[一般社団法人日本循環器協会]

赤いドレスで女性の死因第2位である循環器疾患を啓発



一般社団法人日本循環器協会(東京都千代田区内神田1丁目18番地13号内神田中央ビル6F 代表理事:小室一成: 以下JCA)は、2023年3月に開催された第87回日本循環器学会学術集会(JCS2023)において、米国心臓協会(AHA)の「Go Red for Women」運動と正式に協約を締結し、女性の循環器疾患の予防・啓発推進を日本でも積極的に進めることをお知らせします。





日本循環器協会(JCA)は、日本国内における循環器疾患の予防と啓発活動に取り組んでいます。この度、米国心臓協会(AHA)の「Go Red for Women」運動との間で、女性の循環器疾患に関する啓発推進に関する協約を正式に締結いたしました。

AHAは、心臓病や脳卒中などの心血管疾患の予防と治療に取り組む非営利団体であり、その活動の一つである「Go Red for Women」運動は、女性の心血管疾患に関する意識を高め、予防や早期発見の重要性を広く伝えることを目的に、2004年に米国で始まりました。JCAはこの運動に共感し、JCA国際交流委員会主導の下、AHAとの積極的な協力体制の構築を図るために、今回の協約の締結に至りました。「Go Red for Women」運動と連携し、自国内の活動に発展させる取り組みは、アジア初となります。日本で「Go Red for Women」運動を推進することは、アジアの女性の循環器疾患の予防・啓発という国際貢献にもつながると期待されます。







2023年3月11日 阿古 潤哉氏(JCA国際交流委員会 副委員長)とMichelle A. Albert氏(AHA President)間で協約を締結しました。双方、各国の循環器疾患を持つ女性の現状を話し合い、今後の日本での「Go Red for Women」運動についての成功を誓いました。

一般社団法人日本循環器協会 国際交流委員会 副委員長を務める北里大学病院 循環器内科学 主任教授である阿古潤哉氏は次のように述べています。「近年のJCAの活動の成果もあり、日本における女性循環器疾患の認知度は徐々に上昇してきています。しかし、認知度においてはAHAが行う「Go Red for Women」運動にはまだ遠く及びません。今回AHAの「Go Red for Women」と協約締結に至ったことは日本にとって大きな一歩だと思います。今回の協約締結を機に、様々な「Go Red for Women」による女性啓発運動が実施され、日本における女性循環器疾患が更に認知されるようになる事を願っています。」

今後、JCAでは、AHAとの連携のもと、女性向けの循環器疾患啓発キャンペーンの展開や情報発信を強化してまいります。例えば、「Go Red for Women」運動の象徴的活動である「Wear Red Day」に参画していく予定です。「Wear Red Day」とは、2月の第1週金曜日に赤い服を着用することで、女性の循環器疾患に対する啓発を行う活動であり、日本でも同様の活動を通して、循環器疾患の予防・啓発を発信していきたいと思います。様々な事業を通して、女性の循環器疾患予防・啓発に関する意識向上と醸成を目指し、循環器疾患による健康問題の軽減に貢献してまいります。



#####

日本循環器協会(JCA)について

一般社団法人日本循環器協会は循環器病対策基本法の施行をうけて、患者・企業・医療者をつなぐ架け橋となるプラットフォームの役割を果たすために2021年に設立された新しい団体です。日本循環器学会、日本心臓財団と緊密に連携をとりながら”もっと近くで”活動しています。詳細は以下のホームページなどからご覧ください。

ホームページ:https://j-circ-assoc.or.jp/

Facebook:https://www.facebook.com/J.Circ.Assoc

Twitter: https://twitter.com/J_Circ_Assoc



#####

米国心臓協会について

米国心臓協会(American Heart Association, AHA)は、アメリカ合衆国において心臓病や脳卒中の予防や治療、心血管の健康増進に関する研究、教育、啓発活動を行う非営利団体です。詳細は以下のホームページなどからご覧ください。

ホームページ:https://www.heart.org/



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/03-23:40)