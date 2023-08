[株式会社soin]

削らず爪に優しい、シール型のセミジェルネイルを試せる体験会も実施





株式会社soin(本社:東京都中央区、代表取締役社長:佐藤麻友、以下soin)は、一人ひとりの生活に寄り添うトータルハンドケアブランド「TeMOT(テモ)」の体験型ポップアップストアを、新宿高島屋にて8/24(木)~8/31(木)に開催します。

体験型ポップアップストアでは、通常ECサイトのみの販売であるTeMOTセミジェルネイルを実際に見て購入できるだけでなく、新たなセルフネイルとして注目されているシール型のセミジェルネイルを無料で試すことができます。

また、税込8,800円以上お買い上げの100名様に先着でオリジナルフラットポーチをプレゼントします。

ネイルが好きな方はもちろん、爪が弱い・子育てや家事などでネイルをする時間がない等、爪への負担やライフスタイルでネイルを楽しめない方々にも、手もとの美しさをご提供します。







ストア概要





ポップアップストアでは、TeMOTの全てのアイテムを販売。「TeMOT LUXURY KIT」「TeMOT STARTER KIT」はポップアップストア限定ギフトボックスで販売します。また、予約制の体験会の実施やTeMOTスタッフによるアイテムの説明・ネイルのお悩み相談、TeMOTアンバサダーによる販売等も行われます。

■ イベント名 :TeMOT FIRST COLLECTION

■ イベント開催日:2023年8月24日(木)~2023年8月31日(木)

■ 営業時間 :10:00~20:00

■ 開催場所 :新宿高島屋 1F

■ 住所 :東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目24番2号











【体験会詳細】

・プラン :Half【片手】(約30分) / Full【両手】(約1時間)

・参加費 :無料

・参加方法 :事前予約、もしくは当日予約

・予約特典 :後日ECサイトで使えるクーポンをプレゼント

・参加人数 :1枠につき1~2名

・事前予約フォーム:

https://timerex.net/s/temot.info_5528/3d3b3e41

※当日、ご予約なしでもお気軽にお好きな爪(1本)にお試しいただけます。





その他







・ポップアップ開催期間中、税込8,800円以上お買い上げの方のうち先着100名様にTeMOTのアイテムのお持ち運びや、ご自宅での保管に使いやすいサイズの「オリジナルフラットポーチ」をプレゼント

・The SEMI GEL NAIL/GLOSSY TOP GEL/SEMI GEL LAMP/The NAIL POWDERがセットの「TeMOT LUXURY KIT」とThe SEMI GEL NAIL/GLOSSY TOP GEL/SEMI GEL LAMPがセットの「TeMOT STARTER KIT」をポップアップストア限定ギフトボックスで販売

・ポップアップストア限定クーポンをプレゼント







【ポップアップストア販売商品】

⚪︎The SEMI GEL NAIL

・価格 :税込4,125円

・カラー:17種類







⚪︎TOP GEL

・価格 :税込3,278円

・カラー:GLOSSY / MATT



⚪︎The NAIL POWDER

・価格 :税込2,178円



⚪︎SEMI GEL LAMP

・価格 :税込2,420円



⚪︎TeMOT LUXURY KIT(ポップアップストア限定ギフトボックス)

・価格 :税込10,428円

・The SEMI GEL NAIL/GLOSSY TOP GEL/SEMI GEL LAMP/The NAIL POWDERが含まれます



⚪︎TeMOT STARTER KIT(ポップアップストア限定ギフトボックス)

・価格 :税込9,350円

・The SEMI GEL NAIL/GLOSSY TOP GEL/SEMI GEL LAMPが含まれます



商品・ブランド概要





「TeMOT」は、「Beauty in your hands.-美しさは、手もとに宿る。」をコンセプトにしたトータルハンドケアブランドです。美しさとは、余白と細部に宿るものだという考えのもと、「TeMOT」は誕生しました。忙しい日常の中、手もとを整える習慣は、日常における余白や自らの細部へのこだわりを生み、美しさを映します。それは、自分に対するやさしさや自信を生むきっかけともなります。

「TeMOT」は、製品を通して、心に“余白”を生むことで、自らの内面と向き合い、ていねいに生きるきっかけを利用者の皆様に提供していきます。

現在は、貼るだけでサロンクオリティのネイルを自宅で実現するセミジェルネイル「

The SEMI GEL NAIL」を販売。こするだけでミラーネイル・オーロラネイルを実現する「The NAIL POWDER」なども販売しております。





会社概要





・ 会社名:株式会社soin

・ 代表取締役氏名:佐藤麻友

・ 所在地:東京都中央区銀座1-7-7

・ 会社概要:化粧品の販売

・ 設立日:2022年7月

・ 公式サイト:https://temot.jp/





※本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

※本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。







