医療法人医誠会(大阪府大阪市 代表者: 谷幸治)は、健康経営に関する取り組みの実施状況が優良な企業として、「健康経営優良法人2023(大規模法人部門)~ホワイト500~」に認定されました。







健康経営優良法人認定制度とは、地域の健康課題に即した取り組みや、日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。





健康経営優良法人認定制度(経済産業省)

http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html



医療法人医誠会は、以下に定める【従業員の健康保持・増進に対する方針】にもとづき、健康な職場づくりに取り組んでいます。 職員専用情報共有サイト(スマートフォンアプリで全職員に導入)での情報提供及び精密検査受診勧奨を施しています。



また、BMI25以上の従業員についてはスマートウォッチを貸与し栄養管理アプリを導入することで、自身の食・運動習慣を見直す機会を提供しています。



加えて、BMI26.5以上の従業員にはオンラインフィットネスによる運動機会の提供とBMI28.5以上の従業員については保健師・管理栄養士・健康運動指導士の有資格者チームによる個別健康指導を実施しています。



ヘルスケア事業に従事する一員として、健康増進法の精神に則り、健康日本21運動を積極的に推進すると共に、自ら率先して健康の維持・増進に取り組み、喫煙ゼロ、肥満ゼロの職場づくりを目指します。



