アリス・ギア・アイギス Expansion 新商品発売のお知らせ



ヴァイスと戦う少女達が活躍する大人気アニメ『アリス・ギア・アイギス Expansion』 のプライズ商品がエルココから新登場!

全身フル稼働アクションフィギュア『でふぉるむぷらす』や『ココぎゅっと!ぬいぐるみ』、『マウスパッド』が全国のアミューズメント施設で9月下旬より順次展開!









株式会社エルココ(東京都港区、代表取締役社長:長谷川雅志)は、人気アニメ『アリス・ギア・アイギス Expansion(※)』のアミューズメント専用景品(以下プライズ)を2023年9月下旬より、全国のアミューズメント施設へ順次投入いたします。



成子坂製作所所属のアクトレス「比良坂夜露」、成子坂製作所所属で夜露の先輩アクトレス「兼志谷シタラ」、二人の全身フル可動のデフォルメフィギュア「でふぉるむぷらす」や可愛らしい「ココぎゅっと!ぬいぐるみ」、「マウスパッド」などがプライズ商品として展開予定です!



(※) アリス・ギア・アイギス Expansion

<INTRODUCTION>

時は未来

アキ作戦が終わり日常が戻った東京シャード。

ヴァイスの襲来も減り、ヒマを持て余している成子坂製作所の面々。

そこへ憧れのアクトレスになりたいと一人の少女が門を叩くのだったが、、、



<STAFF>

原作・監修:ピラミッド/監督:花井宏和/キャラクターデザイン・メカニックデザイン原案:島田フミカネ、海老川兼武、柳瀬敬之/キャラクターデザイン:岡野力也/シリーズ構成:杉原研二/アニメーション制作:ノーマッド/製作・著作:成子坂製作所

<CAST>

比良坂夜露:沼倉愛美/高幡のどか:根本京里/兼志谷シタラ:内田真礼/百科文嘉:石川由依 ほか

<主題歌>

オープニングテーマ:鈴木愛奈『Dash and Go!』

エンディングテーマ:堀内まり菜『Just a little bit』

■『アリス・ギア・アイギス Expansion』(アニメ公式サイト):

https://colopl.co.jp/alicegearaegis/tv-anime/



■『アリス・ギア・アイギス Expansion』(公式Twitter):

https://twitter.com/alice_anime_nzm



【プライズ商品概要】

・作品名 : 『アリス・ギア・アイギス Expansion』

・展開店舗 : 全国のアミューズメント施設

※一部、お取り扱いの無い店舗もございます。商品は無くなり次第終了となります。

・展開時期 : 2023年9月下旬より順次展開

・コピーライト : (C)Pyramid,Inc./成子坂製作所

・発売元 : 株式会社エルココ



<9月展開予定>■ココぎゅっと!ぬいぐるみ(全2種)(全長:約20cm)

可愛らしい約20cmサイズのぬいぐるみになります!



<<9月展開予定>■マウスパッド(全2種) (全長:約20cm)

普段使いしやすいマウスパッドになります!





<11月展開予定>■でふぉるむぷらす 比良坂夜露 フルアクションデフォルメフィギュア(全長:約9cm)

全身稼働のアクションデフォルメフィギュア。

手パーツを交換してポーズをとることも!

付属換えパーツ:顔パーツ(表情別)、手パーツ(グー/両手)







<11月展開予定>■でふぉるむぷらす 兼志谷シタラ フルアクションデフォルメフィギュア(全長:約9cm)

全身稼働のアクションデフォルメフィギュア。

手パーツを交換してポーズをとることも!

付属換えパーツ:顔パーツ(表情別)、手パーツ(ピース/右手)







◆『でふぉるむぷらす』とは

『でふぉるむぷらす』は、エルココのデフォルメ可動フィギュアシリーズです。

プライズ景品なのに、頭、胴、手足など全身可動!決めポーズをとらせたり、机に座らせたり… etc.

様々なポージングが楽しめます!武器パーツや表情パーツも付属!

手のひらサイズに、ギミックがぎゅっと詰まったプレイバリューの高いプライズアイテムです。







※画像(でふぉるむぷらす モブのあの人 シリーズ)



