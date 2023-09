[Beyondge株式会社]

スタートアップのバリューアッププログラム「Go Beyond」による支援の一環として、出資とバリューアップ支援を組合せた連携を開始



スタートアップの創出・成長とエンタープライズのグロースハックを強みとするBeyondge株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:野上 隆徳、以下:当社)は、ソフトウェアデモプラットフォームを展開するPLAINER株式会社(本社:東京都渋谷区 代表取締役:小林大、以下、PLAINER社)に対して、出資を行うと共に、スタートアップのバリューアップを支援する「Go Beyond」プログラムを適用して成長を支援してまいります。









■出資及び成長支援の背景と目的

当社は「Go Beyond」プログラムを展開しており、複数のスタートアップのバリューアップ及びイグジットに向けた支援を実施しています。今回出資及び成長支援に合意したPLAINER社は、SaaSのソフトウェアデモプラットフォームを開発・展開しており、当社が支援する他のスタートアップとの相性も良く、競争が厳しくなっているSaaS市場において大きな可能性を秘めていると感じております。当社は、PLAINER社の成長に向けて、出資を行うと共に、営業・マーケティング面での支援及び人・組織面の強化を中心に支援していきます。



■スタートアップ支援プログラム「Go Beyond」について

「Go Beyond」プログラムは、スタートアップへの出資、資金調達、CXO就任・派遣、事業成長、オープンイノベーション、人材・組織強化等の支援施策を組合せた弊社独自のスタートアップ向け成長支援プログラムです。

複数スタートアップ創業・育成及びイグジットしてきたシリアルアントレプレナーとしての経験・ノウハウを活かして、スタートアップ側の視点に立った支援を柔軟に進めていく点が、従来のベンチャーキャピタル、コンサルティングファームと異なります。

「Go Beyond」は、シード、シリーズAのスタートアップを中心に、支援先のスタートアップが必要とする施策を柔軟に組み合わせることで、短期間でのバリューアップを実現します。



■PLAINER株式会社について(https://service.plainer.co.jp/)

SaaSイネーブラーとして、ソフトウェア/SaaS企業の成長に貢献するプロダクト・サービスを展開。2023年にサイバーエージェントキャピタル、ALL STAR SAAS FUND等から資金調達を実施し、累計調達額は約1.7億円。



会社名:PLAINER株式会社

所在地:東京都渋谷区桜丘町26-1 セルリアンタワー15階

設立日:2019年8月29日

代表者:小林大

事業内容: ソフトウェアデモプラットフォームの開発・運営、ソフトウェア/SaaS企業の成長支援

サービスサイト:https://service.plainer.co.jp/



■Beyondge株式会社について(https://www.beyondge.com/)

スタートアップの創出・育成「Go Beyond」とエンタープライズのグロースハック「Next Beyond」を強みとするイノベーションスタジオ。「Beyond the edge」最先端のその先を見据え、「Beyond the bridge」コラボレーションを通じて、「Beyond the image」想像を超えた新たな社会の創出に向けて、スタートアップ及びエンタープライズを支援しています。



会社名 :Beyondge株式会社(読み|ビヨンジ)

代表者名 :代表取締役CEO 野上 隆徳

所在地 :東京都渋谷区渋谷1-1-3アミーホール

事業内容 :スタートアップの創出・育成及びエンタープライズのグロースハック



