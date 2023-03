[株式会社伸和トータルエンジニアリング]

就職を真剣に考え、先輩に鍛えられる機会も失った若い世代の「第2のスタート」



システム開発を手がける株式会社伸和トータルエンジニアリング(本社:大阪府大阪市、代表取締役 荒木 崇、以下当社)は、当社が運営する実践型IT技術者養成スクール「Step it UP」を修了した受講生の、当社への入社式を5月1日(月)に行います。











実践型IT技術者養成スクール「Step it UP」とは





一般的なプログラミングスクールは、プログラミング言語の習得を目的としています。ですが、私たちはシステム開発会社です。それゆえ、「Step it UP」はとにかく「実務に即した内容」に焦点を当てています。



私たちの指導は決して、甘くありません。昨今の時流に反し、時に厳しい言葉での指導もあるかもしれません。ですが、修了できれば確実に「現場で役立つエンジニア」となれます。



週5日以上、朝9時から23時まで、まさに丸1日かけて学びます。時に土日も費やし、学習します。



まずは基本である「ブラインドタッチ」を身につけます。そのあとは「自分でツールを使わずに簡単なサイトを作れるようになる」という基礎を学びます。最後は実際の案件を基に、自分で解を導き出せるようになってもらいます。



修了後、基準を満たした受講生は、希望すれば当社に入社することができます。まさに、イチからプログラミングなどの技術を学び、再スタートを切れるスクールなのです。







開校の背景





「Z世代」と呼ばれる20代前半の若い世代の就職環境は、空前の売り手市場。まさに「誰でも就職できる」という状況です。加えて、入社後も「オンラインで働くこと」が普通となり、職場の誰も新入社員に厳しい指導をしなくなっています。



その結果、「向いてない仕事についてしまった」「指導がないので、成長実感が得られない」と、すぐに退職してしまう若者が増えているのです。



入社してから彼らは気がつくことになります。「物価も上がり続け、年金もあるかどうかわからない。手に職をつけないと、生き残れない」。そうした想いを抱える若者を受け入れる場として、実践型IT技術者養成スクール「Step it UP」は開講しました。



一方、再スタートを切りたい若者だけではなく、当社のような中小企業にも大きなメリットがあります。優秀なエンジニアは、いまや「引く手数多」。当社のような中堅のシステム開発会社が採用するのは、極めて困難です。「すでに出来上がった人材を採用する」のではなく、「イチから人材を育てたうえで採用」するほうが、はるかに現実的です。



「Step it UP」はまさに中小企業のための新たな人材獲得・育成システムにもなっているのです。







入社式の概要





5月1日(月)10:00~



場所

株式会社伸和トータルエンジニアリング

本社:大阪市北区松ケ枝町1-3 いちご南森町ビル3F



第1期の略歴

全2名、基準を満たしたので、5月1日付で入社します。2名はそれぞれ前職・携帯電話販売員と前職・不動産営業と、完全未経験からの再出発です。







第2期 申込サイト





https://step-it-up.shinwa-totaleng.co.jp/







会社概要





株式会社伸和トータルエンジニアリング

代表取締役:荒木 崇

本社/開発センター:大阪市北区松ケ枝町1-3 いちご南森町ビル3F

開発実績(順不同):清水建設株式会社、株式会社オプテージ、一橋大学、テス・エンジニアリング株式会社、株式会社鴻池組、森・濱田松本法律事務所



https://www.shinwa-totaleng.co.jp/



