カルチャーとのマッチ度が高くなります。



魅力的なボスから「スカウト」が届く

あなたの登録したレジュメを見たボスから、求人スカウトが届きます。

ピンとくるボスがいたら、積極的にカジュアルに話を聞いてみましょう。新しいキャリアの気づきや、想像していなかった出会いがあるかもしれません。

※スカウト機能は、リリース時には搭載されていませんが、早期に機能追加予定です。



「正社員」「複業」など多様な働き方の求人

「正社員」「複業」など複数の求人があるので、状況に応じた働き方で仕事を探せます。

ライフスタイルの変化にも対応できます。



ボスの魅力が詰まった「小説風」インタビューコラム





MY BOSS最大の特徴である「小説風」インタビューコラムは、ボスが主人公の小説をイメージしています。

生い立ちや起業のきっかけ、挫折の経験や日々の仕事の情熱や原動力...

掲載されているコラムは、読むだけでやる気が湧いてくるストーリーばかりです。



求人を探す際はもちろん、仕事で落ち込んだときや行き詰まったときは、インタビューコラムを覗いてみてください。ボスたちの情熱の源や思考術、起業や成功を掴み取る前の、まだ悩める若者だった頃のストーリーがたくさん掲載されています。



MY BOSS に込めた想い





仕事探しに「運命的な出会い」や「一目惚れ」創りたい



今まで数多くのスタートアップ・ベンチャー企業の採用を支援する中で、スタートアップ・ベンチャー企業の求人探しには共通の課題があることに気づきました。



「求人はたくさんあるのに、自分が情熱を注いで働ける会社の探し方がわからない」



10社以上カジュアル面談を実施してもらったがピンとくる会社が一つもなかった、と落胆する方も少なくありません。

実は、仕事内容や条件以外に、働きがいや自分自身の成長、どんな人と一緒に働くか、情熱を持って働ける会社か?を優先する方は多くいらっしゃいます。



「なんとなく応募」「とりあえずカジュアル面談」が当たり前になっている風潮を見直し、

求人を目にしたとき気持ちが盛り上がり、お互いが共感・情熱を持って面談・面接ができる方法がないか、考え抜いて生まれたのがMY BOSS(マイボス)です。



仕事内容や業種、給与などの条件だけで絞り込んでとりあえず受ける10社と、自分が共感して「本気でここで働きたい!この人と一緒に仕事がしたい!」と思って受ける2社では、意味合いが全く変わるし、後者の方が圧倒的に価値があると考えています。



人生において仕事は、大半の時間を占めます。だからこそ、情熱を持って働ける会社や社長・事業責任者と出会って欲しいんです。MY BOSSを通して、「情熱を灯して働くことで、毎日が充実している」人生のきっかけを作っていけたら幸いです。



株式会社Stellify 代表 鈴木和広



MY BOSS リリース情報





公開日:2023年8月4日(金)

MY BOSSサイト: https://myboss.jp

求職者向けサービスページ: https://talent.myboss.jp/

企業向けサービスページ: https://client.myboss.jp/



会社概要





会社名:株式会社Stellify(ステリファイ)

所在地:〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄5丁目26-39 GS栄ビル3F

代表取締役:鈴木和広

設立:2022年2月17日

事業内容:採用プラットフォームサービス「MY BOSS」の開発・運営

スタートアップ向けダイレクトリクルーティング特化の採用支援事業

企業HP:https://stellify.co.jp/

Email: info@stellify.co.jp

MY BOSS公式Twitter: @MYBOSS_inc

代表Twitter: @suzuki_myboss



