10月25日(水)~10月31日(火)までヴァルモンホリデーコレクションイベントを開催。クリスマス アドベントカレンダー2023を阪急うめだ本店で先行販売します。11月1日から全国発売。



きらきらと輝くクリスマスの星たちのように…

2023 年のヴァルモンのアドベントカレンダーはスパンコールをあしらったデザイン誰よりも艶やかに、輝きを放つ肌…ホリデーシーズンの主役はあなた…





Shine bright with sparkling surprises





装いもエレガントに、クリスマスのアクセントとなるのは、ヴァルモンのトリートメントとスキンケアルーティン。

このオートクチュールボックスがホリデーを彩ります。

心躍るクチュールのデザインと、マストハブアイテムが詰まったアドベントカレンダー。

大切な日にとびきり美しい自分を解き放つために。





ヴァルモンを象徴するのはエンブレムのVロゴ。

スパンコールで彩られたコフレは、扉を開けるとVロゴが光の中で優雅に舞うデザイン。

12 個の各ボックスからは、ヴァルモンとレリクシール デ グラシエのアイテムが登場します。

ウィンター イルミネーションはホリデーシーズンに向けて、艶やかで、美しく輝く肌に導くクチュール ルーティンをお届けします。



A dazzling experience





大きいサイズのアドベントカレンダーをヴァルモンストアでご覧いただけます。

24個のボックスから毎日人気アイテムをご紹介します。

スキンケアサプライズをご堪能できるアイテムたちをヴァルモンのホリデーシーズンカウントダウンでお楽しみください。



阪急うめだ本店2階 きれいきれいスタジオでヴァルモンホリデーコレクションイベントを開催。

10月25日(水)~10月31日(火)まで。

クリスマス アドベントカレンダー2023を全国に先駆けて阪急うめだ本店で先行販売します。

11月1日から全国発売。







製品名

クリスマスアドベントカレンダー2023

発売予定日

11月1日全国発売開始





61,600円(税込)

10月25日阪急先行発売





ホリデーシーズンを迎えるために。

初めての方にも、ヴァルモンを愛する方にも、アイコニックな製品を楽しめるリュクスなコフレです。あなたの美を輝かせて。





The complete coffret brimming with sparkling surprises









“スパークリング” なサプライズを。

厳選されたベストセラー12 アイテム









製品概要

ヴァルモンのベストセラー

『プライム リニューパック 50mL』

濃密保湿クリーム

『 プライム 24 15ml』

保湿による透明感*1 あふれる目元へ

『 D-O2 アイ 12mL』

肌のキメを整えるトナー

『ヴァイタル フォールス 30mL』

ハリ・弾力感のあるふっくらとした印象へ

『V ファーム クリーム 15ml』

たっぷりとうるおいを補給

『モイスチュアライジング セラマルジョン 15ml』

ヒアルロン酸(保湿成分)配合保湿ジェル

『モイスチュアライジング ブースター 4mL』

水分不足の肌を潤いで満たす美容液

『ハイドラ 3 リジェネティック セラム 5ml』

なめらかで健やかな肌に整える美容液

『プライム B.セララー5 ml』

しっかり保湿する UV カット&下地クリーム

『R パーフェクション SPF 50 5ml』

ヴァルモン最高峰のラグジュアリー 磨き上げた美しさ

『レリクシール デ グラシエ ヴォートルヴィサージュ 15ml』

ヴァルモン最高峰のラグジュアリー 気品あふれる目元へ

『レリクシール デ グラシエ ヴォズュ 5ml』



*1 お肌のツヤが与える印象



VALMONT<ヴァルモン> 1905年、スイスのクリニックから発祥したセルラーコスメティッククブランド。

レマン湖を見下ろすモントルーに佇むヴァルモンクリニックには、数多くのハリウッドスターや、 政治家、ロイヤルファミリーが世界中から訪れ、その名を知らしめました。

食事療法やハイドロテラピーなど、健康と美容を提供する最初のクリニックとして、 ひとりひとりにカスタマイズされた セラピーを提供した歴史があります。

そして1985年のブランド創立以来、母国が誇る豊かな自然と先端技術を駆使したスキンケアを 研究開発してきました。

セレブリティたちをも魅了するスパでのトリートメントとブランドの世界観、「時間の魔術師」と称されるにふさわしい、エイジングケア(*)のパイオニアブランドとして 今では世界中のひとびとに愛されています。

永遠の美しさをかなえるラグジュアリーなスキンケアラインをあなたに。



(*)年齢に応じたお手入れのこと





